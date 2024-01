Les négociateurs bipartites parviennent à un accord sur un plan visant à étendre le crédit d’impôt pour enfants : NPR

basculer la légende Samuel Corum/Getty Images

Samuel Corum/Getty Images

Les principaux législateurs des comités de rédaction fiscale du Sénat et de la Chambre ont annoncé un accord sur une extension temporaire du crédit d’impôt pour enfants ainsi qu’une série d’allègements fiscaux pour les entreprises.

Le président du comité sénatorial des finances, Ron Wyden, et le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Jason Smith, ont négocié le cadre, qui devra encore être approuvé par les deux chambres du Congrès. Ils sont confrontés à un délai serré pour mettre en œuvre toute modification du code des impôts, la saison des déclarations de revenus 2023 commençant le 29 janvier.

Les commissions discutent du paquet depuis des mois et espèrent le proposer bientôt en tant que projet de loi autonome, ou potentiellement attaché à un projet de loi de dépenses provisoire. Le Comité mixte indépendant sur la fiscalité estime que le plan pourrait atteindre entre 70 et 80 milliards de dollars. Les assistants s’attendent à pouvoir couvrir le coût en remaniant un crédit d’impôt d’allègement COVID afin d’économiser à peu près le même montant de recettes pour le gouvernement.

“Quinze millions d’enfants issus de familles à faible revenu bénéficieront d’une meilleure situation grâce à ce plan, et étant donné le climat politique misérable d’aujourd’hui, c’est une grande affaire d’avoir cette opportunité d’adopter une politique favorable à la famille qui aide tant d’enfants à progresser”, Wyden a déclaré lundi dans une déclaration écrite.

Le législationsurnommé le Loi sur l’allégement fiscal pour les familles et les travailleurs américains de 2024, étend le crédit d’impôt pour enfants de trois ans et permet aux familles avec plusieurs enfants de profiter du crédit. Le plafond actuel du crédit d’impôt remboursable pour enfants est de 1 600 $. En vertu du projet de loi, le montant serait porté à 1 800 $ pour l’année d’imposition 2023, à 1 900 $ pour l’année d’imposition 2024 et à 2 000 $ pour l’année d’imposition 2025, et il commencerait à s’ajuster à l’inflation en 2024.

Le Le bureau du recensement américain a été découvert que le crédit d’impôt pour enfants inclus dans le projet de loi d’allègement COVID 2021, le Plan de sauvetage américain, a considérablement réduit la pauvreté des enfants. Cette version était entièrement remboursable et de nombreux démocrates ont fait pression pour qu’une nouvelle version soit calquée sur ce projet de loi.

Un accueil mitigé pourrait gêner les prospects

La législation a été négociée par deux des quatre principaux rédacteurs fiscaux du Congrès, mais il n’est pas clair si le plan pourra gagner le soutien des principaux dirigeants et autres législateurs qui avaient déjà participé à l’élaboration de la politique du crédit d’impôt pour enfants.

La semaine dernière, avant que les détails de l’accord ne soient annoncés, certains démocrates de la Chambre des représentants ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les discussions de Wyden et Smith n’allaient pas assez loin, en soulignant spécifiquement le crédit d’impôt pour enfants. La représentante démocrate du Connecticut, Rosa DeLauro, a déclaré aux journalistes qu’elle pensait que l’accord penchait trop en faveur des entreprises et a déclaré que “des millions d’enfants seraient laissés pour compte”. Les principaux dirigeants démocrates de la Chambre discutent de l’accord avec le membre éminent du panel de la Chambre, le représentant Richard Neal, D-Mass., selon un haut responsable de la direction démocrate de la Chambre.

Le sénateur Mike Crapo, R-Idaho, le plus haut républicain de la commission des finances, a qualifié le projet de loi de « point de départ réfléchi » dans un communiqué publié mardi. Crapo a déclaré qu’il était déterminé à travailler sur cette question et qu’il n’approuvait pas le plan.

“À l’approche de la saison des déclarations de revenus, le délai est court pour faire avancer une législation fiscale qui puisse être adoptée à la fois par la Chambre et le Sénat”, a déclaré Crapo dans un communiqué. “Je continuerai à travailler avec mes collègues du Sénat pour obtenir un large soutien bipartite en faveur d’un paquet fiscal offrant un allègement approprié aux familles de travailleurs et aux entreprises.”

D’autres ont été plus ouverts. Quelques sénateurs démocrates ont salué les progrès réalisés dans le cadre de l’accord.

Le sénateur démocrate du Colorado, Michael Bennet, a qualifié le crédit 2021 de « l’investissement le plus important que Washington ait fait dans les enfants et les familles depuis des générations ». Il a ajouté à propos du nouvel accord : « Bien que je sois déçu que leur proposition ne soit pas un retour à l’American Family Act, Quatre-vingts pour cent des enfants actuellement exclus du crédit d’impôt pour enfants bénéficieront de cet accord. »

Les crédits aux entreprises pourraient accroître leur attrait pour les républicains

Les crédits d’impôt aux entreprises comprennent une disposition permettant aux sociétés de déduire immédiatement les frais de recherche et développement, au lieu de s’étaler sur 5 ans. Une autre disposition permet de comptabiliser 100 % des investissements en équipements. Et le projet de loi augmente le montant que les petites entreprises peuvent déduire.



basculer la légende BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

” Les familles américaines bénéficieront de cet accord bipartisan qui prévoit un plus grand allégement fiscal, renforce les entreprises de la rue principale, stimule notre compétitivité avec la Chine et crée des emplois. Nous fournissons même des secours en cas de catastrophe et réduisons les formalités administratives pour les petites entreprises, tout en mettant fin à un programme de l’ère COVID. cela coûte des milliards aux contribuables en fraude”, a déclaré Smith dans une déclaration écrite.

Le projet de loi vise à accroître l’offre de logements abordables en rétablissant un crédit pour les logements sociaux. Il augmente également les pénalités pour ceux qui ne respectent pas le crédit d’impôt pour la fidélisation des employés créé pendant la pandémie.

Comme les États-Unis n’ont pas de traité fiscal avec Taiwan, le projet de loi comprend une disposition autorisant le président à consulter le Congrès et à en négocier un. La plupart des dispositions relatives à la taxe professionnelle expirent dans trois ans. Ceux liés aux dépenses des petites entreprises et à Taiwan sont permanents.

Joshua Bolten, PDG de Business Roundtable, a publié une déclaration soutenant le projet de loi, déclarant : « Relancer les dépenses immédiates de recherche et de développement, la comptabilisation complète des achats d’équipements, de machines et de technologie, et une déduction plus judicieuse des intérêts commerciaux augmenteraient l’investissement intérieur, renforceraient l’innovation américaine et créeraient Des emplois américains.”

Les législateurs des deux partis ont insisté pour rétablir la déduction fiscale des impôts sur le revenu nationaux et locaux. La loi fiscale de 2017 l’a plafonné à 10 000 dollars et devrait expirer en 2025. De nombreux membres des États où les impôts fonciers sont élevés et locaux souhaitent se débarrasser du plafond et rétablir la déduction, mais il n’y a pas d’accord sur une proposition visant à inclure cela. dans le cadre de la nouvelle taxe…