L’accord intervient après que les deux parties étaient au bord du précipice d’une percée le mois dernier. Les talibans et les négociateurs gouvernementaux s’étaient mis d’accord en principe sur environ deux douzaines de points de procédure, ont déclaré des responsables afghans, mais un accord concret a été bloqué par le président afghan Ashraf Ghani lorsqu’il a ordonné à l’équipe de négociation gouvernementale d’inclure au moins une autre condition: le renvoi du gouvernement. à par son nom officiel, la République islamique d’Afghanistan, dans les documents d’orientation.

Après avoir résolu les questions sur la manière de mener les pourparlers, les négociateurs se concentreront probablement sur une feuille de route politique pour les deux parties et un cessez-le-feu à long terme à l’échelle nationale.

Le gouvernement afghan et les négociateurs talibans au Qatar ont convenu des principes et des procédures qui guideront les négociations de paix en cours entre eux, ont annoncé mercredi des responsables talibans et afghans, une mesure importante qui pourrait ouvrir la voie à des pourparlers entravés par des désaccords pour plus plus de deux mois.

Les principes convenus ont résolu une référence à l’école hanafite de la pensée islamique, l’une des quatre principales écoles sunnites, qui est également le fondement de l’actuelle Constitution afghane. Au départ, les deux parties étaient en désaccord sur une formulation qui n’aliénait pas les autres sectes, en particulier la minorité chiite d’Afghanistan. Les responsables ont déclaré que le différend avait été résolu en faveur de l’approche du gouvernement afghan et que les désaccords seraient plutôt renvoyés à un comité religieux.

Des responsables ont déclaré que M. Ghani avait probablement tenté de retarder les pourparlers dans l’espoir que la nouvelle administration Biden reviendrait sur le retrait des troupes américaines en cours ou modifierait son approche de la supervision des négociations de paix. Sous le président Trump, les responsables afghans se sont plaints amèrement d’avoir été exclus des pourparlers de paix entre les États-Unis et les talibans et ont été intimidés dans certaines parties du processus d’opportunisme politique.

L’inclusion de l’accord du 29 février entre les talibans et le gouvernement américain était un autre point de discorde. Cet accord a entamé le retrait des forces américaines et de l’OTAN en échange des engagements antiterroristes des talibans et de la libération de 5 000 prisonniers talibans.

Le gouvernement afghan a hésité à inclure l’accord dans ses accords avec les talibans, car le gouvernement n’était pas partie à l’accord. Pour résoudre le problème, l’accord de février est mentionné, mais les lignes directrices incluaient un clin d’œil à au moins un autre document d’encadrement, ont déclaré les responsables.

«Alors que les négociations sur une feuille de route politique et un cessez-le-feu permanent commenceront, nous travaillerons dur avec toutes les parties pour une réduction sérieuse de la violence et même un cessez-le-feu pendant cette période», Zalmay Khalilzad, envoyé spécial américain pour la paix en Afghanistan, a écrit sur Twitter mercredi, peu de temps après l’annonce. «C’est ce que le peuple afghan veut et mérite.»

Les mois de pourparlers à Doha, la capitale du Qatar, ont été marqués par une violence quasi constante en Afghanistan alors que les talibans s’apprêtaient à s’emparer de territoires dans le sud et le nord avant l’hiver. Au moins 205 forces de sécurité afghanes et 196 civils ont été tués à la suite des combats en Afghanistan en novembre, selon les données compilées par le New York Times.

