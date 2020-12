Un collectif de « commerçants TOWIE » basé sur un parc d’affaires rural d’Essex a remporté jusqu’à 660 millions de dollars (487 millions de livres sterling) en une journée lorsque le prix du pétrole est tombé en dessous de zéro pendant le verrouillage et fait maintenant face à un recours collectif aux États-Unis. révélé aujourd’hui.

Neuf employés de Vega Capital London, dont trois commerçants âgés de 22 à 31 ans, ont gagné entre 30 et 100 millions de dollars chacun le 20 avril depuis leur petit bureau de West Horndon près de Brentwood lorsque le prix du baril de pétrole est devenu négatif.

Des poursuites judiciaires ont été déposées en Amérique contre les commerçants britanniques, dont trois surnommés Cuddles, Ari et Dog – mais l’extraordinaire journée de négociation de 660 millions de dollars à Vega Capital London lors du premier lock-out national n’est apparue qu’aujourd’hui.

Vega, une petite entreprise de négoce de pétrole dans un petit bureau à côté d’une entreprise de courrier, une entreprise de pièces automobiles et un serrurier, a fait des transactions lucratives en supposant que le prix du pétrole s’effondrerait à des niveaux records.

L’entreprise, dirigée par Paul Commins, ancien patron de l’International Petroleum Exchange [IPE], insiste sur le fait qu’ils n’ont rien fait de mal et ont agi sur un signal de marché «criard».

M. Commins, surnommé « Cuddles » par des amis, est décrit comme ayant un accent de Cockney d’un film de Guy Ritchie et a été tellement ridiculisé par ses collègues parce qu’il prononce « trois » comme « fwee » son badge de trading IPE dit « FWE » pendant des années.

Les négociants en pétrole basés sur ce parc d’affaires rural d’Essex ont remporté jusqu’à 660 millions de dollars (487 millions de livres sterling) en une journée, a-t-on affirmé aujourd’hui

Le 20 avril 2020, trois commerçants dans la vingtaine ou au début de la trentaine ont gagné 100 millions de dollars chacun. Un autre collègue a gagné 90 millions de dollars et M. Commins, 52 ans, aurait gagné 30 millions de dollars, les 240 millions de dollars restants allant à quatre commerçants affiliés à l’entreprise, selon Bloomberg.

Les commerçants travaillant avec M. Commins incluent son fils George, au début de la vingtaine, et Chris Roase, un ami et vétéran du commerce que le patron connaissait depuis ses jours dans la ville et qui a le surnom de «chien».

D’autres membres du personnel de Vega comprendraient Elliot Pickering, un « maigre et maladroit » âgé de 25 ans qui vit avec sa mère et conduit un cabriolet Rolls-Royce « , selon Bloomberg, et Connor Younger, 22 ans, fils d’un constructeur.

L’un des hommes qui aurait gagné 100 millions de dollars serait Aristos ‘Ari’ Demetriou, 31 ans, qui, selon diverses publications, aurait pu rejoindre Vega après avoir rencontré l’un des commerçants alors qu’il travaillait à pousser des chariots dans un supermarché et lui demander comment il pouvait se permettre une si belle voiture.

En dehors du travail, le groupe, qui est indépendant, passerait du temps ensemble à regarder leur bien-aimé West Ham United, à jouer au golf ou à emmener leur famille à Marbella en Espagne, la station balnéaire adorée des stars de TOWIE.

Aujourd’hui, il a été révélé que des entreprises aux États-Unis avaient intenté un recours collectif affirmant qu’elles étaient «privées d’un marché légal» par les commerçants de Vega.

L’affaire a été lancée par Mish International Monetary, un concessionnaire d’espèces, de métaux précieux et de bijoux qui prétend que les commerçants de Vega avaient travaillé pour « manipuler intentionnellement » le prix des contrats à terme de West Texas Intermediate (WTI), les perdant 92.490 $.

Mish International Monetary pense qu’au moins 12 commerçants ont «agressivement» vendu ces futurs contrats »dans le but de faire baisser le prix« tout cela parce qu’ils avaient «une forte incitation financière» à baisser le prix du pétrole, selon le dossier du tribunal.

Il est allégué que les commerçants de Vega ont tous saisi des contrats de «négociation au règlement» leur permettant d’acheter du pétrole en mai, au prix du 20 avril.

Parce que le prix est devenu négatif le 20 avril, au lieu d’avoir à payer pour le pétrole, ils ont été payés pour les contrats à la place, faisant fortune.

Un avocat britannique employé pour un certain nombre de commerçants de Vega a déclaré au Times: « Chacun de nos clients met régulièrement son propre argent en danger pour essayer de réaliser un profit. Parfois cela fonctionne, parfois non.

Le 20 avril, les signaux du marché retentissants, y compris les avertissements répétés de la bourse selon lesquels les prix pourraient devenir négatifs, ont conduit les acteurs du marché allant des petits commerçants propriétaires aux grandes institutions financières à négocier dans l’hypothèse d’une baisse des prix. Et même si personne n’aurait pu prédire jusqu’où ils chuteraient, chacun de nos clients, comme beaucoup d’autres dans le monde, a négocié sur sa propre vision du marché.

L’équipe juridique américaine de Vega a exhorté un juge à rejeter l’affaire.

Leur réponse juridique dit que le recours collectif a « ignoré l’explication évidente de la volatilité des prix: l’existence de la pandémie mondiale, ses effets sur la demande de pétrole, l’offre excédentaire de pétrole, le manque d’espace de stockage … – les commandes à domicile mandatées par les gouvernements du monde entier, la perte d’emplois subie à la suite de la pandémie et la grave incertitude à laquelle le monde était confronté alors qu’il était en train de se débattre avec Covid-19 ‘.

Les commerçants, dont trois surnommés « câlins », « chien » et « Ari », parient fortement sur la baisse du prix du pétrole à cause du Covid-19

Le mois dernier, il est apparu qu’un démocrate clé du Sénat, Sherrod Brown de l’Ohio, avait exhorté les régulateurs américains à examiner les transactions de Vega et à déterminer si les marchés pétroliers sont susceptibles d’être manipulés.

L’entrepreneur de Brentwood, Russell Quirk, a déclaré à MailOnline: « L’Essex reste la capitale entrepreneuriale du Royaume-Uni. Certains critiqueront bien sûr les «Oil Oiks» pour un tel profit effronté. Moi? Je pense que leur ingéniosité et leur courage doivent être applaudis et sont une inspiration pour les futurs créateurs de richesse.