Zane Bannink, un lycéen du Wisconsin, a déclaré qu’il utilisait l’application de négociation d’actions Robinhood depuis qu’il a eu 18 ans il y a deux mois. Jusqu’à présent, il a gagné plus de 800 $. Jude Folmar, un étudiant de 19 ans à Dallas, a déclaré qu’il négociait des actions depuis l’âge de 13 ans sous un compte de dépôt que sa grand-tante l’avait aidé à ouvrir. Il a gagné plus de 22 000 $. Et Liam Gavaghan, un étudiant universitaire de 21 ans à Kingston, en Ontario, a commencé ses activités il y a environ six semaines. Il passe maintenant des heures à scanner les babillards Reddit axés sur la finance et à parler à ses amis de transactions potentielles dans une salle de discussion vocale Discord. Il a gagné plus de 9 000 $ sur un investissement initial d’environ 1 900 $ – argent qu’il a reçu dans le cadre du programme de relance Covid-19 du Canada. «C’est risqué comme l’enfer», a déclaré M. Gavaghan à propos de la négociation des actions. «Mais sainte vache, c’est presque comme avoir un high.»

Dans le monde de la finance à enjeux élevés, ces trois nouveaux entrants pourraient avoir été autrefois des valeurs aberrantes. Plus maintenant. Ils font partie d’une légion de jeunes – principalement des hommes – qui ont afflué dans les parquets numériques ces dernières années, élevés sur les réseaux sociaux et désireux de s’informer sur les actions et de négocier rapidement à l’aide d’une gamme d’applications adaptées à la génération Z. semaines courtes, cette nouvelle cohorte d’investisseurs de détail a complètement bouleversé certains des traders les plus professionnels en se coordonnant sur les médias sociaux, les forums et les salons de discussion pour échanger des actions de GameStop, faisant monter en flèche le cours de l’action de la société de jeux vidéo tout en laissant un certain nombre de vendeurs à découvert détenant le sac. Leurs motivations couvrent toute la gamme: beaucoup sont des capitalistes sans excuses et à la recherche de liquidités. Certains se considèrent comme des idéalistes, des aspirants à 99 pour cent qui étaient trop jeunes pour occuper Wall Street à l’apogée du mouvement. Certains sont nihilistes qui veulent simplement démolir un système qui, selon eux, est truqué contre eux depuis le début. Ensuite, il y a ces enfants qui le font « pour le lulz. » Ce que beaucoup d’entre eux ont cependant en commun, c’est qu’ils achètent et vendent des actions régulièrement, directement depuis leur smartphone, tout en affichant leurs gains, ou «tendances», sur des forums en ligne, le tout à découvert pour que leurs pairs puissent les voir. Ils considèrent souvent le trading comme une sorte de jeu vidéo, similaire à la poursuite d’un nouveau score élevé sur une application de puzzle. ou accumuler des likes sur une publication Instagram.

Leur impact sur le marché a été tout simplement extraordinaire. L’action de GameStop a connu de violentes fluctuations, avec des augmentations quotidiennes en pourcentage sautant dans les trois chiffres. La pression exercée sur les investisseurs qui avaient auparavant «court-circuité» l’action – un pari que le prix baisserait – a failli mettre en faillite au moins un hedge fund. Elon Musk, la personne la plus riche du monde, a fait du groupe des Redditors sa cause célèbre, les encourageant dans une série de tweets cette semaine. Dans le même temps, de nombreux analystes de Wall Street se sont insultés contre les commerçants, arguant qu’ils avaient tourné en dérision les marchés.

Le retour de flamme contre eux a même fait d’étranges compagnons de lit à Washington. Les politiciens des deux côtés de l’allée se sont brièvement unis dans leur mépris pour la réponse de Wall Street aux jeunes commerçants. GameStop contre Wall Street Laissez-nous vous aider à comprendre Les actions de GameStop, le détaillant de jeux vidéo, ont grimpé en flèche parce que les investisseurs amateurs, à commencer par Reddit, ont beaucoup misé sur les actions de la société. La vague a pris de l’ampleur en réponse à la vente à découvert de titres GameStop par les grands fonds spéculatifs – ils pariaient essentiellement contre le succès de l’entreprise. La demande soudaine a fait grimper le cours de l’action de moins de 20 dollars en décembre à près de 200 dollars jeudi. Sur papier, en tout cas. Ce n’est pas seulement GameStop. Les investisseurs amateurs ont soutenu d’autres entreprises que de nombreux grands investisseurs avaient évitées, comme AMC et BlackBerry. Cette bulle autour de GameStop peut forcer les gros investisseurs à lever des fonds pour couvrir leurs pertes ou à se débarrasser des actions d’autres entreprises.

Pendant tout ce temps, le groupe de traders inadaptés a continué de rire – jusqu’à leurs banques numériques. «Je suis juste assis ici sur Reddit, à regarder les chiffres grandir de plus en plus», a déclaré M. Gavaghan, émerveillé par les énormes gains réalisés par l’action GameStop ces derniers jours. Les jeunes commerçants sont propulsés et habilités par la technologie. Des entreprises comme Robinhood, une application de trading spécialement conçue pour les débutants du marché, font de la publicité sur les plateformes sociales, attirant les jeunes utilisateurs sans frais de transaction, un accès immédiat aux dépôts instantanés et une interface amusante et conviviale. Jeudi, Robinhood a déclaré qu’il levait plus d’un milliard de dollars pour lutter contre un volume de transactions extrêmement élevé. Et ils se tournent vers les communautés en ligne pour discuter entre eux des actions et des stratégies, sur des plateformes comme Discord et Reddit, notamment sur le forum r / WallStreetBets. Le groupe grossier et chargé de mèmes débat des stocks et discute des métiers d’une manière qui semble native de nombreux étudiants du secondaire et des collèges. Daniel Uribe, 21 ans, un lycéen de San Diego, a déclaré qu’il avait découvert WallStreetBets il y a cinq mois après qu’un YouTuber qu’il suit, nommé Big Boss, ait fait une vidéo sur le groupe. «Je voulais faire partie de l’excitation», a déclaré M. Uribe. Il a pensé qu’il pourrait peut-être aussi gagner de l’argent. «Il y a beaucoup de choses dont l’ancienne génération ne se rend même pas compte. Nous avons différentes façons de gagner de l’argent qu’ils ne comprennent pas.