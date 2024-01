Les négationnistes du climat se tournent vers de nouvelles tactiques, diffusant une vague de désinformation sur YouTube, selon l’organisme de surveillance

CNN

Si vous êtes allé sur YouTube récemment, vous avez peut-être croisé quelqu’un affirmant que les énergies éolienne et solaire ne fonctionnent pas, que l’élévation du niveau de la mer aidera les récifs coralliens à prospérer ou que les climatologues sont corrompus et alarmistes.

Tout cela est faux et trompeur déclarations tirées d’une poignée de milliers de vidéos YouTube analysées par le Centre à but non lucratif pour lutter contre la haine numérique (CCDH), qui a identifié un changement radical dans les tactiques des négationnistes du climat au cours des dernières années.

Alors qu’autrefois les négationnistes du climat rejetaient catégoriquement le changement climatique comme un canular ou une arnaque, ou affirmaient que les humains n’en étaient pas responsables, nombreux sont ceux qui adoptent désormais une approche différente, qui tente de saper la science du climat, de jeter le doute sur les solutions climatiques et même de mettre en doute les solutions climatiques. affirment que le réchauffement climatique sera au mieux bénéfique, au pire inoffensif.

Les cinq dernières années ont vu une montée « surprenante » de ce « nouveau déni », selon une analyse du CCDH publiée mardi, qui suggère également ce changement de discours. pourrait également aider la vidéo YouTube les créateurs contournent le interdiction d’une société de médias sociaux sur la monétisation du déni climatique.

Les chercheurs ont rassemblé les transcriptions de plus de 12 000 vidéos publiées entre 2018 et 2023 sur 96 chaînes YouTube qui promouvaient le déni climatique et la désinformation. Les transcriptions ont été analysées par l’intelligence artificielle pour classer les récits de déni climatique utilisés comme « ancien déni » ou « nouveau déni ».

Selon le rapport, les contenus « nouveaux déni » – attaques contre les solutions, la science et le mouvement climatique – représentent désormais 70 % de toutes les allégations de déni du climat publiées sur YouTube, contre 35 % en 2018.

Les affirmations selon lesquelles « le réchauffement climatique ne se produit pas », l’une des principales « anciennes affirmations déni » sur lesquelles l’analyse s’est concentrée, ont diminué de 48 % de toutes les allégations de déni en 2018 à 14 % en 2023, selon le rapport. Les affirmations selon lesquelles les solutions climatiques ne fonctionneront pas ont grimpé de 9 à 30 % au cours de la même période.

Imran Ahmed, directeur général et fondateur du CCDH, a déclaré que le rapport est, à certains égards, une histoire de réussite.

« Le mouvement climatique a gagné l’argument selon lequel le changement climatique est réel et qu’il nuit aux écosystèmes de notre planète », a-t-il déclaré à CNN. Alors que les impacts de la crise climatique — de vagues de chaleur torrides à violentes tempêtes – affectent une partie plus large de la population mondiale, les discours qui nient l’existence du changement climatique deviennent moins efficaces.

Mais, a-t-il ajouté, c’est aussi un énorme avertissement. “Maintenant que la majorité des gens reconnaissent le vieux déni climatique comme contrefactuel et discrédité, les négationnistes du climat ont cyniquement conclu que la seule façon de faire dérailler l’action climatique est de dire aux gens que les solutions ne fonctionnent pas.”

« Ce nouveau déni climatique n’est pas moins insidieux » Ahmed a déclaré : « et cela pourrait avoir une influence énorme sur l’opinion publique en matière d’action climatique pour les décennies à venir ».

C’est particulièrement inquiétant en raison de la jeune population attirée par YouTube, selon le CCDH. Un décembre enquête du Pew Research Center a constaté que YouTube était la plate-forme de médias sociaux la plus utilisée par les 13 à 17 ans, utilisée par environ neuf personnes sur dix.

« Les négationnistes du climat ont désormais accès à un vaste public mondial grâce aux plateformes numériques », a déclaré Charlie Cray, stratège principal chez Greenpeace, dans un communiqué. « Leur permettre de réduire progressivement le soutien du public à l’action climatique – en particulier parmi les jeunes téléspectateurs – pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur l’avenir de notre planète. »

Le changement de tactique pour saper l’action climatique pourrait également aider les créateurs à contourner les problèmes de YouTube politique d’interdiction de gagner de l’argent grâce au contenu négationniste du climat, suggère le rapport. En 2021, l’entreprise a interdit la publicité contre des contenus qui « contredisent le consensus scientifique bien établi autour de l’existence et des causes du changement climatique ».

Pourtant, selon les calculs du CCDH, YouTube gagne potentiellement jusqu’à 13,4 millions de dollars par an grâce aux publicités sur les vidéos qui, selon le rapport, contiennent du déni climatique, y compris les publicités d’éminentes sociétés de vêtements de sport, d’hôtels et d’organisations internationales à but non lucratif.

« Peu d’entreprises seraient heureuses de voir leur publicité apparaître à côté d’un contenu clairement déni du climat », a déclaré Ahmed. « Et j’imagine qu’ils seront furieux de découvrir qu’ils financent par inadvertance des contenus négationnistes du climat. »

Dans une déclaration à CNN, un porte-parole de YouTube a déclaré que « les débats ou discussions sur des sujets liés au changement climatique, y compris en matière de politique publique ou de recherche, sont autorisés ».

Cependant, le porte-parole a ajouté : « Lorsque le contenu franchit la limite du déni du changement climatique, nous cessons de diffuser des publicités sur ces vidéos. Nous affichons également des panneaux d’information sous les vidéos pertinentes pour fournir des informations supplémentaires sur le changement climatique et le contexte provenant de tiers.

YouTube a déclaré que ses équipes chargées de l’application des règles travaillent rapidement pour examiner les vidéos susceptibles de violer les politiques, puis agissent en conséquence.

La société a déclaré qu’après avoir examiné le rapport du CCDH, elle avait constaté que certaines des vidéos incluses violaient les politiques existantes en matière de changement climatique et avait depuis supprimé les publicités. Cependant, il a également déclaré que la majorité des vidéos analysées ne violaient pas leurs politiques.

Michael Mann, un éminent climatologue de l’Université de Pennsylvanie qui a étudié le changement de discours dans le déni climatique, a déclaré que les résultats étaient « troublants ».

“Il est extrêmement improbable que cela soit le résultat d’une activité organique sur les réseaux sociaux”, a déclaré à CNN Mann, qui n’a pas participé à l’étude. « Cela suggère que les mauvais acteurs ont fait un effort concerté pour utiliser les médias sociaux comme une arme particulièrement ciblée sur les jeunes, en reconnaissant qu’ils constituent la plus grande menace pour le statu quo de l’industrie des combustibles fossiles, comme en témoigne l’énorme impact du mouvement des jeunes pour le climat.

Ahmed a appelé Google à renforcer ses politiques pour faire face aux contenus « nouveaux déni ». “Nous demandons à Google d’étendre son interdiction de monétisation et d’amplification des contenus ‘anciens déni’ pour inclure également les ‘nouveaux déni'”, a déclaré Ahmed, ajoutant que d’autres sociétés de médias sociaux devraient également prendre note des conclusions du rapport.

“Nous demandons aux autres plateformes qui prétendent être vertes d’un seul coup de ne pas en tirer profit, de partager les revenus et donc de récompenser ou d’amplifier un contenu clairement déni du climat qui contredit le consensus scientifique”, a ajouté Ahmed. “Vous ne pouvez pas prétendre être vert, mais être ensuite le plus grand porte-voix de la désinformation liée au changement climatique.”

Cette histoire a été mise à jour