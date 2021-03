Les autres pionniers pour diriger un nouveau gouvernement sont Geert Wilders, un populiste qui s’est opposé à l’immigration des pays musulmans et a appelé à l’interdiction du Coran, avec son Parti pour la liberté, et Sigrid Kaag , ancien envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, qui dirige le D66, un parti libéral-démocrate. On s’attend à ce que plusieurs partis d’intérêt spécial, soutenant l’Europe, l’égalité des droits et d’autres programmes spécifiques obtiennent des sièges pour la première fois.

