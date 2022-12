Les Néerlandais utilisent la chaleur du serveur provenant de l’extraction de bitcoins pour faire pousser des tulipes

Pays-bas, jardins de Keukenhof, intérieur de serre avec tulipes. (Photo par Education Images/Universal Images Group via Getty Images)

À Amsterdam, la chaleur des serveurs exploitant le bitcoin aide à chauffer une serre de tulipes.

Cela réduit la dépendance des agriculteurs vis-à-vis du gaz dont le prix a grimpé en flèche depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’amour des Pays-Bas pour les tulipes a provoqué le premier krach boursier au 17ème siècle lorsque la spéculation sur les prix des bulbes a fait monter les prix en flèche, pour ensuite s’effondrer.

Les tulipes et le bitcoin ont tous deux été associés à des bulles financières en leur temps, mais dans une serre géante près d’Amsterdam, les Néerlandais tentent de les faire fonctionner ensemble.

L’ingénieur Bert de Groot inspecte les six mineurs de bitcoins alors qu’ils effectuent des sommes complexes pour gagner de la crypto-monnaie, remplissant l’air d’un gémissement bruyant accompagné d’une bouffée de chaleur.

Les serveurs sont à leur tour alimentés par l’énergie solaire du toit, ce qui réduit les coûts d’électricité normalement énormes pour l’exploitation minière et réduit l’impact sur l’environnement.

Pendant ce temps, les agriculteurs et la société de Groot, Bitcoin Brabant, gagnent de la crypto, qui attire toujours les investisseurs malgré un récent crash sur le marché.

“Nous pensons qu’avec cette façon de chauffer notre serre mais aussi de gagner du bitcoin, nous avons une situation gagnant-gagnant”, a déclaré à l’AFP la floricultrice Danielle Koning, 37 ans.

Aujourd’hui, les Pays-Bas sont le plus grand producteur de tulipes au monde et également le deuxième plus grand exportateur agricole après les États-Unis, avec une grande partie cultivée dans des serres.

“Améliorer l’environnement”

Mais le pays de basse altitude est parfaitement conscient de l’effet de l’industrie agricole sur le changement climatique, tandis que les agriculteurs sont aux prises avec des prix élevés de l’énergie.

Entre-temps, l’extraction de crypto-monnaie nécessite d’énormes quantités d’électricité pour alimenter les ordinateurs, ce qui a un impact sur l’environnement dans le cadre des efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique.

De Groot, 35 ans, qui n’a lancé son entreprise qu’au début de cette année et compte maintenant 17 clients, dont des restaurants et des entrepôts, affirme que cela fait du bitcoin et des tulipes un complément parfait.

“Cette opération est en fait négative en carbone, comme le sont toutes les opérations que je construis”, déclare de Groot aux cheveux longs, arborant un polo orange avec le logo de son entreprise.

“Nous améliorons en fait l’environnement.”

Il vend également des tulipes en ligne contre des bitcoins via une entreprise appelée Bitcoinbloem.

La collaboration a commencé lorsque Koning a vu une vidéo Twitter que Groot avait réalisée sur l’extraction de bitcoins et l’a appelé.

Il y a maintenant six serveurs dans leur serre, dont l’emplacement exact Koning a demandé de garder le secret pour éviter que les voleurs ne ciblent les machines à 15 000 euros.

La société de Koning en possède la moitié et conserve le bitcoin qu’ils produisent, tandis que de Groot est autorisé à y conserver ses trois serveurs en échange de visites mensuelles pour nettoyer la poussière et les insectes des ventilateurs des serveurs.

Avec une différence de 20 degrés Celsius entre l’air entrant et sortant de la machine, cela fournit la chaleur nécessaire à la croissance des tulipes et au séchage des bulbes qui les produisent.

‘Pas de soucis’

“La chose la plus importante que nous en retirons, c’est que nous économisons du gaz naturel”, déclare Koning. “Deuxièmement, eh bien, nous gagnons du Bitcoin en les exécutant dans la serre.”

Les énormes coûts énergétiques ont poussé certaines entreprises agricoles néerlandaises qui dépendent souvent des serres à cesser de croître cette année, tandis que d’autres ont même fait faillite, explique Koning.

Pendant ce temps, le philosophe Nassim Nicholas Taleb, qui a développé l’idée de l’événement imprévisible mais historique du “cygne noir”, a comparé Bitcoin à la “Tulipmania” qui a englouti les Pays-Bas il y a près de 400 ans.

Cela a vu les prix d’une seule ampoule grimper à plus de 100 fois le revenu annuel moyen à l’époque précédant l’éclatement de la bulle en 1637, entraînant la faillite des banques et la perte des économies de toute une vie.

Le secteur de la crypto-monnaie est actuellement sous le choc de l’effondrement d’un échange majeur – avec Bitcoin valant actuellement environ 16 300 $ par unité, contre un sommet de 68 000 $ en novembre 2021 – mais De Groot n’est pas inquiet.

“Je n’ai absolument aucune inquiétude quant à la proposition de valeur à long terme d’un système monétaire immuable”, dit-il.

“Bitcoin durera pour toujours.”