Les Néerlandais ne sont pas à l’Euro 2022 uniquement pour vendre des billets, déclare l’entraîneur Parsons

Stockport (Royaume-Uni) (AFP) – L’entraîneur néerlandais Mark Parsons est déterminé à laisser une marque sur le terrain à l’Euro 2022 pour égaler l’impact des supporters néerlandais qui ont transformé les stades en Angleterre en orange.

Des milliers de supporters ont aidé à battre le record de fréquentation d’un match de phase de groupes lors d’un Euro féminin n’impliquant pas le pays hôte deux fois pendant le tournoi.

Une foule de 22 596 personnes a vu les tenants du titre battre la Suisse 4-1 dimanche, mais ils avaient besoin d’une rafale de buts en fin de match pour garantir leur place dans les huitièmes de finale.

Parsons a dû faire face à la perte de la capitaine Sari van Veenendaal et de l’ancienne joueuse de l’année de l’UEFA Lieke Martens pour le reste du tournoi et a dû jongler après que Vivianne Miedema et Jackie Groenen aient été testées positives pour le coronavirus.

Miedema a repris l’entraînement mercredi et l’attaquante d’Arsenal, considérée par beaucoup comme la meilleure joueuse du football féminin, pourrait jouer un rôle central dans la confrontation en quart de finale de samedi contre la France.

Les Bleues ont été l’une des équipes les plus remarquables du tournoi jusqu’à présent en Angleterre.

La France a marqué cinq buts dans la première mi-temps de sa première victoire 5-1 contre l’Italie avant de s’assurer la première place du groupe D avec une victoire 2-1 sur la Belgique.

Cependant, leur série de 16 victoires a été interrompue par l’égalisation tardive de l’Islande lors d’un match nul 1-1 pour conclure les phases de groupes lundi.

Parsons était présent pour ce match à Manchester et pense en avoir vu assez pour suggérer que les Néerlandais causeront les problèmes secondaires de Corinne Diacre.

“Tout le monde a décidé que la France gagnerait ce match et nous sommes là pour aider à vendre des billets”, a déclaré Parsons aux journalistes mercredi.

“C’est une situation intéressante pour la France car c’est la première fois qu’elle fait match nul après 16 victoires. Ce sera intéressant (comment ils réagissent).”

– Miedema à l’entraînement –

Miedema a raté les victoires des Pays-Bas sur le Portugal et les Suisses après avoir remporté le titre de joueur du match lors d’un match nul 1-1 contre la Suède pour ouvrir leur campagne.

La meilleure buteuse de tous les temps de l’histoire des équipes nationales néerlandaises masculines ou féminines espère pouvoir retrouver sa condition physique à temps pour le choc de samedi à Rotherham.

“Il y a trois étapes importantes – aujourd’hui n’en était qu’une”, a déclaré Parsons.

“Une fois que nous aurons terminé l’entraînement aujourd’hui, demain et vendredi, nous pourrons décider si elle peut jouer.”

La France a battu les Pays-Bas 3-1 lorsque les équipes se sont rencontrées lors du Tournoi de France en février.

Mais Parsons espère que la nature offensive de la France pourrait faire le jeu de son équipe si Miedema était apte à mener la ligne.

« La France est une équipe de haut niveau, des joueurs de haut niveau, très constants dans leur façon de jouer », a-t-il déclaré. «Nous les avons joués en février et les avons repérés en raison d’un potentiel quart de finale.

«Ils ont beaucoup de rythme et de puissance. Ils sont dynamiques non seulement sur le plan athlétique, mais ils sont dynamiques dans leur façon de jouer. Ils ont une bonne communication sur le moment de courir.

“Il y a de bonnes menaces là-bas, mais il y a aussi de l’espace là-bas. Vous l’avez vu quand ils ont joué contre la Belgique et l’Islande.