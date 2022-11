Les Néerlandais ne devraient pas imiter l’Allemagne avec la manifestation de la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Les Pays-Bas ne devraient pas imiter l’Allemagne en faisant un geste pour protester contre le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme avant le match de la Coupe du monde de vendredi contre l’Équateur.

Les joueurs allemands se sont couvert la bouche pour la photo d’équipe avant leur match contre le Japon mercredi pour protester contre la FIFA pour sa répression des brassards “One Love”. Sept équipes européennes, dont les Pays-Bas et l’Allemagne, avaient prévu de porter l’article dans un mouvement considéré comme un reproche au Qatar.

Le Qatar a été critiqué pour ses lois contre l’homosexualité ainsi que son traitement des travailleurs migrants, qui étaient nécessaires pour construire des stades, des lignes de métro, des routes et des hôtels.

Le défenseur néerlandais Denzel Dumfries a déclaré que les joueurs ne feraient rien sur le terrain vendredi car ils estimaient en avoir fait assez après avoir rencontré directement des travailleurs migrants.

“Non non. Nous avons fait très attention, comme l’a dit l’entraîneur. Nous avons reçu les travailleurs migrants et ce fut un moment merveilleux pour eux et pour nous », a déclaré Dumfries par l’intermédiaire d’un interprète jeudi. « Au cours des deux dernières semaines, nous avons beaucoup parlé (des droits de l’homme). Nous avons dit ce que nous devions dire, et à partir de maintenant, nous devons nous concentrer sur le football.

Le nombre exact de travailleurs migrants décédés ou blessés en travaillant dans une chaleur souvent extrême sur des projets depuis que la FIFA a choisi le Qatar comme hôte de la Coupe du monde en décembre 2010 n’est pas clair. Les données définitives ont été difficiles à vérifier ou n’ont pas été publiées par les autorités.

L’entraîneur néerlandais Louis van Gaal a déclaré que l’équipe néerlandaise ne prendrait aucune autre mesure.

“Parce que nous avons mis un point final derrière toutes les questions politiques (dernier) jeudi lorsque nous avons invité les migrants et que nous avons cet objectif”, a déclaré Van Gaal par l’intermédiaire d’un interprète. « Tout a été une question de droits de l’homme (jusqu’à présent) et peut-être à juste titre et peut-être pas à juste titre. Mais je pense que ça suffit. »

Le geste de l’Allemagne mercredi était une réponse à l’avertissement de la FIFA aux sept fédérations européennes selon lequel les joueurs seraient pénalisés s’ils portaient les brassards colorés “One Love”, qui sont considérés comme un symbole d’inclusion et de diversité.

On a demandé à Van Gaal s’il pensait que l’équipe allemande serait affectée sur le terrain par leur geste politique. Les quadruples champions de la Coupe du monde ont perdu contre le Japon 2-1 lors de leur match d’ouverture.

“Telle est la question. C’est la question », a déclaré Van Gaal. « Je ne veux pas prendre ce risque. Nous sommes ici pour devenir champions du monde.

