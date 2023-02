Les Néandertaliens ont mangé des crabes cuits, brisant les stéréotypes primitifs

Il est grand temps de retirer le stéréotype primitif et lourd des habitants des cavernes des Néandertaliens. Les archéologues aident la branche éteinte de l’humanité à obtenir son dû. Un nouveau étude publiée dans Frontiers in Environmental Archaeology cette semaine, on a découvert que les Néandertaliens avaient un goût pour les fruits de mer rôtis.

Des archéologues étudiant le contenu d’une grotte au Portugal ont trouvé des preuves que les Néandertaliens cuisinaient et mangeaient des crabes il y a 90 000 ans. L’endroit s’appelle Gruta de Figueira Brava, et on y trouve des outils en pierre, du charbon de bois, des coquillages et des os. Les chercheurs ont trouvé les restes de grands crabes bruns adultes avec des motifs de dommages, de bris et de brûlures suggérant que les animaux étaient au menu de l’homme de Néandertal.

“Ils les emmenaient dans des bassins de la côte rocheuse voisine, ciblant des animaux adultes avec une largeur de carapace moyenne de 16 cm. Les animaux étaient amenés entiers à la grotte, où ils étaient rôtis sur des braises puis mangés”, a-t-il ajouté. auteur principal Mariana Nabaisde l’Institut catalan de paléoécologie humaine et d’évolution sociale aux frontières, a déclaré lundi dans un communiqué.

Mariana Nabais/Catherine Dupont/Joao Zilhao



Certains chercheurs ont suggéré que les premiers ancêtres humains auraient pu faire évoluer leur gros cerveau avec une aide d’une alimentation riche en animaux aquatiques. Frontiers a déclaré que la découverte de crabes cuits dans le régime alimentaire des Néandertaliens “réfute l’idée que la consommation d’aliments marins a donné au cerveau des premiers humains modernes l’avantage concurrentiel”.

L’homme de Néandertal s’est éteint il y a environ 40 000 ans tandis que l’homo sapiens – l’homme moderne – s’est développé et a prospéré. Il semble que le manque de fruits de mer n’était pas ce qui retenait les Néandertaliens. Les scientifiques étudient toujours pourquoi les Néandertaliens ont disparu. Le changement climatique ou les maladies peuvent avoir joué un rôle.

Les découvertes de crabes sont la dernière preuve que les Néandertaliens étaient plus sophistiqués qu’ils ne l’ont souvent été décrits comme des hommes des cavernes grognant. Une étude de 2017 a révélé qu’une communauté de Néandertal avait soigné un homme de Neandertal sourd et blessé dans sa vieillesse. Une étude de 2020 a révélé preuve de la technologie des fibreset une étude de 2021 a examiné un os artistiquement sculpté.

“Nos résultats ajoutent un clou supplémentaire au cercueil de la notion obsolète selon laquelle les Néandertaliens étaient des habitants primitifs des cavernes qui pouvaient à peine gagner leur vie grâce aux carcasses de gros gibier récupérées”, a déclaré Nabais.