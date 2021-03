Les Néandertaliens ont écouté le monde comme nous

Si vous étiez en quelque sorte capable de voyager dans le temps quelque 130000 ans et de rencontrer un homme de Néandertal, vous pourriez vous retrouver en train de leur parler de certaines des plus grandes inventions de l’humanité, telles que spanakopita et TikTok. Les Néandertaliens n’auraient aucune idée de ce que vous disiez, encore moins de ce que vous disiez, mais ils pourraient peut-être vous entendre parfaitement, captant les consonnes sans voix «t», «k» et «s» qui apparaissent dans de nombreuses langues humaines modernes . Une équipe de scientifiques a reconstruit l’oreille externe et moyenne des Néandertaliens et a conclu qu’ils écoutaient le monde comme nous. Leur étudier, publié lundi dans Nature Ecology & Evolution, ont constaté que les Néandertaliens avaient la capacité anatomique de percevoir une gamme de sons similaire à celle des Homo sapiens modernes, y compris les fréquences vocales supérieures qui impliquent principalement la production de consonnes. Les auteurs pensent que cette recherche a des implications au-delà de l’oreille. Tout aperçu de la façon dont les Néandertaliens ont entendu peut offrir de nouveaux indices sur l’une des questions les plus débattues et non résolues sur les anciens hominidés: si les Néandertaliens ont parlé. L’ouïe et la parole sont souvent couplées dans le règne animal, selon Dan Dediu, chercheur en langues à l’Université Lumière Lyon 2 en France, qui n’était pas impliqué dans la recherche. «Il serait insignifiant pour un animal de produire une fréquence qui ne peut pas être entendue par les congénères», a-t-il déclaré.

L’étude offre de nouvelles preuves que les Néandertaliens peuvent avoir eu une sorte de langue parlée reconnaissable, selon Sverker Johansson, un chercheur à l’Université de Dalarna qui n’a pas participé à la recherche. «Il est satisfaisant de trouver une confirmation supplémentaire que les Néandertaliens étaient vraiment des locuteurs de Neander», a écrit le Dr Johansson dans un courriel. Pendant des décennies, le débat s’est articulé autour d’un seul os de Néandertal: l’hyoïde en forme de fer à cheval, qui est une clé pour parler. L’hyoïde, qui se trouve dans le tractus vocal, est petit, fragile et n’est connecté à aucun autre os. Le seul hyoïde de Néandertal complet a été récupéré d’un squelette dans une grotte en Israël dans les années 1980, et sa similitude frappante avec un hyoïde humain a conduit à une vague de tentatives de reconstruction de la boîte vocale et du tractus vocal de Néandertal. Mais il est difficile de tirer des conclusions radicales à partir d’un seul os fossilisé, sans parler d’un os détaché du squelette et non plus tenu en l’air avec des tissus mous perdus depuis longtemps. «Vous n’obtenez pas beaucoup de langues de Néandertal préservées», a déclaré Anna Goldfield, anthropologue et animatrice de Podcast «The Dirt». Certains scientifiques ont donc adopté une approche différente. Il y a vingt ans, Ignacio Martínez, paléontologue à l’Université d’Alcalá en Espagne et auteur de l’étude, avait une idée étrange: étudier l’évolution du langage en reconstruisant l’audition chez les premiers humains. «C’était une idée farfelue et aussi brillante», a déclaré Rolf Quam, paléoanthropologue à l’Université de Binghamton et auteur de l’étude, qui travaillait avec le Dr Martínez en tant qu’étudiant diplômé à l’époque. Les chercheurs ne savaient pas s’ils seraient capables de reconstruire une oreille de Néandertal – personne ne l’avait fait auparavant – mais ont passé les deux décennies suivantes à développer, tester et tester à nouveau des modèles d’oreille.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé des tomodensitogrammes haute résolution des structures de l’oreille chez cinq Néandertaliens, 10 Homo sapiens modernes et neuf premiers hominidés de Sima de los Huesos, un site archéologique de ce qui est aujourd’hui l’Espagne, qui vivait avant les Néandertaliens. L’équipe a créé des modèles 3D de ces structures auriculaires et a effectué les mesures à travers un modèle logiciel pour calculer la transmission de puissance sonore, qui décrit la façon dont l’énergie sonore se déplace de l’environnement dans le conduit auditif et s’enroule vers la cochlée – essentiellement comment une grande partie de l’énergie sonore parvient finalement à votre oreille interne. Les chercheurs ont utilisé cette métrique pour calculer la bande passante occupée, qui reflète la gamme de fréquences dans laquelle au moins 90% de la puissance sonore atteint l’oreille interne – le «sweet spot» de l’audition, selon le Dr Quam. Ce sweet spot est la gamme dans laquelle nous entendons le mieux, là où nos oreilles sont le plus accordées au son.

L’étude a révélé que le sweet spot de l’oreille de Néandertal s’étendait vers des fréquences de 3 à 5 kHz, qui sont spécifiquement dédiées à la production de consonnes. Les chercheurs pensent que cette optimisation vers les consonnes pourrait être un signe clé que les Néandertaliens avaient un langage verbal. « L’utilisation de consonnes distingue le langage humain de la communication des mammifères, qui est presque entièrement des voyelles », a déclaré le Dr Quam. «Comme des grognements, des hurlements, des cris.» En fait, l’étude a révélé que le point idéal des Néandertaliens était le même que celui de l’audition humaine moderne, alors que les premiers hominidés de Sima de los Huesos avaient une portée auditive quelque part entre les chimpanzés et les humains modernes.