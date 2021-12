Les Néandertaliens ont défriché une partie de la forêt en Allemagne il y a environ 1,25 lakh

Dissiper une croyance populaire selon laquelle les humains modernes sont ceux qui exploitent la nature entraînant un impact négatif sur l’environnement, des chercheurs de l’Université de Leiden ont découvert que les Néandertaliens avaient défriché une partie de la forêt en Allemagne il y a environ 1 25 000 ans à l’aide d’outils ou de feu. Les Néandertaliens, qui sont considérés comme les premiers hommes des cavernes, étaient une espèce proche des ancêtres humains qui vivaient en Afrique avant de s’installer en Europe et qui s’éteindront mystérieusement il y a environ 40 000 ans. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Science Advances.

Les chercheurs ont analysé et étudié les données paléoenvironnementales extraites d’échantillons de charbon et de pollen sur le site archéologique de Neumark-Nord près de Leipzig en Allemagne, parmi d’autres sites qui étaient autrefois au bord des lacs de la région des montagnes du Harz. Le professeur Will Roebroekes, qui a analysé les échantillons avec ses collègues, a déclaré au Wall Street Journal que Neumark-Nord était autrefois une zone boisée, mais qu’elle a été nettoyée avec l’arrivée des Néandertaliens et qu’elle est restée ainsi pendant environ 2000 ans. Les scientifiques pensent que les Néandertaliens connaissaient des compétences telles que la fabrication d’outils, la transformation des animaux et la construction de feux de camp, ce qui les a peut-être aidés à défricher la forêt de Neumark-Nord. Des dizaines de milliers d’artefacts en pierre ainsi que de nombreux fragments d’os d’animaux abattus ont été trouvés sur le site. Des couches de sédiments contenant des concentrations plus élevées de charbon de bois ont également été déterrées, ce qui, selon les experts, indique l’utilisation du feu et des allumettes avec du bois et des graines brûlés précédemment découverts.

D’autres sites comme Gröbern et Grabschütz sont proches de Neumark-Nord et ont aidé l’équipe de chercheurs à écarter d’autres possibilités comme le changement de température ou les précipitations pour la déforestation. Selon les experts, des fouilles ont été effectuées à Neumark-Nord depuis les années 1980, ce qui leur a fourni des données importantes sur l’occupation de Néandertal. Ils soulignent également que les dernières découvertes pourraient compliquer les études précédentes dans lesquelles les scientifiques avaient considéré la dernière période interglaciaire comme une référence et pensaient que les activités humaines n’avaient aucun impact sur celle-ci.

Alors que les Néandertaliens ont eu un impact sur l’environnement dans une petite région il y a des milliers d’années, les experts disent que les humains modernes ont un impact sur la biodiversité et l’écosystème à une échelle beaucoup plus grande à l’échelle mondiale.

