Les Néandertaliens et les humains ont coexisté bien plus longtemps que nous le pensions

Pendant des milliers d’années, Ilsenhöhle (ou la grotte d’Ilse en anglais) en Allemagne était en quelque sorte une cachette paléolithique pour des animaux comme les ours en hibernation et les hyènes des cavernes, qui étaient présent en Europe depuis environ un million d’années. La grotte, nichée directement sous un château construit à partir de la même formation rocheuse, était également un refuge occasionnel pour nos ancêtres humains modernes migrant par vagues vers l’Europe il y a au moins 46 000 ans.

Mais Ilsenhöhle n’est pas seulement un sanctuaire préhistorique ; pour les scientifiques d’aujourd’hui, ses couches stratifiées constituent une capsule temporelle révélant désormais un chevauchement sans précédent dans les chronologies des humains anatomiquement modernes et d’un autre ancêtre hominidé : les Néandertaliens.

Dans un article publié mercredi dans la revue Nature, une analyse archéologique des restes squelettiques mis au jour dans la grotte entre 2016 et 2022 situe nos ancêtres humains modernes au nord des Alpes il y a au plus tôt 45 000 ans. Cela signifie qu’avant l’extinction des Néandertaliens, il y a environ 40 000 ans, les humains anciens et modernes de cette région ont coexisté pendant plusieurs milliers d’années.

L’article est accompagné de deux autres études menées par le même groupe de recherche, l’une comment ces premiers humains se sont adaptés au froid rigoureux de l’Europe à l’époque et de l’autre caractérisant l’écologie rencontrée par ces individus ainsi que leur subsistance et leur alimentation.

« Cela change fondamentalement nos connaissances antérieures sur cette période : Homo sapiens a atteint le nord-ouest de l’Europe bien avant la disparition de Néandertal dans le sud-ouest de l’Europe. » Jean-Jacques Hublinauteur principal de l’article et directeur émérite de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutionniste en Allemagne, a déclaré dans un communiqué de presse.

Des fossiles humains inattendus

Ce n’est un secret pour personne que les humains modernes et les Néandertaliens ont interagi les uns avec les autres. La plupart d’entre nous portent des restes d’ADN de Néandertal – environ un à quatre pour cent chez les personnes d’origine européenne ou asiatique – ce qui est le résultat direct de la rencontre entre les deux groupes et les laids. (Nos ancêtres s’occupaient également d’autres humains archaïques.)

Les scientifiques ont cherché à mieux comprendre la chronologie de l’existence de Néandertal et de l’humanité, en particulier en ce qui concerne la technologie des outils en pierre, ce qui a motivé le nouvel article.

Le site de la grotte Ilsenhöhle sous le château de Ranis. Tim Schüler / TLDA

Il y a environ 45 000 ans, il y a eu un tournant dans la préhistoire appelé transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur, où l’on assiste à la disparition des derniers Néandertaliens et à l’arrivée des Homo sapiens. Un nouveau type d’outil en pierre a émergé à cette transition, connu sous le nom de technocomplexe Lincombien-Ranisien-Jerzmanowicien (ou LRJ), caractérisé par sa forme en forme de feuille. Ces outils ont été découverts dans tout le nord-ouest de l’Europe, du Pays de Galles au Royaume-Uni jusqu’à la Pologne. De tels outils ont déjà été trouvés à Ilsenhöhle, mais l’identité exacte de leurs créateurs – Néandertaliens ou humains – n’était pas très claire.

En 2016, Hublin de l’Institut Max Planck et un groupe d’archéologues et d’autres scientifiques ont fouillé à nouveau Ilsenhöhle dans l’espoir d’obtenir des réponses. En creusant quelques mètres jusqu’aux couches plus profondes de la grotte où avaient été découverts les outils du LRJ, les chercheurs sont tombés sur une découverte inattendue : des fossiles humains.

“Cela a été une énorme surprise, car aucun fossile humain n’était connu du LRJ auparavant, et c’était une récompense pour le travail acharné sur le site”, Marcel Weissun chercheur de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutionniste et co-auteur de l’article, a déclaré dans le communiqué de presse.

Après avoir confirmé que les morceaux d’os étaient bien humains en analysant les protéines osseuses, les 13 restes squelettiques humains ont été datés au radiocarbone pour déterminer quand ces individus ont occupé la grotte ; cette datation a également été comparée à la datation au radiocarbone d’os d’animaux trouvés à proximité et dans différentes couches sédimentaires.

« Les preuves suggèrent que Homo sapiens occupaient sporadiquement le site il y a 47 500 ans », Helen Fewlasschercheur en archéologie au Francis Crick Institute de Londres et ancien de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutionniste, co-auteur de l’article, a déclaré dans le communiqué de presse.

Fragment d’os humain provenant des nouvelles fouilles de Ranis. Tim Schüler / TLDA

Les chercheurs ont également effectué une analyse génétique de l’ADN mitochondrial restant et ont dressé un arbre généalogique. La plupart des morceaux d’os partageaient les mêmes séquences d’ADN mitochondrial, a déclaré Elena Zavalachercheur postdoctoral à l’Université de Californie à Berkeley, et au Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, qui est le premier auteur de l’étude.

“Cela indique que les fragments appartenaient au même individu ou étaient des parents maternels, reliant ces nouvelles découvertes à celles d’il y a des décennies”, a-t-elle déclaré dans le communiqué de presse. “Cela soulève des questions : s’agissait-il d’une population unique ? Qu’est-ce qui pourrait être Quelle est la relation ici ? Mais avec l’ADN mitochondrial, ce n’est qu’un côté de l’histoire. C’est seulement le côté maternel. Nous aurions besoin d’un ADN nucléaire pour pouvoir commencer à étudier cela.

Des preuves de plus en plus nombreuses

Cette étude n’est pas la première à suggérer que les humains et les Néandertaliens se détendaient ensemble (ou du moins dans quelques capacité) pendant beaucoup plus longtemps qu’on ne le pensait auparavant. Un article de 2022 publié dans la revue Avancées scientifiques ont également découvert que les humains d’Europe occidentale coexistaient probablement avec leurs parents aux sourcils épais il y a 54 000 ans, sur la base de fragments d’os et d’outils en pierre extraits d’une grotte du sud-ouest de la France.

Hublin et ses collègues ont également publié un article en 2020 décrivant leurs découvertes selon lesquelles les humains et les Néandertaliens avaient un intervalle de temps d’environ 8 000 ans avant l’extinction de ces derniers. Ceci était basé sur des restes squelettiques récupérés dans une grotte en Bulgarie que les humains modernes occupaient il y a 46 000 ans.

Alors que Hublin a déclaré que le nouvel article désigne également les humains modernes, et non les Néandertaliens, en tant que créateurs d’outils à pointe de feuille, William Banquesarchéologue au Centre national français de la recherche scientifique, estime que nous ne devrions pas généraliser trop rapidement les implications de ces découvertes à d’autres technologies d’outils en pierre ailleurs dans le monde.

« Un autre développement est la reconnaissance du fait que les groupes néandertaliens étaient culturellement complexes. Nous ne devrions donc pas nécessairement supposer que tous les groupes néandertaliens étaient culturellement complexes. [Middle to Upper Paleolithic] Les industries de transition, parce qu’elles diffèrent de celles du Paléolithique moyen précédent, doivent avoir été créées par des humains modernes », a-t-il déclaré. a écrit dans un éditorial d’accompagnement. « Par exemple, l’absence de consensus entoure l’identité des groupes (néandertaliens ou humains modernes) associés à deux industries en transition – le Châtelperronien dans la France actuelle et le nord de l’Espagne, et l’Uluzzien dans la péninsule italienne et les régions immédiatement adjacentes – indiquant clairement la nécessité d’une enquête objective plus approfondie.

Ce que ces nouvelles découvertes dissipent, c’est l’hypothèse selon laquelle les Néandertaliens auraient disparu du nord-ouest de l’Europe bien avant l’arrivée de nos ancêtres modernes. Ce à quoi ressemblèrent ces derniers milliers d’années pour les Néandertaliens n’a pas encore été entièrement résolu. Au moins, l’héritage génétique néandertalien continue de vivre en nous.