Les Navy Seals présumés morts après une mission anti-Houthi

Selon les médias, l’un d’eux a été emporté et le second a sauté après eux, conformément au protocole.

“Nous pleurons la perte de nos deux guerriers de la guerre spéciale navale et nous honorerons à jamais leur sacrifice et leur exemple”, a déclaré le chef du commandement central (Centcom), le général Michael Erik Kurilla.

Des unités aériennes et navales des États-Unis, du Japon et d’Espagne ont passé 10 jours à parcourir une zone de plus de 21 000 miles carrés (54 389 km2) pour tenter de retrouver les commandos, avec l’aide d’océanographes et de météorologues.