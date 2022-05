Les Navy SEALs et les Army Green Berets s’entraînent pour un nouveau champ de bataille glacial après 2 décennies dans le désert

Les bérets verts de l’armée américaine sortent du tarmac après avoir chargé un C-130 de l’US Air Force pour se déplacer au nord du cercle polaire arctique lors de l’exercice Arctic Edge, à Fairbanks, en Alaska, le 2 mars 2022.Armée américaine/sergent d’état-major. Anthony Bryant

Les forces d’opérations spéciales américaines se sont aventurées en Alaska en février pour s’entraîner à la guerre dans l’Arctique.

Leur voyage reflète l’intérêt croissant de l’armée américaine pour l’Arctique, qui devient de plus en plus accessible.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à s’intéresser à la sécurité de l’Arctique, et les opérateurs américains ne sont pas seuls là-bas.

La quasi-guerre des pairs étant de retour à l’ordre du jour, les opérateurs spéciaux américains concentrent leur formation sur des environnements où ils sont très susceptibles de se retrouver engagés.

L’Arctique glacial est l’un de ces environnements, et les opérateurs Navy SEAL et Special Warfare Combatant-Craft Crewmen, les bérets verts et les aviateurs d’élite de l’armée et les commandos aériens ont récemment passé près d’un mois à s’y entraîner.

Des opérateurs spéciaux vont dans l’Arctique

Un tireur d’élite du 10e Groupe des forces spéciales (aéroporté) lors d’un entraînement préalable au déploiement pour Arctic Edge 22, en Alaska, le 21 février 2022.Armée américaine/sergent d’état-major. Anthony Bryant

De la fin février à la mi-mars, des unités d’opérations conventionnelles et spéciales se sont réunies pour Arctic Edge 22, l’exercice phare de guerre dans l’Arctique de l’armée américaine.

Des opérateurs de toute la communauté des opérations spéciales américaines ont rejoint les forces conventionnelles et les forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales en Alaska.

Les bérets verts du 10e groupe de forces spéciales et du 19e groupe de forces spéciales ont effectué des patrouilles à longue distance à l’aide de raquettes et de skis le long de l’océan Arctique et du détroit de Béring.

Les Bérets verts ont mené une formation d’exfiltration avec l’élite des “Night Stalkers” du 160e Régiment d’aviation d’opérations spéciales. Les opérateurs des forces spéciales ont également travaillé avec les forces de l’ordre locales et fédérales dans un scénario simulé de défense du territoire.

Du côté de la marine, les SEAL ont perfectionné leurs compétences de survie dans l’Arctique et effectué une formation spéciale de reconnaissance. Les opérateurs du SWCC de la marine ont également travaillé avec les commandos de la Garde côtière et se sont entraînés à défendre les infrastructures critiques.

Des membres de la Naval Special Warfare sur la glace après un saut HALO au-dessus de l’USS Pasadena, le 12 mars 2022.Marine américaine/MCS2 Trey Hutcheson

L’une des parties les plus intéressantes de la formation des SEAL a été un saut en chute libre dans un écoulement de glace dans l’océan Arctique et une liaison avec l’USS Pasadena, un sous-marin d’attaque de classe Los Angeles participant à l’exercice biennal sur la glace.

Enfin, les commandos aériens de l’US Air Force ont fourni un soutien à voilure tournante aux unités conventionnelles et aux éléments d’opérations spéciales participant aux exercices.

L’histoire continue

Les aspects des opérations spéciales de l’exercice ont été supervisés par le US Special Operations Command North, dirigé par Brig. Le général Shawn Satterfield.

“Les forces d’opérations spéciales ont testé des équipements et ont examiné des moyens innovants non seulement de survivre dans l’Arctique, mais aussi de prospérer dans l’Arctique”, a déclaré Satterfield dans un communiqué.

Satterfield a souligné que les opérateurs spéciaux non seulement se sont entraînés pour des ensembles de missions spécifiques, mais ont également développé des relations avec les communautés locales, y compris les indigènes de l’Alaska, pour acquérir “des connaissances de leurs techniques, pratiques et procédures sur la façon dont ils réussissent par temps froid”.

Compétition dans l’Arctique

Un béret vert lors de l’entraînement préalable au déploiement pour l’exercice Arctic Edge 22, à Fort Wainwright en Alaska, le 19 février 2022.Armée américaine/sergent d’état-major. Anthony Bryant

À mesure que l’Arctique devient plus accessible, il revêt une importance renouvelée pour la sécurité nationale des États-Unis.

En conséquence, les opérations spéciales américaines se sont entraînées à l’intérieur et à l’extérieur de la région afin de se familiariser avec les conditions qu’elles y rencontreront.

L’une de leurs méthodes de formation a été le cours d’opérateur de montagne d’opérations spéciales d’hiver, qui a lieu deux fois par an dans le Colorado.

Le cours est ouvert à toutes les unités d’opérations spéciales mais est principalement suivi par les bérets verts du 10e groupe de forces spéciales, qui a l’Europe comme zone de responsabilité.

Bérets verts lors d’un exercice pour le cours d’opérateur de montagne d’opérations spéciales d’hiver, à Gunnison, Colorado, du 14 au 16 mars 2022.Armée américaine/sergent d’état-major. Travis Fontane

Fidèle à son nom, SOWMOC se concentre sur la guerre de montagne et d’hiver. Les participants acquièrent des compétences de survie en hiver, telles que la navigation dans des conditions enneigées et des tactiques de petite unité pour un environnement arctique, ainsi que la façon d’infiltrer et d’exfiltrer des environnements de guerre hivernale à l’aide de skis, de raquettes et de motoneiges.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir un intérêt sécuritaire dans l’Arctique, et les opérateurs spéciaux américains ne sont pas les seuls à déployer des efforts là-bas.

Le Commandement des opérations spéciales du Nord continue d’élargir et de renforcer les relations avec les unités d’opérations spéciales étrangères, y compris les commandos canadiens et danois.

“Nos partenaires et alliés sont absolument essentiels et fondamentaux pour notre mission à SOCNORTH. Nous nous entraînons et coordonnons régulièrement avec les SOF canadiennes et les opérations spéciales danoises ont observé Arctic Edge cette année”, a déclaré Satterfield.

Un bombardier de l’armée canadienne sur un véhicule blindé léger pendant Arctic Edge, à la base aérienne d’Eielson en Alaska, le 6 mars 2022.US Air Force/Senior Airman Joseph P. LeVeille

Les riches ressources et les routes maritimes plus directes dans le cercle polaire arctique et la fonte des glaces qui les rendent plus accessibles transforment l’immobilier géopolitique de l’Arctique en premier.

Les États-Unis partagent la région avec six alliés et partenaires proches – le Canada, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède, l’Islande – et l’un de ses principaux ennemis, la Russie. La Chine a également manifesté son intérêt pour la région, se décrivant comme un État « proche de l’Arctique » et envoyant des observateurs aux réunions du Conseil de l’Arctique, qui est composé de ces huit pays ayant un territoire arctique.

Dans un contexte de concurrence croissante avec la Russie et la Chine, l’intérêt de l’armée américaine pour l’Arctique – et ses préparatifs pour y combattre – ne fera qu’augmenter.

“Nous voulons nous associer à des alliés qui ont intérêt à protéger nos terres et nos approches dans l’Arctique. Les partenariats sont essentiels pour renforcer la sensibilisation de tous les domaines dans la zone de responsabilité du US Northern Command”, a déclaré Satterfield.

Stavros Atlamazoglou est un journaliste de défense spécialisé dans les opérations spéciales, un vétéran de l’armée hellénique (service national avec le 575e bataillon de marines et le QG de l’armée) et diplômé de l’université Johns Hopkins.

