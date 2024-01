Les Navy SEALS disparus sont désormais considérés comme morts après avoir été perdus lors d’un raid en mer d’Arabie contre un navire équipé d’armes iraniennes

Nouvelles





WASHINGTON — Les recherches de 10 jours visant à sauver deux Navy SEAL perdus dans la mer d’Oman lors d’une mission visant à arraisonner un navire et à confisquer des armes de fabrication iranienne ont pris fin et les marins sont désormais considérés comme décédés, a annoncé dimanche l’armée américaine.

Dans un communiqué, le commandement central américain a déclaré que les recherches avaient désormais été transformées en un effort de récupération. Les noms des SEAL n’ont pas été divulgués alors que les notifications aux familles se poursuivent.

Des navires et des avions des États-Unis, du Japon et de l’Espagne ont fouillé en permanence plus de 21 000 milles carrés, a déclaré l’armée, avec l’aide du Centre de météorologie et d’océanographie numérique de la flotte, du Commandement de la zone atlantique de la Garde côtière américaine, de l’Université de San Diego – Scripts Institute of Oceanography. et le Bureau de recherche navale.

« Nous pleurons la perte de nos deux guerriers de la guerre spéciale navale et nous honorerons à jamais leur sacrifice et leur exemple », a déclaré le général Erik Kurilla, chef du commandement central américain. “Nos prières vont aux familles, aux amis des SEAL, à la marine américaine et à l’ensemble de la communauté des opérations spéciales pendant cette période.”

Selon les responsables, le raid du 11 janvier visait un navire sans pavillon transportant des armes illicites de fabrication iranienne destinées aux rebelles Houthis au Yémen. Les responsables ont déclaré qu’au moment où l’équipe montait à bord du navire, l’un des SEAL a coulé dans la mer agitée et qu’un coéquipier est entré pour tenter de le sauver.

Cette photographie non datée publiée par le commandement central de l’armée américaine montre ce qui est décrit comme le navire qui transportait des composants de missiles de fabrication iranienne à destination des Houthis du Yémen dans la mer d’Oman. PA

Des composants de missiles de fabrication iranienne destinés aux Houthis du Yémen ont été saisis sur un navire dans la mer d’Oman. PA

Les commandos s’étaient lancés depuis l’USS Lewis B. Puller, une base maritime mobile, et étaient appuyés par des drones et des hélicoptères. Ils ont embarqué sur de petites embarcations de combat d’opérations spéciales conduites par un équipage de guerre spécial naval pour se rendre au bateau.

Lors du raid, ils ont saisi toute une gamme d’armes de fabrication iranienne, notamment des composants de missiles de croisière et balistiques tels que des dispositifs de propulsion et de guidage et des ogives, ainsi que des pièces de défense aérienne, a indiqué le commandement central.

Cela a marqué la dernière saisie par l’US Navy et ses alliés de livraisons d’armes à destination des rebelles, qui ont lancé une série d’attaques menaçant désormais le commerce mondial dans la mer Rouge et le golfe d’Aden en raison de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Les composants de missiles saisis comprenaient des types probablement utilisés dans ces attaques.

La marine américaine a finalement coulé le navire transportant les armes après l’avoir jugé dangereux, a indiqué le commandement central. Les 14 membres d’équipage du navire ont été arrêtés.











