Les Navy SEAL ont trouvé des pièces de missiles iraniens pour les Houthis du Yémen, selon les États-Unis

Une équipe de Navy SEAL qui a perdu deux marins par-dessus bord alors qu’elle fouillait un petit bateau au large des côtes somaliennes a ensuite trouvé des pièces de missiles iraniens destinés aux rebelles Houthis soutenus par Téhéran au Yémen, a annoncé mardi l’armée américaine.

Les navires et avions américains poursuivent une vaste mission de recherche et de sauvetage dans le golfe d’Aden, entre le Yémen et la Somalie, après la disparition des deux SEAL dans une mer agitée et nocturne lors de l’opération d’arraisonnement jeudi dernier.

Malgré la perte de ses deux membres d’équipage, l’équipe a ensuite trouvé « des composants de missiles balistiques et de missiles de croisière de fabrication iranienne », notamment des systèmes de propulsion, de guidage et des ogives pour des missiles balistiques à moyenne portée et des missiles de croisière antinavires, a indiqué le Commandement central américain, qui supervise l’opération. militaires au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Asie, a déclaré dans un communiqué publié sur X.

Le CENTCOM a déclaré que les armes découvertes par les SEAL étaient du même type d’armes que celles que les Houthis ont utilisées pour attaquer les navires marchands internationaux dans la mer Rouge – mettant en danger une artère maritime vitale dans ce que le groupe militant considère comme une protestation contre la guerre israélienne à Gaza.

Armes saisies par les Navy Seals américains au large des côtes somaliennes le 11 janvier 2024. Commandement central américain

L’équipe, rattachée à la Cinquième Flotte basée à Bahreïn, se trouvait à bord de l’USS Lewis B. Puller, que la Marine décrit comme une « base maritime mobile ». Ils ont identifié un petit bateau, connu sous le nom de boutre, qui n’était battant pavillon d’aucun pays et n’avait aucun papier. Ils ont donc décidé de le monter à bord à l’aide d’un navire plus petit et rapide appelé bateau pneumatique à coque rigide, ou RHIB, ont déclaré trois responsables de la défense à NBC News. .

Au cours de leur tentative, l’un des marins a été renversé et un autre a sauté après eux, ont indiqué les responsables.

“Nous menons une recherche exhaustive de nos coéquipiers disparus”, a déclaré le commandant du CENTCOM, le général Michael Erik Kurilla, dans le communiqué.

Les 14 membres d’équipage du navire sans pavillon ont été arrêtés et seront traités “conformément au droit international”, a indiqué le CENTCOM. Les pièces du missile ont été confisquées et le boutre coulé, conformément au protocole standard, ont indiqué les responsables.

“Il est clair que l’Iran continue d’envoyer une aide meurtrière avancée aux Houthis”, a déclaré Kurilla. “C’est encore un autre exemple de la manière dont l’Iran sème activement l’instabilité dans toute la région, en violation directe” du “droit international”.

Cette recherche intervient alors que la communauté internationale s’intéresse de plus en plus aux Houthis du Yémen, qui ont lancé des attaques contre la navigation internationale dans la mer Rouge, à laquelle débouche le golfe d’Aden. Ils affirment qu’ils ciblent uniquement les navires liés à Israël – une affirmation qui a été largement contestée – pour protester contre la guerre israélienne à Gaza et pour soutenir leurs camarades militants du Hamas, soutenus par l’Iran.

En réponse à ces attaques des Houthis contre les transports maritimes, les États-Unis et leurs alliés ont lancé une mission internationale pour protéger cette artère maritime vitale. Les recherches menées par les SEAL la semaine dernière ne faisaient pas partie de cette mission mais plutôt d’une pratique plus large des alliés occidentaux ces dernières années visant à appréhender les boutres prétendument responsables du transport d’armes iraniennes vers les Houthis, une accusation que l’Iran nie.

Lundi, le commandement central américain a déclaré dans un communiqué que les Houthis « ont tiré un missile balistique antinavire depuis les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont frappé le M/V Gibraltar Eagle, un porte-conteneurs battant pavillon des Îles Marshall, détenu et exploité par les États-Unis. »

Et dimanche, un avion de combat américain a abattu un missile de croisière antinavire tiré vers un destroyer américain dans la mer Rouge depuis les zones contrôlées par les militants Houthis au Yémen, a indiqué l’armée américaine.

Il semble qu’il s’agisse de la première attaque des Houthis depuis les frappes menées par les États-Unis sur des sites contrôlés par le groupe rebelle au Yémen, la dernière en date ayant visé un site radar des Houthis samedi soir.