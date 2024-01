Les Navy SEAL disparus sont désormais présumés morts après être entrés dans l’eau lors d’une mission de nuit

L’armée américaine a mis fin à une mission “exhaustive” de recherche et de sauvetage de 10 jours pour deux Navy SEAL portés disparus le 11 janvier dans les eaux du golfe d’Aden et qui sont désormais présumés décédés, selon un nouveau communiqué du commandement central américain. .

L’armée mène des opérations de récupération pour les militaires, a déclaré dimanche soir le CENTCOM.

“Nous pleurons la perte de nos deux guerriers de la guerre spéciale navale et nous honorerons à jamais leur sacrifice et leur exemple. Nos prières vont aux familles, aux amis des SEAL, à la marine américaine et à l’ensemble de la communauté des opérations spéciales pendant cette période”, a déclaré le général “, a déclaré Michael Erik Kurilla, commandant du CENTCOM, dans un communiqué.

Des responsables militaires ont déclaré que les États-Unis, le Japon et l’Espagne avaient “recherché les SEAL sur plus de 21 000 milles carrés”, parcourant le golfe au large des côtes somaliennes – en vain.

“Par respect pour les familles, aucune autre information ne sera divulguée pour le moment”, a indiqué le CENTCOM.

Les deux SEAL sont entrés dans l’eau à la mi-janvier lors d’une mission d’arraisonnement nocturne visant à intercepter un boutre soupçonné de transporter des armes de fabrication iranienne pour des militants houthis au Yémen, ont indiqué des responsables militaires.

Les boutres sont de petits navires de pêche ou de fret utilisés par l’Iran pour faire passer des armes en contrebande.

Alors qu’un petit bateau de la Marine s’approchait du boutre le 11 janvier, l’un des SEAL est tombé dans des eaux agitées et, conformément au protocole, un deuxième SEAL a plongé dans l’eau pour tenter de se sauver, selon les responsables.

Le reste des SEAL ont poursuivi leur mission sur le boutre et ont saisi des pièces et des ogives de missiles balistiques et de croisière de fabrication iranienne similaires à celles utilisées par les Houthis dans plus de 30 attaques contre des navires commerciaux dans la mer Rouge et le golfe d’Aden. » ont déclaré les responsables.

Les Houthis ont déclaré que leurs attaques étaient une réponse au bombardement israélien de Gaza, alors que les Israéliens ciblent les combattants du Hamas en représailles à l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre.

USCENTCOM

Depuis des années, la marine américaine intercepte dans le golfe d’Aden des boutres soupçonnés de transporter des armes de fabrication iranienne aux Houthis.

Au cours de ces missions, les équipes d’arraisonnement écartent généralement les boutres des petites embarcations pour entreprendre une mission de « vérification du drapeau » si le boutre n’a pas de pavillon ou a remplacé son drapeau pour masquer sa contrebande.

La saisie impliquant les SEAL était la première depuis le début des frappes des Houthis, dont la plupart ont été repoussées par des navires de guerre américains, français et britanniques.

Les SEAL opéraient à partir de l’USS Lewis B Puller, une base maritime expéditionnaire et un cargo converti surmonté de ponts d’atterrissage pour hélicoptères et capable de larguer de petites embarcations.

“En hiver, l’état de la mer est généralement de 8 à 12 pieds”, a déclaré Eric Oehlerich, collaborateur d’ABC News et commandant à la retraite des SEAL. “L’horizon est plat, donc 8 à 12 pieds se trouvent à 8 pieds au-dessus de l’horizon plat – et puis huit pieds, c’est comme une vague de 16 pieds.”

USCENTCOM

Selon Oehlerich, ces conditions de crue augmentent le risque pour les arraisonnements nocturnes des navires, qui s’effectuent dans l’obscurité totale.

Il l’a décrit comme l’une des missions les plus difficiles qu’un SEAL puisse entreprendre, nécessitant une formation constante.

“Vous courez le risque que votre bateau chavire à proximité de navires plus gros, vous devez établir une échelle solide, vous devez grimper la nuit sur une échelle au-dessus de l’océan entre deux navires – ils s’écrasent l’un contre l’autre. autre – puis montez à bord”, a-t-il déclaré.

“Et puis votre problème commence par ce que vous allez faire (…) avec quiconque se trouve à bord de ce bateau”, a-t-il ajouté.

USCENTCOM

La saisie du 11 janvier marque également la première fois depuis novembre 2019 que la marine américaine prend des composants de missiles balistiques et de missiles de croisière de fabrication iranienne qui seraient destinés aux Houthis.

L’armée a déclaré que les 14 marins à bord du boutre avaient été évacués du navire et étaient détenus par les États-Unis, même si leur statut futur reste à déterminer.

Après avoir été retirés du boutre, le navire a été jugé dangereux et coulé par les forces navales.