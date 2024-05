Les navires soutenant la jetée d’aide à Gaza construite par les États-Unis ont été emportés par une mer agitée | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les vagues ont emporté les navires soutenant la jetée construite par les États-Unis et installée pour transférer l’aide à Gaza, a déclaré le Commandement central américain (CENTCOM).

Dans un communiqué publié samedi, le CENTCOM a noté que pendant le transport de l’aide humanitaire, le quai flottant américain avait été déconnecté du petit bateau qui le remorquait et que les navires se sont détachés de leurs amarres, deux d’entre eux étant désormais ancrés sur la plage près de la jetée.

Une partie du quai a ensuite dérivé vers la côte israélienne d’Ashdod, tandis que les troisième et quatrième navires se sont échoués sur la côte israélienne près d’Ashkelon, a ajouté le CENTCOM.

Aucun blessé n’a été signalé jusqu’à présent et les efforts pour récupérer les navires sont en cours avec l’aide des marines israélienne et américaine.

Heidi Zhou-Castro, d’Al Jazeera, a déclaré depuis Washington DC que le Pentagone avait souligné que la jetée restait pleinement fonctionnelle.

« Ils [the Department of Defense] a souligné que tout au long de cette opération, aucun personnel américain n’entrera à Gaza », a-t-elle ajouté.

La construction de la jetée flottante de 320 millions de dollars s’est achevée à la mi-mai pour fournir une aide à la bande de Gaza.

La jetée a été critiquée comme une alternative compliquée et coûteuse qui tente de détourner l’attention d’exiger une solution beaucoup plus simple : qu’Israël ouvre complètement tous les points de passage terrestres vers Gaza et sécurise les camions d’aide qui y arrivent.

Mais en mars, le président américain Joe Biden a déclaré dans son État de l’Union que la jetée « recevrait d’importantes cargaisons transportant de la nourriture, de l’eau, des médicaments et des abris temporaires », une décision largement considérée comme une tentative d’apaiser la base de son parti démocrate alors qu’il se présente. pour sa réélection en novembre.

Par ailleurs, vendredi, Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de l’ONU Antonio Guterres, a déclaré que le Programme alimentaire mondial (PAM) avait « pris possession de 97 camions depuis la mise en service du quai flottant ».

« Après des débuts difficiles, la situation est stabilisée », a déclaré Dujarric.

« Ce que nous souhaitons, comme nous l’avons dit, c’est une aide massive arrivant par voie terrestre », a-t-il ajouté.