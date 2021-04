S’exprimant mardi, le commandant Rebecca Rebarich, porte-parole de la cinquième flotte de la marine américaine basée au Moyen-Orient, a déclaré à l’Associated Press qu’il y avait eu deux incidents de «Manœuvres dangereuses» par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien.

Dans une vidéo publiée par la marine américaine, le navire de soutien iranien Harth semble couper devant le « Monomoy » de la Garde côtière américaine (USCGC) le 2 avril, provoquant l’arrêt soudain du navire américain avec ses moteurs fumants.

Courte vidéo d’un incident de 3 heures dans le golfe Persique le 5 avril où le navire des Gardiens de la révolution islamique iraniens HARTH 55 / SHAHID NAZERI nous harcelait #Côte Couteaux de protection WRANGELL WPB1332 & MONOMOY WPB1326. La vitesse de la HARTH traversant la proue du cutter est vue ici pic.twitter.com/GcY6yGLtY4 – Chris Cavas (@CavasShips) 27 avril 2021

Rebarich a déclaré que l’USCGC «Wrangell» était également soumis au même comportement agressif.

«Les équipages américains ont émis plusieurs avertissements par radio de pont à pont, cinq brefs coups de corne des navires, et tandis que le [Iranian] Harth 55 a répondu aux requêtes radio de pont à pont, ils ont continué les manœuvres dangereuses, » a déclaré la porte-parole.

Elle a ajouté que le navire iranien s’était finalement éloigné des navires américains après environ trois heures d’avertissement, les Américains ayant prétendument effectué de nouvelles manœuvres défensives.

L’Iran n’a pas commenté l’incident.

Rebarich a décrit la rencontre comme la première « Dangereux et non professionnel » actions impliquant l’Iran depuis le 15 avril 2020. Au cours des années précédentes, la marine américaine a enregistré beaucoup plus d’incidents présumés de ce type, notamment 35 en 2016.

Les gardiens de la révolution iraniens sont placés sous le contrôle du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, le président agissant en tant que commandant en second.

Les mouvements navals laconiques ont eu lieu alors que les négociateurs à Vienne discutaient du retour des États-Unis et de l’Iran au pacte nucléaire de 2015, qui limitait les ambitions atomiques de ce dernier. Les relations entre les deux pays se sont considérablement tendues sous l’administration du président Donald Trump, le dirigeant américain retirant l’Amérique de l’accord de 2015 et soumettant l’Iran à des sanctions paralysantes.

