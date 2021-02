Des navires de guerre russes et iraniens ont organisé des exercices navals conjoints dans l’océan Indien.

Leur démonstration de puissance maritime survient alors que Moscou avertit l’Amérique qu’elle fait face à une «course contre la montre» à cause de l’échec de l’accord multilatéral sur les armes nucléaires de 2015.

Un haut diplomate russe a appelé à de «réels progrès» dans la mise en œuvre de l’accord sur le nucléaire, «soulignant la nécessité pour les parties concernées de se battre contre la montre dans les semaines à venir pour sauver l’accord», rapporte la société d’État iranienne Appuyez sur TV.

Les forces armées iraniennes ont lancé aujourd’hui un exercice naval conjoint avec la Russie dans le nord de l’océan Indien destiné à « renforcer la sécurité » du commerce maritime, a rapporté la télévision d’Etat.

Press TV a déclaré que des unités de la marine iranienne et de la puissante marine des gardiens de la révolution participaient à l’exercice baptisé «Ceinture de sécurité maritime Iran-Russie 2021».

Cela s’est produit dans la partie nord de l’océan Indien, sur une étendue d’environ 10 600 milles (17 000 km).

Selon le porte-parole de l’exercice, l’amiral iranien Gholamreza Tahani, un destroyer russe, un navire logistique et un hélicoptère ont participé à l’exercice très public.

«Le message le plus important de cet exercice est la paix et l’amitié pour les pays voisins et ceux de la région», a déclaré l’amiral iranien Gholamreza Tahani.

«L’Iran, dans la 43e année après la [1979 Islamic] La glorieuse victoire de la Révolution, a atteint un niveau de maturité dans la science et la technologie maritimes qu’il accueille une seconde fois des puissances mondiales pour un exercice combiné », a-t-il ajouté.

Il s’agit du deuxième exercice conjoint Russie-Iran de ce type depuis 2019, lorsque les deux pays plus la Chine ont organisé un exercice de quatre jours.

Il fait suite à l’exercice des forces terrestres de la Garde révolutionnaire iranienne de jeudi dernier près de la frontière avec l’Irak dans lequel des drones, des hélicoptères et des chars militaires ont été utilisés.

Téhéran a intensifié sa coopération militaire avec Pékin et Moscou au milieu des tensions régionales avec les États-Unis.

Les visites en Iran de représentants de la marine russe et chinoise ont également augmenté ces dernières années.

Et au cours des derniers mois, l’Iran a multiplié les exercices militaires alors que le pays tente de faire pression sur le président américain Joe Biden au sujet de l’accord nucléaire, dans lequel il a dit que l’Amérique pourrait rentrer.

En 2018, le président de l’époque Donald Trump a retiré unilatéralement l’Amérique de l’accord nucléaire de l’Iran avec les puissances mondiales.

Aux termes de cet accord, Téhéran avait accepté de limiter son enrichissement d’uranium en échange de la levée des sanctions économiques.

Lorsque l’administration Trump a par la suite imposé de sévères sanctions à Téhéran, l’Iran a progressivement et publiquement abandonné les limites de l’accord sur son développement nucléaire.

L’exercice en mer de cette semaine coïncide avec le fait que l’Iran annonce au chien de garde nucléaire de l’ONU qu’il prévoit d’arrêter les inspections nucléaires rapides en dehors de ses sites déclarés, à partir du 23 février.

« L’Iran a informé l’AIEA le 15 février que le pays cesserait de mettre en œuvre des mesures de transparence volontaires dans le cadre du Plan d’action global conjoint (JCPOA) », a déclaré l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le protocole additionnel de l’accord nucléaire iranien de 2015 avec les puissances mondiales, connu sous le nom de JCPOA, permet aux inspecteurs de la surveillance de visiter des sites non déclarés en Iran à bref délai.

L’Iran a déclaré qu’il mettrait fin à ces visites à moins que les États-Unis ne lèvent les sanctions imposées sous Trump.

Les tensions américano-iraniennes se sont intensifiées après que Trump a abandonné l’accord nucléaire iranien de 2015 et rétabli des sanctions économiques sévères.

Ceux-ci ont été conçus pour forcer Téhéran à une négociation plus large sur la réduction de son programme nucléaire, le développement de missiles balistiques et le soutien aux forces régionales par procuration.

L’administration Trump a empilé un barrage de sanctions contre les responsables, les politiciens et les entreprises iraniens, mais n’a pas réussi à ramener le gouvernement iranien à la table des négociations.

Le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, a tweeté mardi: « Quand nous sommes confrontés à une course contre la montre, chaque jour compte ».

Il a également poussé à de «réels progrès» dans la mise en œuvre de l’accord avec l’Iran – JCPOA – avant le début de la nouvelle année civile perse, qui commence le 21 mars, ajoute Press TV.

« Téhéran a commencé à réduire ses engagements nucléaires en mai 2019, exactement un an après que les États-Unis ont quitté unilatéralement le JCPOA, les signataires européens n’ayant pas réussi à faire face aux sanctions que Washington a réimposées à la République islamique à la suite de son retrait », le réseau dit.

La démonstration de puissance d’aujourd’hui survient un mois après que l’Iran a présenté une démonstration dramatique de sa force navale en utilisant des missiles de croisière et des torpilles pour faire exploser des navires lors d’exercices visant à mettre en garde contre les «ennemis envahissants».

De grandes explosions en mer ont figuré dans les images de la marine iranienne en janvier alors que des missiles étaient lancés depuis des unités terrestres et des navires militaires.

L’Iran avait tiré des missiles de croisière et des torpilles dans le cadre d’un exercice naval dans le golfe d’Oman, au milieu de tensions accrues avec les États-Unis.

Le pays a déployé ses muscles navals en 2021, présentant une paire de nouveaux navires de guerre au cours de l’exercice de deux jours, baptisé Naval Strength 99.

Le commandant adjoint de la marine chargé de la coordination Le contre-amiral Hamzeh-Ali Kaviani a averti que l’Iran avait une capacité très élevée dans le domaine des missiles de croisière.

Des drones, a-t-il ajouté, ont également été utilisés lors de missions de reconnaissance et de combat pendant l’exercice.