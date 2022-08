Les navires de guerre chinois et taïwanais se regardent alors que les exercices doivent se terminer

Dimanche, des navires de guerre chinois et taïwanais ont joué au “chat et à la souris” en haute mer avant la fin prévue de quatre jours d’exercices militaires chinois sans précédent lancés en réaction à une visite à Taïwan du président de la Chambre des représentants des États-Unis.

La visite de Nancy Pelosi la semaine dernière sur l’île autonome a exaspéré la Chine, qui a répondu par des lancements d’essais de missiles balistiques au-dessus de la capitale de l’île pour la première fois et par la coupure des liaisons de communication avec les États-Unis.

Une dizaine de navires de guerre chinois et taïwanais ont navigué de près dans le détroit de Taïwan, certains navires chinois traversant la ligne médiane, une zone tampon non officielle séparant les deux côtés, selon une personne connaissant le sujet.

Le ministère de la Défense de l’île a déclaré dans un communiqué que plusieurs navires, avions et drones militaires chinois simulaient des attaques contre l’île et sa marine. Il a dit qu’il avait envoyé des avions et des navires pour réagir “de manière appropriée”.

2 côtés ‘montrant la retenue’

Alors que les forces chinoises “appuyaient” sur la ligne, comme elles l’ont fait samedi, la partie taïwanaise est restée proche pour surveiller et, dans la mesure du possible, refuser aux Chinois la possibilité de traverser, a déclaré la personne.

“Les deux parties font preuve de retenue, a déclaré la personne, qualifiant les manœuvres de “chat et souris” en haute mer.

“Un côté essaie de traverser, et l’autre se dresse sur le chemin et les force à une position plus défavorisée et finit par retourner de l’autre côté.”

Un navire marin navigue près de la côte samedi à Hualien, Taïwan. La Chine a mené des exercices de tir réel dans des eaux proches de celles revendiquées par Taïwan. (Annabelle Chih/Getty Images)

Taïwan a déclaré que ses missiles anti-navires basés à terre et ses missiles sol-air Patriot étaient en attente.

Les exercices chinois, centrés sur six sites autour de l’île que la Chine revendique comme étant la sienne, ont commencé jeudi et devaient durer jusqu’à midi dimanche, a rapporté la semaine dernière l’agence de presse officielle Xinhua.

Le ministère des Transports de Taïwan a déclaré dimanche après-midi qu’il levait progressivement les restrictions sur les vols dans son espace aérien, affirmant que les notifications pour les exercices n’étaient plus en vigueur.

Les appels américains exercent une escalade

Mais Taïwan continuerait à éloigner les vols et les navires de l’une des zones de forage, ce que la Chine n’a jamais confirmé, au large de sa côte est jusqu’à lundi matin, a-t-il déclaré.

L’armée chinoise a déclaré que les exercices conjoints maritimes et aériens, au nord, au sud-ouest et à l’est de Taïwan, étaient axés sur les capacités de frappe terrestre et d’assaut maritime.

Les États-Unis ont qualifié les exercices d’escalade.

“Ces activités constituent une escalade significative dans les efforts de la Chine pour changer le statu quo. Elles sont provocatrices, irresponsables et augmentent le risque d’erreur de calcul”, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

“Ils sont également en contradiction avec notre objectif de longue date de maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan, ce à quoi le monde s’attend.”

La Chine affirme que ses relations avec Taïwan sont une affaire intérieure et se réserve le droit de placer l’île sous son contrôle, par la force si nécessaire. Taïwan rejette les affirmations de la Chine affirmant que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

“Mesures efficaces”

La Chine a également averti les États-Unis de ne pas “agir de manière imprudente” et de créer une crise plus grave.

Se référant à la réponse à la visite de Pelosi, le journal du Parti communiste, le Quotidien du peuple, a déclaré que la Chine avait adopté “des mesures efficaces qui démontrent pleinement que la Chine est pleinement déterminée et capable de sauvegarder l’unité nationale et de sauvegarder (…) la souveraineté et l’intégrité territoriale”.

Le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang a déclaré aux journalistes que la Chine avait utilisé “avec arrogance” l’action militaire pour perturber la paix et il a appelé Pékin à ne pas faire preuve de force militaire.

Des membres de l’armée de l’air inspectent un F-16 Fighting Falcon taïwanais lors de son atterrissage à la base aérienne de Hualien samedi. (Annabelle Chih/Getty Images)

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré samedi que ses forces avaient dépêché des jets pour avertir 20 avions chinois, dont 14 qui avaient franchi la ligne médiane. Il a également détecté 14 navires chinois menant des activités autour du détroit de Taiwan.

Le ministère a publié une photographie montrant des marins taïwanais surveillant un navire chinois à proximité.

Dans le cadre de sa réponse à la visite de Pelosi, la Chine a interrompu la communication par divers canaux avec les États-Unis, notamment entre les commandements de théâtre militaire et sur le changement climatique.

“Le monde fait face à un choix”

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a accusé la Chine de prendre des mesures “irresponsables” et de s’éloigner de la priorité accordée à la résolution pacifique au profit de l’utilisation de la force.

Pelosi, critique de longue date de la Chine et allié politique du président Joe Biden, est arrivé mardi soir à Taïwan lors de la visite au plus haut niveau d’un responsable américain sur l’île depuis des décennies, malgré les avertissements chinois. Elle a déclaré que sa visite montrait l’engagement inébranlable des États-Unis à soutenir la démocratie taïwanaise.

“Le monde est confronté à un choix entre l’autocratie et la démocratie”, a-t-elle déclaré. Elle a également souligné que son voyage “ne visait pas à changer le statu quo à Taiwan ou dans la région”.

Taïwan est autonome depuis 1949, lorsque les communistes de Mao Zedong ont pris le pouvoir à Pékin après avoir vaincu les nationalistes du Kuomintang de Chiang Kai-shek dans une guerre civile, provoquant leur retraite sur l’île.

S’exprimant lors d’une visite aux Philippines, Blinken a déclaré que les États-Unis avaient entendu les inquiétudes de leurs alliés au sujet de ce qu’il a qualifié d’actions dangereuses et déstabilisatrices de la Chine, mais que Washington cherchait à éviter d’aggraver la situation.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a accusé vendredi Blinken de diffuser de la “désinformation”.