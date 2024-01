Les navires de guerre britanniques « incapables de tirer sur des cibles terrestres »

Par Jon Brady





Des inquiétudes ont été exprimées quant à la capacité de la Grande-Bretagne à se défendre contre les attaques des Houthis à la suite d’une frappe contre un pétrolier ayant des liens avec le Royaume-Uni en début de semaine.

Le Marlin Luanda, long de 250 mètres, a été touché vendredi par un missile yéménite, provoquant un incendie dans une citerne à tribord du navire et forçant l’évacuation de son équipage.

Les forces armées du Yémen ont assumé la responsabilité immédiate de l’attaque, qualifiant le navire de « navire pétrolier britannique », affirmant que l’attaque faisait partie de sa campagne continue de « solidarité pratique » avec la Palestine dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Les États-Unis ont ensuite détruit un autre missile antinavire qu’ils disaient prêt à tirer – alors que des sources de défense au Royaume-Uni affirmaient que les navires de la Royal Navy ne pouvaient pas aider parce qu’ils manquaient de missiles sol-sol capables de mener des frappes similaires.

Les rapports suggèrent que les frégates de la Marine déployées en mer Rouge ne peuvent pas participer aux frappes de représailles américaines ; au lieu de cela, l’armée britannique cible les drones Houthis qui ciblent les navires dans la région au-dessus de l’eau.

Des images partagées par l’armée française basée aux Émirats arabes unis montrent d’énormes boules de feu sortant du Marlin Luanda après qu’il ait été touché par un missile Houthi.

Des navires de guerre américains, indiens et français se sont précipités pour aider, apportant avec eux des fournitures de mousse anti-incendie qui ont été utilisées pour aider à éteindre l’incendie.

On voit des officiers de la Marine française manipuler des cruches de mousse anti-incendie alors qu’ils assistent le Marlin Luanda dans le golfe d’Aden.

Les Houthis ont affirmé que le Marlin Luanda était « britannique », dans cette déclaration partagée sur X, anciennement Twitter, par son porte-parole en chef Yahya Sare’e.

Le Marlin Luanda en feu après avoir été touché par un missile yéménite vendredi ; l’incendie a fait rage jusqu’à 20 heures, selon l’armée française

Le missile Houthi a touché une citerne à tribord du navire de 250 mètres de long.

Le Royaume-Uni a contribué à certaines frappes contre des cibles terrestres au Yémen – mais seulement après avoir envoyé des avions de la RAF à plus de 1 600 milles de là, à Chypre.

Une source a déclaré Le télégraphe Le HMS Diamond, l’un des trois navires de la marine envoyés dans le cadre de l’opération Prosperity Guardian dirigée par les États-Unis pour protéger la route de navigation de la mer Rouge, n’a pas « la capacité de tirer sur des cibles terrestres ».

Un autre a déclaré: “Le Royaume-Uni doit désormais faire voler des avions à réaction de la RAF sur des milliers de kilomètres pour faire le travail qu’un missile sol-sol peut faire.”

Le ministère de la Défense a déclaré au journal : « Comme pour toutes les opérations de la coalition, les commandants sélectionnent le meilleur équipement pour la tâche à accomplir. »

Des images publiées par les FFEAU (Forces françaises aux Emirats Arabes Unis), l’avant-poste militaire français basé aux Émirats arabes unis, montrent de violentes boules de feu jaillissant du côté du Marlin Luanda après la frappe de vendredi.

Et des séquences vidéo partagées par la marine indienne montraient de l’eau tirée sur les flammes au cours d’une bataille de plusieurs heures visant à maîtriser l’enfer.

Un porte-parole de la marine a déclaré que 22 membres d’équipage indiens et un bangladais étaient à bord et qu’elle avait envoyé l’INS Visakhapatnam pour répondre à l’appel de détresse du Luana. Aucune victime n’a été signalée à la suite de la frappe des Houthis.

La FFEAU a indiqué dans un communiqué avoir assisté l’USS Carney et le Visakhapatnam de l’US Navy, en envoyant la frégate Alsace fournir de la mousse anti-incendie jusqu’à ce que l’incendie soit maîtrisé environ 20 heures après son début.

“L’équipage du Marin Luanda, composé de marins indiens et sri-lankais, est sain et sauf”, ajoute le communiqué.

La marine indienne a également partagé une vidéo prise à bord du Marlin Luanda, du capitaine du navire aux côtés des membres d’équipage de la marine sur le pont.

S’exprimant sur la vidéo, le capitaine a déclaré : « En raison de cette attaque de missile, le (navire) était en feu ; ce n’était pas un petit incendie, c’était un immense incendie.

«Je remercie vraiment le navire de guerre indien INS Visakhapatnam, ils ont fait un travail vraiment formidable. En fait, nous avions perdu tout espoir de pouvoir combattre cet incendie, mais ces gars-là étaient vraiment coriaces.

« Chapeau bas à la marine indienne. J’apprécie vraiment les autres marines qui étaient également là et qui nous ont également aidés.

Le Commandement central militaire américain (CENTCOM) a critiqué les Houthis pour avoir créé une situation potentiellement dévastatrice pour l’environnement ; le Marlin Luanda transportait du naphta, un mélange d’hydrogène liquide hautement inflammable.

Il disait : « Un grand merci à nos partenaires des Forces maritimes combinées pour leur excellent travail d’équipe en mer, évitant une catastrophe qui menaçait des vies et la navigabilité du navire et risquait de causer des dommages environnementaux majeurs.

« Ces actions illégales n’ont rien à voir avec le conflit à Gaza. Ni le navire ni son équipage n’ont aucune affiliation avec Israël. Les Houthis ont tiré sans discernement sur la mer Rouge, ciblant des navires impactant plus de 40 pays à travers le monde.

L’incident s’est produit dans le golfe d’Aden, à environ 50 milles marins au sud-est d’Aden au Yémen.

Les rebelles Houthis ont pris pour cible des navires qu’ils prétendent être affiliés à Israël, en signe de solidarité avec la Palestine ; les services de renseignement affirment qu’ils agissent parfois sur la base d’informations anciennes

Des partisans armés des Houthis se tiennent près de peintures représentant le chef du conseil politique des Houthis, Mahdi al-Mashat, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et le général iranien assassiné Qasem Soleimani, dans une rue de Sanaa, au Yémen, le 3 janvier.

Les attaques des rebelles Houthis contre des porte-conteneurs dans la mer Rouge devraient provoquer une hausse « imminente » des prix et avoir un effet d’entraînement sur l’inflation et même sur les prêts hypothécaires, ont averti les Britanniques. Sur la photo : une vidéo montrant le détournement d’un navire de transport en novembre

Un graphique montrant le Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) – un indice qui mesure le coût du transport de conteneurs de l’Asie vers l’Europe – qui a considérablement augmenté ces dernières semaines en raison des attaques en cours des rebelles Houthis dans la mer Rouge.

Le Marlin Luanda bat pavillon des Îles Marshall dans le Pacifique. Il est actuellement loué par la multinationale singapourienne Trafigura à ses propriétaires, qui, selon MailOnline, sont basés aux Bermudes.

Cependant, la gestion du navire a été confiée à une société basée au Royaume-Uni, Oceonix Services Ltd, qui possède un bureau à Londres, selon les archives de la Companies House.

Dans un communiqué publié samedi à midi – presque un jour après l’impact du missile – Trafigura a confirmé que l’incendie avait été éteint et que le Marlin Luanda naviguait vers un « port sûr ».

Un porte-parole de la société a déclaré : « Nous sommes heureux de confirmer que tout l’équipage à bord du Marlin Luanda est en sécurité et que l’incendie dans la citerne à cargaison a été complètement éteint.

«Le navire navigue maintenant vers un port sûr. L’équipage continue de surveiller de près le navire et la cargaison.

“Nous souhaitons reconnaître le dévouement et le courage exceptionnels du capitaine et de l’équipage du navire, qui ont réussi à maîtriser l’incendie dans des circonstances très difficiles, ainsi que l’assistance essentielle fournie par les navires des marines indienne, américaine et française pour parvenir à ce résultat.”

La société a ajouté qu’elle n’avait aucun autre navire dans le golfe d’Aden et qu’elle “continuer d’évaluer soigneusement les risques liés à tout voyage, y compris en ce qui concerne la sécurité et la sûreté de l’équipage, en collaboration avec les armateurs et les clients.

Les forces Houthis, soutenues par l’Iran, ont déclaré avoir mené l’attaque contre le « navire pétrolier britannique » dans le cadre de leur action continue contre Israël dans et autour de la mer Rouge, qui est une route maritime mondiale vitale reliant l’Europe et l’Asie.

Vendredi, elle avait tiré deux missiles sur le Marlin Luanda et un autre navire ; les obus ont explosé dans l’eau et n’ont causé aucun dégât.

Dans un message sur X, anciennement Twitter, le porte-parole des Houthis, Yahya Sare’e, a déclaré : « Les forces armées yéménites poursuivent leurs opérations militaires : imposer un blocus à la navigation israélienne dans les mers Rouge et d’Arabie jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit obtenu à Gaza, et de la nourriture et des vivres. les médicaments sont autorisés à entrer dans le peuple palestinien assiégé dans la bande de Gaza.

Depuis, il a élargi la portée de ses frappes pour couvrir les alliés d’Israël tels que les États-Unis et le Royaume-Uni.

À la suite de la frappe, le gouvernement britannique a déclaré que la Grande-Bretagne et ses alliés « se réservent le droit de réagir de manière appropriée ».

Un porte-parole a déclaré : « Nous sommes au courant d’informations selon lesquelles le M/V Marlin Luanda, un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall, aurait subi des dommages suite à une attaque dans le golfe d’Aden. Les rapports actuels suggèrent qu’il n’y a pas de victimes et que des navires de la coalition à proximité sont sur les lieux.

“Nous avons clairement indiqué que toute attaque contre la navigation commerciale est totalement inacceptable et que le Royaume-Uni et nos alliés se réservent le droit de réagir de manière appropriée.”

Les avions Typhoon de la Royal Air Force ont mené des opérations de frappe de précision contre des cibles militaires houthistes en réponse à de nouvelles attaques contre des navires en mer Rouge.

Un avion Typhoon de la RAF est assis dans un hangar après son retour d’un raid au Yémen contrôlé par les Houthis le 12 janvier

Des manifestants brûlent des représentations des drapeaux américain et britannique devant l’ambassade britannique à Téhéran, en Iran, pour montrer leur soutien aux rebelles Houthis au Yémen.

Et dans les heures qui ont suivi la frappe du Marlin Luanda, les forces américaines ont riposté aux Houthis, en frappant un missile anti-navire dans les « zones contrôlées par les Houthis au Yémen », qu’elles disaient être prêtes à tirer.

Le commandement central militaire américain (CENTCOM) a déclaré avoir mené l’attaque aux premières heures de samedi, détruisant un “missile anti-navire dirigé vers la mer Rouge et qui était prêt à être lancé”.

