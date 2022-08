Les navires de guerre américains traversent le détroit de Taiwan ; La Chine dit que les troupes sont en “alerte maximale”

Alors que la marine américaine a déclaré que les croiseurs lance-missiles effectuaient un transit “de routine” et traversaient les eaux internationales, l’armée chinoise a déclaré qu’elle suivait les navires de guerre et que ses troupes “resteraient en état d’alerte maximale, prêtes à” contrecarrer toute provocation “.

Le ministère de la Défense de Taïwan, surveillant la situation, a dit Huit navires militaires chinois et 23 avions ont été détectés dans la région dimanche.

L’USS Chancellorsville et l’USS Antietam, qui font partie de la 7e flotte américaine, “ont transité par un couloir dans le détroit qui est au-delà de la mer territoriale de tout État côtier”, a indiqué la marine américaine dans un communiqué.

« Le transit du navire par le détroit de Taiwan démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert. L’armée américaine vole, navigue et opère partout où le droit international le permet.

L’armée chinoise a critiqué les États-Unis pour avoir « médiatisé » l’opération « publiquement ». Shi Yi, colonel principal et porte-parole du PLA Eastern Theatre Command, a déclaré dans un communiqué que l’armée chinoise effectuait « un suivi de la sécurité et une surveillance du passage des navires de guerre américains tout au long du parcours et contrôlait tous les mouvements des deux navires de guerre américains ». .”