Les navires de guerre américains dans le détroit de Taiwan minimisés à Pékin

Des avions de combat chinois ont envahi le détroit de Taiwan et l’Armée populaire de libération (APL) a même tiré des missiles au-dessus de Taiwan, l’île dirigée démocratiquement que le Parti communiste chinois revendique comme son territoire souverain bien qu’il ne l’ait jamais contrôlée.

Ces exercices militaires chinois ont établi ce que certains analystes et responsables craignaient d’être une « nouvelle normalité » à travers le détroit : une présence plus permanente de l’APL toujours plus proche de Taïwan.

Les responsables américains, quant à eux, ont juré que Washington maintiendrait le cap et que les tactiques d’intimidation chinoises seraient contestées.

Dimanche, la marine américaine a envoyé deux croiseurs lance-missiles à travers le détroit, que la Chine revendique désormais comme ses « eaux intérieures ». Les États-Unis et d’autres maintiennent que le détroit fait partie des eaux internationales en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

C’était la première fois en au moins quatre ans que la marine américaine envoyait deux croiseurs dans le détroit, a déclaré Collin Koh, chercheur à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour, qui tient une base de données sur les transits.

“Avoir deux navires au lieu du seul habituel pour effectuer cette mission est certainement un” plus grand “signal de protestation non seulement contre les récents exercices militaires de Pékin autour de Taïwan après la visite de Pelosi, mais aussi en réponse à la tentative de Pékin de renverser le statut juridique du voie navigable et la liberté de longue date des droits de navigation dans la région », a déclaré Koh.

Que les navires de guerre américains aient fait le transit dimanche n’était pas une surprise. Ils ont effectué des dizaines de voyages de ce type ces dernières années, et les responsables américains avaient déclaré que les transits se poursuivraient.

Ce qui a surpris les analystes, c’est la réponse en sourdine de Pékin.

Le commandement du théâtre oriental de l’armée chinoise a déclaré qu’il surveillait les deux navires, maintenait une alerte élevée et était “prêt à contrecarrer toute provocation”.

Même le tabloïd public Global Times, connu pour ses éditoriaux souvent chauvins et résolument nationalistes, a déclaré que la présence des deux croiseurs n’apportait “aucune menace réelle à la sécurité de la Chine”.

Les transits passés ont suscité une réponse plus forte. Après que le destroyer USS Benfold ait traversé le détroit en juillet, le colonel Shi Yi, porte-parole du commandement du théâtre oriental de l’APL, a décrit les États-Unis comme le « destructeur de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan ».

Alors qu’au début du mois, l’ambassadeur de Chine à Washington, Qin Gang, a appelé les États-Unis à arrêter les transits navals, affirmant qu’ils intensifient les tensions et enhardissent les “forces séparatistes indépendantistes de Taiwan”.

“S’il y a un mouvement portant atteinte à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la Chine, la Chine réagira”, a déclaré Qin aux journalistes à Washington en réponse à une question sur d’éventuels transits à venir.

Koh, l’analyste, a noté les déclarations relativement modérées de Pékin dimanche.

“Pourquoi les Chinois ne sont-ils pas allés au-delà de cela étant donné leur forte opposition antérieure à l’intention déclarée de Washington de poursuivre de tels transits?” dit-il, offrant trois facteurs possibles.

Tout d’abord, Pékin peut se méfier du “retour de flamme international”, car toute tentative de restreindre la navigation de la marine américaine dans le détroit pourrait être considérée comme une menace pour les droits des navires d’autres pays à emprunter la voie navigable.

Deuxièmement, après la visite de Pelosi à Taïwan, Pékin a suspendu les principaux canaux de communication militaires avec Washington, augmentant le risque de malentendus lors de toute interaction entre la marine de l’APL et la marine américaine.

Troisièmement, il existe d’autres domaines dans lesquels Washington et Pékin coopèrent, et la Chine ne voudra peut-être pas les mettre à rude épreuve, a déclaré Koh.

“Cela n’a pas de sens de provoquer de nouvelles tensions accrues qui peuvent potentiellement dégénérer en affrontement”, a-t-il déclaré.

Carl Schuster, ancien directeur des opérations du Joint Intelligence Center du Commandement américain du Pacifique à Hawaï, suggère une quatrième possibilité.

“Je pense que (le dirigeant chinois Xi Jinping) va éviter toute action qui pourrait renforcer les chances des républicains et des autres faucons chinois lors des prochaines élections. Il ne veut pas d’une Chambre et d’un Sénat qui pourraient promulguer une législation qui soutienne plus fortement Taiwan. , ou limite les investissements et l’influence chinois aux États-Unis », a déclaré Schuster.

Pendant ce temps, a-t-il dit, l’utilisation de deux croiseurs dans le dernier transit du détroit pourrait ne pas être considérée tant comme une déclaration, mais comme une planification militaire raisonnable.

“Compte tenu des menaces de la Chine et des récents tirs de missiles dans les eaux internationales … il semble prudent que deux navires de guerre transitent ensemble dans ces eaux”, a déclaré Schuster.

Et attendez-vous à ce que la marine américaine poursuive ses activités comme d’habitude avec des transits réguliers du détroit, a-t-il déclaré.

“En vertu du droit international, ce sont des eaux internationales et il n’y a donc aucun différend officiel sur son statut”, a-t-il déclaré. “Le transit de la marine américaine fait cette déclaration discrètement et efficacement.”