Les navires de guerre allemands sont un « risque pour la sécurité » – RT World News

L’avertissement intervient après que deux navires de l’UE ont traversé le détroit de Taïwan pour la première fois en 22 ans.

Le passage de deux navires de la marine allemande dans le détroit de Taïwan vendredi « risques de sécurité accrus » dans la région, a déclaré l’armée chinoise. Le ministère des Affaires étrangères à Pékin a accusé Berlin d’avoir organisé une « provocation » et viole la politique d’une seule Chine.

Taïwan est de facto un État autonome depuis 1949, lorsque les forces nationalistes ont perdu la guerre civile chinoise face aux communistes et se sont réfugiées sur l’île. Taïwan n’est actuellement reconnue comme nation souveraine que par 12 pays dans le monde. Tout en adhérant sur le papier à la politique d’une seule Chine, dans laquelle le gouvernement de Pékin est la seule autorité dirigeante sur les territoires chinois, les États-Unis entretiennent depuis des décennies des relations officieuses avec Taipei et la soutiennent.

La Chine insiste sur le fait que Taïwan est une partie inaliénable de son territoire, le président Xi Jinping avertissant que Pékin pourrait recourir à la force militaire pour reprendre le contrôle de l’île.

Dans un message publié sur X vendredi, le ministère de la Défense de Taïwan a confirmé qu’un « Une frégate de la marine allemande et un navire de ravitaillement ont chacun traversé le détroit de Taïwan du nord au sud aujourd’hui. »

La traversée de la frégate du Bade-Wurtemberg et du navire ravitailleur de Francfort-sur-le-Main était la première du genre depuis 22 ans.















Un porte-parole du commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération, le capitaine supérieur Li Xi, a déclaré que « Les actions de la partie allemande ont accru les risques sécuritaires et envoyé des signaux erronés. »

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a souligné que « La question de Taiwan n’est pas une question de liberté de navigation, mais de souveraineté et d’intégrité territoriale de la Chine. » Bien que Pékin respecte le droit des autres pays à naviguer dans les eaux internationales, tel que défini par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il s’y oppose fermement. « tout acte de provocation sous prétexte de liberté de navigation. »

L’ambassade de Chine à Berlin a précisé vendredi que « Les eaux du détroit de Taiwan sont les eaux intérieures, les eaux territoriales, les zones contiguës et les zones économiques exclusives de la Chine des deux côtés de la mer. »

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a déclaré vendredi que « Les eaux internationales sont les eaux internationales, c’est le chemin le plus court, c’est le chemin le plus sûr compte tenu des conditions météorologiques… donc on passe. »

Malgré les protestations répétées de la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et la France ont envoyé des navires de guerre sur cette voie navigable à plusieurs reprises.