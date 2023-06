Les navires canadiens rentrent au port après la fin tragique des recherches sur Titan

Le Polar Prince, photographié ici en train de remorquer le submersible Titan dans le port de St. John’s, dans ce qui pourrait être l’une des dernières photos du navire avant la descente tragique et finale de cette semaine. (Kenneth Sharpe/CBC)

Tous les navires de sauvetage canadiens impliqués dans la recherche du submersible perdu Titan retournent maintenant à la base, après avoir conclu jeudi que le sous-marin et ses cinq membres d’équipage avaient été perdus.

Il est maintenant temps pour ces quatre navires canadiens de « régénérer la capacité de recherche et de sauvetage et de se préparer aux futurs événements de recherche et de sauvetage », lit-on dans un communiqué du Centre de commandement conjoint de sauvetage.

Le Polar Prince – un navire terre-neuvien chargé de remorquer le submersible Titan vers la mer le week-end dernier – rentre également chez lui, après une semaine éprouvante à chercher autour du site de l’épave du Titanic.

Il transportait également des membres de la famille de certains des cinq membres d’équipage disparus.

Le navire appartient majoritairement à Miawpukek Horizon, une société fondée par la Première Nation Miawpukek.

« Ça va être dur pour le [Polar Prince crew] », a déclaré vendredi le chef Miawpukek Mi’sel Joe. « Ils s’occupent du navire, ils s’occupent d’eux-mêmes et ils s’occupent de la famille qui est à bord. Mon coeur est avec eux. A tous. C’est une perte de vie, et ce n’est jamais facile pour la famille. »

Le chef de la Première nation Miawpukek, Mi’sel Joe, dit qu’il voulait être proche de la recherche. Il est photographié ici s’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi au bord de l’eau à St. John’s. (Radio-Canada)

Les garde-côtes américains pensent que le champ de débris du Titan a été découvert à moins de 200 mètres du Titanic. Il croit que le submersible a implosé sous la pression de l’eau en descendant, tuant les cinq hommes sur le coup.

« L’étendue de l’aide canadienne à la récupération et au sauvetage fait actuellement l’objet de discussions », lit-on dans le communiqué du JRCC.

La douleur est personnelle pour le chef Mi’kmaq

Joe comprend la douleur mieux que quiconque. Il a perdu son fils de huit ans dans une noyade il y a 53 ans. Joe s’est rendu à St. John’s cette semaine pour être proche de la recherche et n’a pas pu s’empêcher de ressentir la douleur de sa propre perte il y a des décennies.

« J’avais un sentiment de tristesse. Une tristesse déchirante pour la famille qui était là-bas et la famille qui attendait qu’ils rentrent à la maison », a-t-il déclaré. « Je sais ce que tu ressens. »

Joe était censé être sur le Titan pour une expédition précédente, mais a dû annuler en raison de la pandémie de COVID-19. Il a dit à CBC News qu’il n’était pas sûr d’avoir pu supporter huit heures entassés à l’intérieur du petit submersible de sept mètres, où les membres d’équipage ne pouvaient même pas se tenir debout.

« Maintenant, à ce stade, je remercie ma bonne étoile de ne pas l’avoir fait », a-t-il déclaré.

