Les navires attendent qu’ils puissent transporter les premières cargaisons de céréales hors d’Ukraine.

Un centre de coordination conjoint qui a ouvert mercredi en Turquie s’emploie à établir des procédures opérationnelles standard, y compris la surveillance et l’inspection et l’intervention d’urgence, a déclaré Ismini Palla, un responsable de l’ONU, ajoutant que les équipes travaillaient également toujours sur les itinéraires et les couloirs sûrs pour le navires entrants et sortants.