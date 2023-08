Les navires attendent dans les ports asiatiques alors que les détaillants peinent à écouler leurs stocks excédentaires

Maersk a annoncé une forte baisse de son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements au deuxième trimestre de 2,91 milliards de dollars, bien en dessous du record de 10,3 milliards de dollars du même trimestre en 2022.

Ces navigations blanches surviennent alors que les derniers bénéfices des grandes compagnies maritimes ont plongé. Le mois dernier, CMA CGM a annoncé son EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) pour le deuxième trimestre était en baisse de 73 % à 2,6 milliards de dollars par rapport à la même période l’an dernier, tandis que Première mi-temps de Hapag-Lloyd L’EBITDA est en baisse à 3,8 milliards de dollars contre 10,9 milliards de dollars pour la même période en 2022.

« Les transporteurs feront… une ‘gestion de la capacité’, ce qui signifie arrêter les navires », a déclaré Sanne Manders, présidente des transports maritimes et aériens chez le courtier de fret Flexport, s’adressant à CNBC par appel vidéo. « Si vous prenez l’avion pour Singapour, vous verrez tous ces navires à l’extérieur du port… Beaucoup de navires y sont stationnés en attendant qu’il y ait de meilleurs rendements », a-t-il ajouté.

L’énorme navire peut transporter 14 000 conteneurs maritimes de 20 pieds (connus sous le nom d’unités équivalentes vingt pieds, ou EVP) et sa navigation a également été annulée la semaine précédente. « Nous préparons un plan d’urgence avec des services alternatifs », a ajouté MSC. Fin juillet, la compagnie a également annulé un départ programmé du MSC Topaz sur une route similaire.

MSC, la plus grande compagnie de conteneurs au monde, a annulé la semaine dernière le voyage du MSC Deila de 366 mètres de long, de l’Asie vers l’Europe du Nord, en raison d’un « ralentissement de la demande » sur la route, a-t-elle indiqué. sur son site internet .

L’été a été lent pour les routes maritimes de l’Asie vers l’Europe et au-delà – et les espoirs d’une haute saison traditionnelle où les commandes de vacances sont importées s’estompent.

« Au cours des prochains mois, de nombreuses capacités vont encore être ajoutées, notamment du côté océanique », a déclaré Manders. « Et cela maintiendra les taux (…) sous pression », a-t-il déclaré à CNBC.

En effet, les compagnies maritimes ont commandé un nombre record de navires après que la pandémie de Covid-19 leur a apporté des sommes « énormes » de liquidités excédentaires, selon la société d’investissement Bernstein dans une note de recherche publiée la semaine dernière. « L’ajout de centaines de milliers d’EVP par les plus grandes compagnies maritimes empêchera probablement les taux d’expansion soutenue à court et moyen terme », ont déclaré les analystes de Bernstein.

« Les tarifs de fret de l’Extrême-Orient vers l’Europe du Nord sont désormais soumis à une pression importante depuis un peu plus d’un an », selon Niels Rasmussen, analyste en chef du transport maritime au Conseil maritime baltique et international (BIMCO), dans un e-mail à CNBC. .

Les tarifs spot des conteneurs rapportés par le Shanghai Shipping Exchange ont diminué de près de 90 % pour la période de trois mois de mars à mai, par rapport à la même période en 2022, a ajouté Rasmussen.

« Plutôt que de conclure à la faiblesse des volumes, nous trouvons donc plus juste de conclure que les exploitants de lignes régulières n’ont pas été en mesure ou n’ont pas voulu ajuster la capacité des navires à la demande réelle », a-t-il ajouté.