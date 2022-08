Les navetteurs se préparent au chaos DEMAIN alors que les grèves des trains commencent et ce n’est que le début

Les NAVIGUEURS se préparent à des jours de misère dans les voyages avant les grèves des trains, des métros et des bus qui commencent DEMAIN.

Des dizaines de milliers de travailleurs organiseront des grèves à la suite de conflits de longue date sur les salaires, les emplois et les conditions.

Jeudi, les membres RMT de Network Rail (NR) et 14 opérateurs ferroviaires, les membres TSSA de sept entreprises et les membres Unite de NR feront la grève Crédit : EPA

Network Rail, les compagnies de train, le métro de Londres et les bus de la capitale seront touchés par les débrayages qui provoqueront le chaos jusqu’à dimanche Crédit : EPA

Network Rail, les compagnies de train, le métro de Londres et les bus de la capitale seront touchés par les débrayages qui provoqueront le chaos jusqu’à dimanche.

Les membres du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT), de la Transport Salaried Staffs Association (TSSA) et de Unite seront impliqués dans l’action revendicative, après que les pourparlers en cours n’ont pas réussi à briser les rangs dans l’impasse.

Jeudi, les membres du RMT de Network Rail (NR) et de 14 opérateurs ferroviaires, les membres de la TSSA de sept entreprises et les membres de Unite de NR feront la grève.

Cela aura un effet d’entraînement sur les services ferroviaires vendredi matin.

Les grèves devraient déclencher la misère non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les vacanciers et les fans qui se rendent à des événements.

Les matches de football de Premier League et un match de test de cricket à Lords, qui a commencé aujourd’hui, seront impactés par les grèves.

Les grèves affecteront les services jusqu’au week-end.

Vendredi également, les membres du RMT et Unite on London Underground sortiront, ainsi que les membres Unite sur les lignes de bus London United dans la capitale dans un différend distinct sur la rémunération.

Samedi, les membres RMT de Network Rail et 14 opérateurs ferroviaires, les membres TSSA de sept entreprises et les membres Unite de NR feront à nouveau grève, ainsi que les chauffeurs de bus de London United.

Les services ferroviaires du dimanche matin seront affectés par l’effet d’entraînement de l’action de samedi.

Les services ferroviaires jeudi et samedi seront considérablement réduits, avec seulement environ un cinquième en service et la moitié des lignes fermées.

Les trains ne circuleront qu’entre 7h30 et 18h30 les deux jours de grève.

Des lignes de piquetage seront installées à l’extérieur des gares ferroviaires à travers le pays.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré que les membres de son syndicat sont plus déterminés que jamais à protéger leurs pensions, à obtenir une augmentation de salaire décente, la sécurité de l’emploi et de bonnes conditions de travail.

“Network Rail n’a apporté aucune amélioration par rapport à son offre salariale précédente et les sociétés d’exploitation ferroviaire ne nous ont rien proposé de nouveau”, a-t-il déclaré.

“Les patrons du tube ont des négociations secrètes avec le gouvernement sur la réduction des coûts en supprimant des emplois et en sapant les conditions de travail et les retraites.

“Network Rail menace également d’imposer des licenciements obligatoires et des réductions dangereuses de 50 % des travaux de maintenance si nous ne retirons pas la grève.

“Les sociétés d’exploitation ferroviaire ont mis sur la table les opérations réservées aux conducteurs tout en saccageant les conditions générales de nos membres.”

Il a ajouté: “RMT continuera de négocier de bonne foi, mais nous ne pouvons pas tolérer d’être intimidés ou trompés pour accepter un accord brut pour nos membres.

“Le gouvernement doit cesser son ingérence dans ces conflits afin que les employeurs puissent parvenir à un règlement négocié avec nous.”

Les membres de la TSSA qui prennent des mesures comprennent le personnel travaillant dans les billetteries, les gares, les salles de contrôle, l’ingénierie, ainsi que la planification, les horaires et d’autres rôles de soutien.

Le syndicat demande des garanties de non-licenciement forcé, une augmentation de salaire en ligne avec le coût de la vie et des promesses de non-modification unilatérale des conditions d’emploi.

Le secrétaire général de la TSSA, Manuel Cortes, a déclaré: “Nos membres de l’industrie ferroviaire entrent dans la troisième ou la quatrième année d’un gel des salaires. Pendant ce temps, les factures de nourriture et de carburant montent en flèche, et la crise du coût de la vie des conservateurs appauvrit les travailleurs. Assez, c’est assez – cela ne peut plus durer.

“Pour beaucoup de nos membres, c’est la première fois qu’ils entreprennent une action revendicative – c’est un dernier recours et ce n’est pas quelque chose qu’un cheminot prend à la légère.”

Il a ajouté: “Les cheminots ont mis leur vie en danger pour maintenir le pays en marche dans la pandémie et ont été à juste titre salués comme des héros. Pourtant, maintenant, les conservateurs entravent les négociations et empêchent les employeurs de faire une offre raisonnable à ces mêmes cheminots.

“Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, et le ministère des Transports doivent faire une offre raisonnable sur les salaires et la sécurité de l’emploi – soit en venant eux-mêmes à la table, soit en permettant aux employeurs de négocier librement. Les négociations de blocage et de blocage doivent cesser.

“Ce différend ne va pas disparaître. Des milliers de cheminots à travers le pays subissent des réductions de salaire en termes réels alors que l’inflation monte en flèche et que le coût de la vie ne cesse d’augmenter.

“Nous ne reculerons pas tant que nos membres n’auront pas obtenu le salaire, les conditions et la sécurité d’emploi qu’ils méritent.”

« PARTICULIÈREMENT CRUELLE »

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré: “Il est clair, d’après leur approche coordonnée, que les syndicats sont déterminés à causer autant de misère que possible …

“Aux mêmes contribuables qui ont déboursé 600 £ par ménage pour s’assurer qu’aucun cheminot ne perde son emploi pendant la pandémie.

“Malheureusement, les chefs syndicaux ont la mémoire courte et rembourseront cet acte de bonne foi en ruinant les plans d’été de millions de travailleurs acharnés.

“Les entreprises vont également souffrir, les secteurs des loisirs et du tourisme de la capitale, qui ont misé sur ce commerce estival, devraient perdre des millions – un coup particulièrement cruel compte tenu de la difficulté avec laquelle beaucoup ont travaillé pour rester à flot pendant les étés successifs de verrouillage.”

Le directeur général de Network Rail, Andrew Haines, a déclaré: “Cela m’attriste que nous devions à nouveau demander aux passagers de rester à l’écart du chemin de fer pendant deux jours cette semaine en raison d’une grève inutile, alors que nous devrions les aider à profiter de leurs étés.

“Nous avons fait une bonne et juste offre mais, à l’exception de nos cadres supérieurs de la TSSA qui ont accepté l’accord, nos syndicats refusent de laisser nos employés s’exprimer, et malheureusement cela signifie plus de perturbations sur le réseau ferroviaire.

“Nous assurerons autant de services que possible jeudi et samedi, mais ce ne sera qu’environ un cinquième de l’horaire habituel, veuillez donc ne voyager qu’en cas d’absolue nécessité et, si vous devez voyager, planifiez à l’avance et vérifiez quand votre dernier le train sera.”

Steve Montgomery, qui préside le Rail Delivery Group, a déclaré: “La direction de RMT et de TSSA impose encore plus d’incertitude aux passagers et aux entreprises en perturbant les plans de voyage des passagers.

“Bien que nous fassions tout ce que nous pouvons pour minimiser l’impact et amener les gens là où ils doivent être, les passagers ne doivent voyager en train qu’en cas d’absolue nécessité et être conscients que les services peuvent commencer plus tard le matin après les grèves.

“Si vous n’êtes pas en mesure de voyager le 18 ou le 20 août, vous pouvez utiliser votre billet soit la veille, soit jusqu’au 23 août inclus, sinon vous pourrez modifier votre billet ou demander un remboursement.

“Le chemin de fer est vital pour ce pays, mais avec des revenus passagers toujours inférieurs de 20 % aux niveaux de 2019, assurer un avenir solide signifie que nous devons changer et évoluer avec notre temps.

“Ce n’est qu’alors que nous pourrons financer l’augmentation de salaire que nous voulons donner à nos employés, tout en offrant les services du dimanche plus fiables et la ponctualité améliorée que nos passagers méritent.”

Les services ferroviaires jeudi et samedi seront considérablement réduits, avec seulement environ un cinquième en service et la moitié des lignes fermées Crédit : EPA

Les membres de la TSSA qui prennent des mesures comprennent le personnel travaillant dans les billetteries, les gares, les salles de contrôle, l’ingénierie, ainsi que la planification, les horaires et d’autres rôles de soutien Crédit : Alamy

Des lignes de piquetage seront montées à l’extérieur des gares à travers le pays Crédit : Alamy

Les grèves devraient déclencher la misère non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les vacanciers et les fans qui se rendent à des événements Crédit : Reuters

Les grèves auront un impact sur le réseau ferroviaire national jusqu’à dimanche 1 crédit