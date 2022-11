Les navetteurs saoudiens descendent à Doha pour une Coupe du monde aller-retour

DOHA, Qatar – Des avions atterrissaient, du monde entier, toutes les quelques minutes. Ils venaient de Londres et de Tokyo, de Hong Kong et de São Paulo. Il y aurait environ 300 vols réguliers de passagers atterrissant à l’aéroport international de Hamad samedi.

Mais parmi eux se trouvaient des dizaines d’avions qui n’étaient pas venus loin, parfois à quelques centaines de kilomètres de l’ouest et après avoir atteint à peine l’altitude de croisière. Ils venaient d’Arabie Saoudite, le voisin immédiat du Qatar, et ils transportaient des gens excités en maillots verts et sans bagages à enregistrer.

Ces navetteurs de la Coupe du monde ne resteraient pas longtemps. Le coup d’envoi était à 4 heures. Ils se réveillaient à la maison le dimanche, un jour de travail, dans leur propre lit.

C’étaient des fans de football et ils ne portaient que ce dont ils avaient besoin : des banderoles, des drapeaux et un passeport. Et ils ont apporté un sentiment renouvelé d’attente collective en arrivant pour encourager l’Arabie saoudite, l’improbable chouchou du tournoi, sinon de tout le Moyen-Orient.