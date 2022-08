Les navetteurs PV Sindhu, Kidambi Srikanth et Lakshya Sen se dirigent vers les pré-quarts de finale

Les navetteurs Ace Indian PV Sindhu, Kidambi Srikanth et Lakshya Sen se sont qualifiés pour les pré-quarts de finale de leurs épreuves respectives en simple après avoir remporté des victoires confortables aux Jeux du Commonwealth ici jeudi.

Alors que le double médaillé olympique Sindhu a battu Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq des Maldives 21-4 21-11 au premier tour du simple dames, Srikanth a surclassé l’Ougandais Daniel Wanagaliya 21-9 21-9 en simple messieurs.

Plus tard dans la journée, Sen et Akarshi Kashyap ont rejoint le duo senior en huitièmes de finale après avoir remporté des victoires contrastées lors de leurs matchs d’ouverture respectifs en simple masculin et féminin.

Le médaillé de bronze des championnats du monde, Sen, a affronté un adversaire plus du double de son âge – Vernon Smeed, 45 ans, de Sainte-Hélène – et l’Indien a remporté une victoire 21-1 21-6 en un temps record.

Cependant, Kashyap a dû travailler dur lors de son match d’ouverture contre Mahoor Shahzad et a atteint le tour suivant après que le navetteur pakistanais se soit blessé et se soit retiré alors qu’il menait 1-8 lors du deuxième match.

Sindhu affrontera ensuite l’Ougandais Husina Kobugabe, Srikanth affrontera Dumindu Abeywickrama du Sri Lanka, Sen affrontera l’Australien Lin Ying Xiang et le numéro 57 mondial Kashyap rencontrera la Chypriote Eva Kattirtzi.

Cependant, ce sont les rideaux pour Ashwini Ponnappa et B Sumeeth Reddy, qui ont subi une défaite 18-21 16-21 contre le numéro 47 mondial Callum Hemming et Jessica Pugh lors du premier tour de la compétition de double mixte.

Prenant le terrain en premier, la médaillée d’argent de la dernière édition, Sindhu, n’a pas eu besoin de son match “A” puisque la navette des Maldives n’était pas à la hauteur de sa classe.

Fathimath a produit une certaine résistance dans le deuxième match mais Sindhu s’est éloigné de 9-9.

Srikanth était découragé après avoir perdu son match en simple contre le Malais Tze Yong Ng, moins bien classé, lors de la finale par équipe mixte, mais le numéro 13 mondial indien semblait l’avoir pris dans sa foulée en battant confortablement son rival.

Il a utilisé ses amortis croisés en angle à bon escient pour empocher des points.

La plupart des points que le navetteur ougandais a réussis provenaient de fautes directes de Srikanth.

