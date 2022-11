Les navetteurs parisiens face au “jeudi noir”

Une grève des travailleurs des transports a entraîné une perturbation massive des services de métro et de train dans la capitale française

Le métro parisien a été presque paralysé par une grève des travaux de transport et il y a de graves perturbations dans les services ferroviaires de banlieue, un jour que les médias français ont surnommé “jeudi noir”.

Cinq syndicats, représentant les employés du réseau de transport, ont annoncé l’action revendicative fin octobre et ont décrit leurs plans pour le 10 novembre comme « zéro métro, zéro RER (Réseau Express Régional) ». Dans un communiqué, ils ont accusé l’opérateur RATP de ne pas lier les augmentations salariales à l’inflation, de ne pas reconnaître les qualifications des salariés et de poursuivre une «course dure à la réorganisation menant à une pénurie de personnel.”

Du fait de la grève, seules deux lignes du métro parisien – celles entièrement automatisées sans chauffeur – fonctionnent normalement. Cinq lignes ont complètement cessé leurs activités tandis que le service sur les sept autres a été considérablement réduit.

Plus de 30 stations de métro sont fermées.

Un banlieusard attend sur un quai à la gare RER Saint-Lazare à Paris.

Il n’y a également qu’un service partiel sur les lignes de banlieue, y compris les lignes reliant le centre de Paris à Disneyland et à l’aéroport Charles de Gaulle.

Le trafic des bus et des tramways étant également impacté par la grève, la RATP a demandé à tous les voyageurs, si possible, “pour travailler à distance ou pour reporter des voyages.”

Gabriel Attal, le ministre de l’action publique et des comptes, a affirmé que les syndicats avaient manifesté “zéro empathie pour les Français.” Il a également évoqué une récente augmentation de salaire dont les travailleurs du secteur public avaient bénéficié et a souligné qu’un “situation difficile” causée par l’inflation touche tout le monde.

Des navetteurs attendent un bus près de la gare Saint-Lazare pendant une grève à Paris.

Pendant ce temps, Arole Lamasse, le chef du syndicat UNSA RATP, qui participe à la grève, a indiqué jeudi que les membres sont prêts à se lancer dans une action revendicative illimitée à partir de la semaine prochaine.

“Si nos demandes ne sont pas pleinement satisfaites, l’action durera beaucoup plus longtemps qu’aujourd’hui”, Lamasse a déclaré aux médias.

En octobre, l’inflation s’est envolée en France pour atteindre 6,2 %, son plus haut niveau en 37 ans. Le pays est aux prises avec une crise du coût de la vie et de l’énergie, exacerbée par les sanctions occidentales contre Moscou et une forte diminution des approvisionnements énergétiques russes en Europe. Selon les statistiques officielles, les prix alimentaires ont augmenté d’une année sur l’autre de près de 12 % le mois dernier et les prix de l’énergie de près de 20 %.