Les navetteurs indiens confirment cinq médailles aux championnats juniors de badminton en Asie

Les navetteurs indiens Unnati Hooda, Gnana Dattu, Anish Thoppani et deux paires de double ont atteint les demi-finales pour assurer au pays cinq médailles aux Championnats juniors de badminton Asie U-17 et U-15 2022 à Nonthaburi, en Thaïlande, vendredi.

Les paires Arsh Mohammad et Sanskar Saraswat, et Bjorn Jaison et Aathish Sreenivas PV ont confirmé les médailles pour l’Inde dans la catégorie double.

Les navetteurs indiens ont décroché cinq médailles en 2018 alors qu’ils en avaient remporté deux lors de l’édition 2019. Le prestigieux événement continental se déroule deux ans après la pandémie.

La n ° 4 mondiale junior Unnati a poursuivi sa course sensationnelle en surclassant la Sud-Coréenne Min Ji Kim en quarts de finale du simple féminin U-17 en deux sets 21-15, 21-18.

La tête de série Unnati affrontera désormais le Japonais Milon Yokouchi en demi-finale, a annoncé vendredi la Badminton Association of India (BAI).

Dattu et Anish, quant à eux, ont dû travailler dur lors des huit derniers matchs du simple masculin U-15 contre leurs adversaires indonésiens avant de conclure les matchs en trois sets.

Alors que Dattu, septième tête de série, a pris le dessus sur la quatrième tête de série Radithya Wardhana 21-11, 13-21, 21-11, Anish a remporté une victoire de 22-20, 19-21, 21-12 contre la cinquième tête de série Glend Rumondor pour confirmer la couchette Last-4.

Dattu et Anish affronteront respectivement Chung-Hsiang Yih et Lee Yu-Jui du Taipei chinois en demi-finale.

Pendant ce temps, la paire de double masculin U-17 en forme composée d’Arsh et Sanskar a remporté une victoire âprement disputée contre les Indonésiens Nawaf Khoiriyansyah et Adriel Leonardo par 24-22, 20-22, 21-15.

Et puis, le duo de Bjorn et Aathish a ajouté une deuxième médaille en double au décompte de l’Inde lorsqu’ils ont décroché une victoire par derrière 16-21, 21-12, 21-17 contre Sheng-Ming Lin et Chla-Yu Tsai du Taipei chinois. dans la catégorie double masculin U-15.

Pendant ce temps, la paire de double mixte U-17 de Mayank Rana et Jiya Rawat et la paire de double féminin U-15 de Tanvi Andluri et Durga Kandrapu ont terminé leurs campagnes avec des défaites en quarts de finale.

Les demi-finales auront lieu samedi tandis que les finales se joueront dimanche.

