Les navetteurs indiens commenceront à s’entraîner à partir du 18 juillet à Hyderabad

L’Association de badminton de l’Inde (BAI) organisera une pratique conjointe pour les navetteurs indiens à destination des Jeux du Commonwealth du 18 au 24 juillet à Hyderabad.

L’ensemble du contingent indien de badminton composé de 10 membres, hommes et femmes, s’entraînera ensemble sous les yeux attentifs des entraîneurs avant de partir pour Birmingham aux petites heures du 25 juillet pour participer au plus grand événement multisports de l’année.

« C’est très important de rassembler tous les joueurs avant les Jeux du Commonwealth. De telles sessions de formation aident toujours les équipes à entrer dans le rythme avant tout grand événement et également à planifier et à travailler sur diverses stratégies en équipe », a déclaré le secrétaire de la BAI, Sanjay Mishra.

Lors du dernier CWG organisé à Gold Coast en 2018, l’Inde a décroché la première médaille d’or par équipe mixte et a terminé en tête avec six médailles – deux d’or, trois d’argent et une de bronze. Il comprenait également l’argent historique en double masculin de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy.

“Nous sommes les champions en titre et notre objectif sera de continuer à jouer avec le même zèle et le même élan à Birmingham. Nous avons une équipe très forte et les joueurs ont de l’expérience et des capacités. Je suis convaincu qu’ils présenteront leur meilleur spectacle à Birmingham », a ajouté Mishra.

La double médaillée olympique PV Sindhu dirigera l’équipe indienne dans la section féminine aux Jeux de Birmingham avec des joueurs comme Aakarshi Kashyap, Treesa Jolly, Gayatri P., Ashwini Ponappa. L’équipe masculine, quant à elle, sera composée du médaillé d’argent des Championnats du monde 2021 Kidambi Srikanth, du médaillé de bronze Lakshya Sen, B, Sumeeth Reddy et du double vedette Shetty et Rankireddy.

La 22e édition des Jeux du Commonwealth se déroulera du 28 juillet au 8 août.

