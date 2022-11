Les navetteurs indiens assurent 15 médailles à Tokyo

Les prometteuses Manisha Ramadass et Nithya Sre Sumathy Sivan ont marché vers la réalisation de leurs rêves de devenir championnes du monde, en atteignant les demi-finales des épreuves féminines en simple et en double aux Championnats du monde de para-badminton de la BWF vendredi.

Manisha Ramadass et Sivan, qui disputaient toutes deux leur premier championnat du monde, ont rejoint l’ancienne championne Manasi Joshi, qui a également atteint les demi-finales du simple féminin SL3 et du double mixte SL3-SU5 avec Ruthick Ragupathi.

Ramadass a d’abord battu sa compatriote Shanthiya Viswanathan 21-8, 21-8 et a profité de l’élan alors qu’elle s’est associée à Mandeep Kaur, qui est sortie dans son épreuve SL3 en simple féminin, pour vaincre la paire de Joshi et Viswanathan 21-17, 21-15.

« C’est génial d’être en demi-finale de deux épreuves à mes premiers championnats du monde. Mais je n’ai pas encore fini, je veux donner le meilleur de moi-même et rendre mon pays fier.

« Au début, il était difficile de s’adapter aux conditions ici ; le corps ne se réchauffe pas bientôt. Mais maintenant, je m’y suis habitué et je sens que je suis capable de jouer mon jeu habituel », a déclaré Ramadass, qui a remporté 10 médailles d’or depuis qu’elle a disputé son premier match international en mars 2022.

SIVAN EN 3 SEMIS, NAGAR ÉVITÉ

Un jour où plusieurs para-shuttlers indiens sont sortis, le champion paralympique Krishna Nagar s’est également écrasé hors du championnat du monde, se battant contre l’Anglaise Krysten Coombs 15-21, 23-21, 21-19.

Du côté positif, les para-shuttlers ont assuré 15 médailles à l’Inde. Nagar s’est associé à Sivan pour vaincre Chu Man Kai et Choi Wing Kei de Hong Kong 23-21, 21-18.

Sivan a ensuite fait équipe avec Rachana Shaileshkumar Patel pour battre l’Anglaise Anya Butterworth, âgée de 15 ans, et l’Égyptienne Yasmina Eissa 21-10, 21-14 en double féminin SH6, a annoncé vendredi le Comité paralympique indien (PCI) dans un communiqué.

En simple féminin SH6, Sivan a également gardé espoir en battant Cai Yi-Lin du Taipei chinois 21-13, 21-6 pour se qualifier, tout comme Parul Parmar après avoir battu la Brésilienne Adriane Spinetti Avila 21-12,19-21,21-15 .

BHAGAT ET SARKAR ONT L’AIR FORT

Le champion paralympique Pramod Bhagat a mené la charge masculine en remportant son quart de finale du simple masculin SL3 contre l’Ukrainien Oleksandr Chyrkov 21-17, 21-19.

Les champions en titre Bhagat et Manoj Sarkar ont atteint les demi-finales du double masculin SL3-SL4 avec un laissez-passer.

“C’était un bon match. Lentement, je sens que je forme un lien avec les tribunaux ici. Et mon corps se sent bien en jouant ici. Je suis confiant de monter sur la plus haute marche du podium », a déclaré le quintuple champion du monde Bhagat.

Sarkar, quant à lui, a surmonté une peur du deuxième match pour vaincre le Français Mathieu Thomas 21-15, 12-21, 9-21 en quarts de finale du simple messieurs SL3 et a réservé un affrontement avec son compatriote Nitesh Kumar qui a remporté une victoire facile contre William Smith 21 -8, 21-12.

“J’ai commencé le match avec désinvolture mais une fois que j’ai pris le rythme, je me sentais bien dans mon jeu. J’ai aussi essayé de changer de stratégie pour ne pas lui donner de points (Thomas), ce que j’ai fait lors du deuxième match », a déclaré Sarkar, le médaillé de bronze de Bâle 2019, dans l’espoir d’atteindre la finale cette fois.

En simple masculin SL4, Sukant Kadam a remporté une victoire fougueuse 21-10, 21-15 contre Chee Hiong Ang de Singapour. Kadam affrontera ensuite Fredy Setiawan, le médaillé de bronze paralympique d’Indonésie.

Entre autres, Chirag Baretha et Raj Kumar, Hardik Makkar et Ruthick Ragupathi se sont qualifiés pour les demi-finales du double masculin SU5.

Dans d’autres rencontres passionnantes, Sivarajan Solaimalai s’est battu à fond avant de perdre 21-19, 19-21, 21-19 contre le meilleur joueur anglais Jack Shephard, tandis que Prem Kumar Ale et Abu Hubaida sont également sortis après s’être battus pendant 1 heure 22 minutes contre le Français Thomas. Jakobs et David Toupé 21-18, 11-21, 23-21.

