Les navetteurs frappés par le chaos des «inondations éclair» alors que les stations ferment et que les routes sont submergées

Les navetteurs ont été frappés par la misère des voyages alors que les gares fermaient et que les routes étaient submergées après l’ouverture du ciel à travers le Royaume-Uni.

Les Britanniques ont été pris dans le déluge à l’heure de pointe alors qu’il le déversait à travers le pays, provoquant des “inondations éclair”.

Des bus et des taxis traversent une King’s Cross Road inondée alors que des pluies torrentielles et des inondations soudaines frappent Londres après des mois de sécheresse Crédit : La Méga Agence

Une femme a réussi à se faire prendre dans la mauvaise tenue pour une pluie torrentielle alors qu’elle traversait une forte averse dans le nord de Londres Crédit : LNP

D’énormes vagues s’écrasent sur le front de mer de Sunderand ce matin alors que le temps sauvage s’installe 1 crédit

Les eaux de crue se sont déversées dans une ferme près de Wadebridge, Cornwall 1 crédit

Trois femmes sprintent pour se couvrir après avoir été prises sous la pluie dans le nord de Londres aujourd’hui Crédit : Gavin Rodgers/ Pixel8000

Les rues ont été inondées à Stoke Newington Crédit : PA

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent la gare Victoria de Londres partiellement inondée de plusieurs centimètres d’eau.

Les services de train ont été annulés en raison du chaos aquatique, a rapporté The Telegraph.

Des milliers de passagers à East Anglia ont été contraints de prendre des itinéraires alternatifs pour rentrer chez eux, l’une des lignes principales les plus fréquentées étant fermée en raison des inondations.

Greater Anglia a déclaré que les services allant de Londres à Ipswich et Norwich ont été retirés ou révisés et avertis de nouvelles perturbations à travers le pays.

Et les vacanciers quittant Gatwick se sont retrouvés piégés dans des dizaines d’avions sur le tarmac alors que les vols étaient cloués au sol en raison des averses.

Des dizaines de vols easyJet, Wizz Air et British Airways ont été annulés ou retardés au milieu du déluge, a rapporté The Mirror.

Une personne prise dans le carnage du vol a furieusement tweeté: “Certaines communications sont nécessaires ici – des enfants affamés et des passagers en colère étant gardés indéfiniment dans l’avion.”

Cela survient malgré le fait que 15 millions de Britanniques devraient être frappés par une interdiction des tuyaux d’arrosage dans le sud-est de l’Angleterre.

Thames Water interdira aux Britanniques d’utiliser leurs tuyaux d’arrosage le 24 août dans le but d’économiser l’eau.

La société suit South West Water, Yorkshire Water, Welsh Water, Southern Water et South East Water en annonçant une interdiction.

L’interdiction imminente des tuyaux d’arrosage est apparemment bizarre après un “déluge incroyable” de pluie qui a trempé la Grande-Bretagne hier.

Trois pouces de pluie sont tombés en quelques heures seulement – ​​avec l’avertissement du Met Office, l’eau à écoulement rapide pourrait constituer un “danger pour la vie”.

Mais c’est le “mauvais type de pluie” pour reconstituer le sol sec touché par le temps chaud de la semaine dernière, selon les experts.

Les conditions sèches rendent le sol comme “concret” et incapable d’absorber quoi que ce soit.

Bien que les inondations de cette année puissent sembler graves, elles ne sont pas aussi graves que le déluge de l’an dernier.

Les prévisionnistes du Met Office ont estimé les précipitations de l’année dernière à 61,2 mm en juillet à leur station d’Heathrow.

Les données provisoires pour ce mois de juillet montrent seulement 7,6 mm sur l’ensemble du mois, les données d’août n’étant pas encore disponibles.

Les gens ont été pris sous la pluie torrentielle alors qu’ils marchaient à Londres Crédit : PA

Les acheteurs ont été pris sous la pluie alors qu’Oxford Circus, à Londres, a été frappé par des crues éclair cet après-midi Crédit : Jeff Moore

Des parties de Waltham Forest dans l’est de Londres ont été inondées cet après-midi Crédit : Jeff Moore

Un garçon saute par-dessus des flaques d’eau après que des averses ont inondé Londres aujourd’hui Crédit : Gavin Rodgers/ Pixel8000

La pluie a arrêté le jeu le jour de l’ouverture du premier match test entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud à Lord’s Crédit : AFP

Les prévisionnistes du Met Office ont exhorté les Britanniques à ne pas paniquer – et disent que les inondations soudaines sont quelque chose que nous avons déjà traité.

Le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a déclaré au Sun: «Nous n’exhortons certainement pas les gens à paniquer.

« Nous ne nous attendons pas à des inondations fluviales. Ce n’est pas comme ces cas en hiver où des rivières comme l’Ouse sortent de leur lit.

« Il va falloir un certain temps pour que les niveaux se rattrapent.

«Mais il y a des circonstances où cela peut devenir dangereux assez rapidement.

“Nous n’essayons pas d’alarmer le public, mais ce que nous avons essayé de faire, c’est de leur dire que d’un ciel bleu clair, vous pouvez obtenir un orage qui peut produire 50 à 60 mm de pluie en quelques heures.

“Ce que nous essayons de conseiller aux gens, c’est d’être conscient de votre environnement, préparez-vous à une inondation et si vous voulez penser à certains de vos objets de valeur… faites juste attention.”

INTERDICTION DES TUYAUX D’ARROSAGE

Pendant ce temps, dans un communiqué publié sur son site Web, Thames Water a déclaré: “Après le mois de juillet le plus sec jamais enregistré et des précipitations inférieures à la moyenne au cours de 10 des 12 derniers mois, les niveaux d’eau de nos rivières et réservoirs sont beaucoup plus bas que d’habitude.

“Nous avons plus d’équipes que jamais pour réduire les fuites, travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour trouver et réparer plus de 1 100 fuites chaque semaine.

“Les récentes vagues de chaleur signifient que la demande en eau est également à des niveaux record.

“Nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour approvisionner tout le monde, et les clients ont été brillants pour économiser l’eau là où ils le pouvaient.

“Mais, avec de faibles précipitations prévues pour les mois à venir, nous devons maintenant passer à l’étape suivante de notre plan de lutte contre la sécheresse.”

Thames Water est le dernier fournisseur à annoncer une interdiction.

Cornwall sera plongé dans sa première interdiction des tuyaux d’arrosage en 26 ans, lorsque South West Water appliquera les mesures le 23 août.

Et Yorkshire Water introduira des restrictions à partir du 26 août.

Ils rejoindront les interdictions sévères déjà mises en place par Welsh Water, Southern Water et South East Water.

Hier, les prévisionnistes ont mis en garde contre un “déluge incroyable” à travers le Royaume-Uni cette semaine.

Le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a déclaré au Telegraph: “Si les gens savent que les propriétés ont peut-être été inondées avant, il est peut-être temps de se préparer – faites le ménage, placez tous les objets de valeur à un niveau supérieur.

“Cela pourrait être aussi simple et aussi fondamental que cela, de sorte que si vous devez agir rapidement, vous êtes déjà à moitié préparé.

“Il est incroyablement difficile d’identifier où vous allez obtenir les événements les plus extrêmes.”

Le temps d’aujourd’hui ne sera pas meilleur, car une alerte orange pour les orages couvrant des pans entiers de l’Angleterre est en place Crédit : Bureau MET

Une mini tornade a été capturée déchirant le camping lors du festival Boomtown à Winchester, Hamps, Crédit : Caters