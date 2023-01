Les navetteurs canins de Skagway, en Alaska, gagnent des fans partout

Ce sont peut-être les conducteurs de bus les plus célèbres d’Internet cette semaine – et ce sont des chiens.

Une vidéo d’une minute publiée sur TikTok, montrant un groupe de navetteurs canins étant tous de très bons chiens alors qu’ils montent à bord de leur propre bus spécial et réclament leurs sièges, a jusqu’à présent accumulé environ 50 millions de vues et plus encore.

Il “a vraiment capturé le cœur de beaucoup de gens”, a déclaré Mo Thompson, qui a réalisé la vidéo avec son mari Lee à Skagway, en Alaska. Les deux exploitent une entreprise de promenade de chiens et de dressage d’animaux de compagnie dans la communauté côtière éloignée.

Le bus pour chiens est une chose réelle, et pas seulement un sketch sur Internet. Chaque jour de la semaine, les Thompson font le tour de Skagway pour ramasser leurs animaux à fourrure et les emmener à l’aventure.

“Nous nous spécialisons dans la socialisation de groupe sans laisse. Nous faisons des manières sur les sentiers, la socialisation des chiots, les emmenons faire des randonnées”, a déclaré Mo.

La vidéo virale, prise de l’intérieur du bus, montre un chien – Jake – attaché à la porte et marchant joyeusement à bord. Il salue le photographe en remuant la queue, avant d’aller réclamer son siège et de s’attacher. Une demi-douzaine d’autres chiens se prélassent dans les autres sièges.

Quelques autres sont récupérés – dont Amaro, vu attendre patiemment dans sa cour avant de monter à bord – et bientôt le bus est presque plein. C’est peut-être le seul autobus de banlieue en Amérique du Nord où aucun passager ne regarde un téléphone.

Mo dirige l’entreprise de promenade de chiens depuis un certain temps. Au début, elle utilisait son vélo pour faire le tour de la ville et ramasser la poignée de cabots dont elle s’occupait. Une fois que quelques chiots ont été ajoutés au mélange, elle a échangé le vélo contre sa mini-fourgonnette.

Cela ne s’est pas si bien passé.

“J’ai appris que si vous utilisez votre véhicule comme véhicule pour promener votre chien, il est tout simplement saccagé. Ça sent le chien mouillé et les pets de chien”, a-t-elle déclaré.

Puis l’année dernière, elle a trouvé un bon bus pour une bonne affaire. La renommée d’Internet était juste au coin de la rue.

Lorsque la pandémie a frappé, Lee a perdu son emploi et il a donc commencé à aider sa femme avec les chiens. Cela impliquait souvent de prendre des photos ou de filmer des vidéos à publier en ligne, pour que les propriétaires de chiens voient ce que leurs coquins avaient fait lors de leurs randonnées.

Les Thompsons se spécialisent dans la socialisation de groupe sans laisse, a déclaré Mo. (Mo Mountain Mutts)

“En fait, je prenais du retard sur mon temps, en parlant de tout aux propriétaires. C’était donc beaucoup plus facile de dire:” Ouais, suivez-le, je vais m’assurer de publier “”, a déclaré Mo.

Ils promènent généralement environ 20 à 40 chiens par jour, mais en groupes de 12 à la fois maximum. Les chiens ont tous des sièges assignés dans le bus.

Les Thompsons – tous deux “goofballs”, dit Mo – ont commencé à s’amuser avec leurs vidéos. L’une montrait Mo marchant dans l’allée du bus en distribuant des collations comme une hôtesse de l’air. Un autre avait Lee agissant comme un chauffeur de bus ordinaire avant que la caméra ne fasse un panoramique pour montrer les sièges pleins de chiens.

“Les gens l’ont juste perdu pour celui-là”, a déclaré Mo.

Mo et Lee sont bouleversés par la popularité de leurs vidéos en ligne. (Mo Mountain Mutts)

Leurs vidéos ont commencé à accumuler des milliers de vues et ils gagnaient de plus en plus de followers. Lorsqu’une vidéo a atteint 50 000 vues, les Thompson ont été terrassés. Mais les chiffres n’ont cessé de grimper – 100 000 vues, puis 300 000, puis 8 millions…

Maintenant, leur plus grande vidéo virale – créée parce que les fans demandaient à voir les chiens monter à bord – est “époustouflante”, dit Mo. Elle a reçu des appels cette semaine de CNN et NBC.

“Donc, c’est vraiment plus répandu que Skagway”, a-t-elle déclaré.