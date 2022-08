Les Navajos vont réduire la liste des 15 candidats à la présidentielle à 2

FLAGSTAFF, Arizona (AP) – Les électeurs navajos décideront mardi quels sont les deux des 15 candidats à la présidence qu’ils souhaitent présenter aux élections générales de la tribu.

Les candidats comprennent le titulaire Jonathan Nez, l’ancien vice-président Navajo Frank Dayish Jr., l’ancien procureur général tribal Ethel Branch, l’avocat Justin Jones et Buu Van Nygren, le candidat à la vice-présidence de 2018.

Leurs plates-formes comprennent le développement économique, la garantie que les Navajos disposent d’infrastructures de base telles que l’eau courante et l’électricité, et la recherche de moyens de préserver la langue navajo.

Plus de 122 000 Navajos sont inscrits pour voter lors de la primaire qui se tient le même jour que la primaire de l’Arizona. La tribu enregistre généralement un taux de participation d’environ 50 %. Les bureaux de vote sont ouverts le mardi de 6 h à 19 h, heure des Rocheuses.

La nation Navajo est la plus grande réserve amérindienne des États-Unis, couvrant 27 000 miles carrés (69 930 kilomètres carrés) de haut désert, de forêts, de mesas balayées par le vent et de montagnes bordant le Nouveau-Mexique, l’Arizona et l’Utah. Sa population de 406 000 habitants est la deuxième après la nation Cherokee de l’Oklahoma.

Les deux candidats navajos avec le plus grand nombre de votes passent aux élections générales de novembre.

Nez dit qu’il apportera la continuité au gouvernement tribal à un moment où il est chargé de dépenser plus d’un milliard de dollars en financement fédéral de secours contre les coronavirus.

Branch fait partie des six en lice pour devenir la première femme à diriger la nation Navajo. Les autres sont : l’éducatrice Dolly Mason ; l’universitaire Leslie Tsosie; la présidente de la section Chinle, Rosanna Jumbo-Fitch ; Frankie Davis, qui a plaidé pour l’extraction des ressources naturelles ; l’ancienne législatrice de l’État du Nouveau-Mexique Sandra Jeff ; et Emily Ellison, qui dit qu’elle poussera le gouvernement fédéral à donner à la Nation Navajo le titre de ses terres si elle est élue.

Nygren se considère comme un diplomate qui peut travailler avec les législateurs tribaux. Jones a déclaré qu’il démêlerait les réglementations Navajo pour mieux soutenir les petites entreprises. Dayish a déclaré qu’il travaillerait pour développer l’agriculture et les industries manufacturières afin de stimuler la création d’emplois et de générer des recettes fiscales pour la tribu où le chômage oscille autour de 50%.

Les autres candidats sont : Greg Bigman, président du Diné College Board of Regents ; Earl Sombrero, directeur du chapitre Ts’ah Bii Kin; et Dineh Benally et Kevin Cody, qui ont tous deux sollicité la présidence tribale en 2018.

Felicia Fonseca, Associated Press