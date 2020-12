La Commission des stupéfiants des Nations Unies a voté la suppression du cannabis en tant que substance contrôlée de l’annexe IV, une désignation réservée aux substances les plus dangereuses, telles que l’héroïne. Cette classification particulière est un sous-groupe de la catégorie I en ce qu’une substance est considérée comme «hautement addictive et hautement susceptible d’abus», mais aussi «particulièrement nocive et d’une valeur médicale ou thérapeutique extrêmement limitée».

Le vote étroit de 27-25 fait suite à une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé lancée il y a plus de deux ans de retirer la substance de sa classification précédente, faisant valoir que << l'inclusion du cannabis et de la résine de cannabis dans le Tableau IV n'est pas conforme aux critères de un médicament à inscrire au tableau IV. "

Selon NPR, le comité de l’OMS a déclaré que si le cannabis peut entraîner une dépendance et avoir des effets indésirables, il y a quelque chose à dire sur ses avantages, notamment la réduction de la douleur et des nausées, en plus d’atténuer les symptômes de conditions médicales telles que l’anorexie, l’épilepsie, et la sclérose en plaques. Le comité a cité ses «preuves scientifiques solides limitées sur l’usage thérapeutique du cannabis».

La mention stratégique de «preuves scientifiques solides et limitées» suggère que si l’ONU retirait le cannabis de la liste des substances de l’annexe IV, cela ouvrirait la porte à de nouvelles recherches à l’échelle potentiellement mondiale sur les avantages médicinaux et thérapeutiques du médicament.

« L’une des raisons initiales pour lesquelles l’OMS a fait ces recommandations était d’ouvrir la voie à la recherche et au développement de produits médicaux », a déclaré à NPR Conor O’Brien, du groupe mondial d’analystes de l’industrie Prohibition Partners. « Nous espérons que les résultats d’aujourd’hui encourageront beaucoup d’activités dans ce domaine, ce qui permettra à l’avenir de libéraliser davantage le cannabis et l’accès des patients. »

Même si les États-Unis ont voté en faveur d’une reclassification du cannabis, un porte-parole du département d’État a insisté sur le fait que leur position sur cette question ne modifierait pas le statut de la marijuana en vertu du Controlled Substances Act.

