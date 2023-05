Les Nations Unies rapportent que 2 millions de personnes ont été tuées par des conditions météorologiques extrêmes au cours du dernier demi-siècle

Selon une agence météorologique des Nations Unies, des catastrophes climatiques extrêmes ont entraîné la mort de plus de deux millions de personnes dans le monde en près de 50 ans.

Environ 12 000 événements extrêmes liés à l’eau, au climat et aux conditions météorologiques se sont produits dans le monde au cours du dernier demi-siècle, causant des dommages économiques d’une valeur de 4,3 billions de dollars.

L’Organisation météorologique mondiale a déclaré que davantage de progrès devaient être réalisés pour améliorer les systèmes d’alerte en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Les dommages économiques causés par les catastrophes liées au temps et au climat continuent d’augmenter, alors même que les améliorations de l’alerte précoce ont contribué à réduire le bilan humain, a déclaré lundi l’agence météorologique des Nations Unies.

L’Organisation météorologique mondiale, dans un rapport mis à jour, a recensé près de 12 000 événements météorologiques, climatiques et liés à l’eau extrêmes au cours du dernier demi-siècle dans le monde, qui ont tué plus de 2 millions de personnes et causé des dommages économiques de 4,3 billions de dollars.

La récapitulation brutale de l’OMM est intervenue à l’ouverture de son congrès quadriennal entre les pays membres, insistant sur le fait qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les systèmes d’alerte en cas d’événements météorologiques extrêmes d’ici 2027.

« Les pertes économiques ont grimpé en flèche. Mais l’amélioration des alertes précoces et la gestion coordonnée des catastrophes ont réduit le nombre de victimes humaines au cours du dernier demi-siècle », a déclaré l’OMM dans un communiqué. La tendance à l’augmentation des dommages économiques devrait se poursuivre.

L’agence basée à Genève a mis en garde à plusieurs reprises contre l’impact du changement climatique d’origine humaine, affirmant que la hausse des températures a augmenté la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les inondations, les ouragans, les cyclones, les vagues de chaleur et la sécheresse.

L’OMM affirme que les systèmes d’alerte précoce ont contribué à réduire les décès liés au climat et à d’autres catastrophes liées aux conditions météorologiques.

La plupart des dommages économiques entre 1970 et 2021 sont survenus aux États-Unis – totalisant 1,7 billion de dollars – tandis que neuf décès sur 10 dans le monde ont eu lieu dans les pays en développement. L’impact économique, par rapport au produit intérieur brut, a été davantage ressenti dans les pays en développement, selon l’OMM.

Le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, a déclaré que la tempête cyclonique Mocha qui a balayé le Myanmar et le Bangladesh ce mois-ci illustre comment « les communautés les plus vulnérables subissent malheureusement le poids des aléas météorologiques, climatiques et liés à l’eau ».

« Dans le passé, le Myanmar et le Bangladesh ont subi des dizaines, voire des centaines de milliers de morts », a-t-il déclaré, faisant allusion aux catastrophes précédentes. « Grâce aux alertes précoces et à la gestion des catastrophes, ces taux de mortalité catastrophiques appartiennent désormais heureusement au passé. »

« Les alertes précoces sauvent des vies », a-t-il déclaré.

Les résultats faisaient partie d’une mise à jour de l’Atlas de l’OMM sur la mortalité et les pertes économiques dues aux conditions météorologiques, climatiques et hydriques extrêmes, qui couvrait auparavant une période de près de 50 ans jusqu’en 2019.

L’OMM reconnaît certaines mises en garde dans son rapport : bien que le nombre de catastrophes ait augmenté, cela peut être dû en partie à l’amélioration des rapports sur les événements météorologiques extrêmes qui auraient pu être négligés dans le passé.

Bien que les résultats tiennent compte de l’inflation, l’OMM a averti que l’estimation du coût économique peut être une science inexacte et que les rapports pourraient sous-estimer les dommages réels.

Dans le monde entier, les cyclones tropicaux ont été la principale cause des pertes humaines et économiques signalées.

En Afrique, l’OMM a dénombré plus de 1 800 catastrophes et 733 585 décès liés à des phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes, notamment des inondations et des ondes de tempête. Le plus coûteux a été le cyclone tropical Idai en 2019, qui a coûté 2,1 milliards de dollars de dégâts.

Près de 1 500 catastrophes ont frappé le sud-ouest du Pacifique, faisant 66 951 morts et 185,8 milliards de dollars de pertes économiques.

L’Asie a été confrontée à plus de 3 600 catastrophes, coûtant 984 263 vies et 1,4 billion de dollars de pertes économiques – ce coût étant principalement dû à l’impact des cyclones. L’Amérique du Sud a connu 943 catastrophes qui ont fait 58 484 morts et plus de 115 milliards de dollars de pertes économiques.

Plus de 2 100 catastrophes en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes ont fait 77 454 morts et 2 000 milliards de dollars de pertes économiques.

L’Europe a connu près de 1 800 catastrophes qui ont fait 166 492 morts et 562 milliards de dollars de pertes économiques.

La semaine dernière, l’OMM prévoyait 66 % de chances qu’au cours des cinq prochaines années, la Terre soit confrontée à une année plus chaude en moyenne de 2,7 degrés Fahrenheit qu’au milieu du XIXe siècle, atteignant un seuil clé ciblé par l’accord de Paris sur le climat de 2015.