Les Nations Unies : cela vaut-il tout l’argent ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les habitants de New York ont ​​mis en doute l’efficacité des Nations Unies et les sommes d’argent qu’elles dépensent alors que l’Assemblée générale se réunit pour sa 77e session.

“Je ne suis pas un fan de l’ONU”, a déclaré un homme, Elias, à Fox News. “C’est une organisation corrompue qui fait de l’argent.”

Giovanni, un Italien qui a déménagé à Brooklyn en 1977, a fait des remarques similaires.

“Je vais vous dire la vérité : je ne sais pas pourquoi ils existent”, a-t-il déclaré.

LES SÉNATEURS ET LES EXPERTS EXHORTENT BIDEN À REFUSER UN VISA AU PRÉSIDENT IRAN AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

L’ONU, composée de 193 nations, a été formée après la Seconde Guerre mondiale pour maintenir une pièce mondiale et développer des relations amicales et la coordination entre les nations, selon la Charte des Nations Unies. Les dirigeants mondiaux se réunissent lors de l’Assemblée générale annuelle à New York pour débattre des questions importantes auxquelles le monde est confronté.

“J’aimerais qu’ils fassent quelque chose”, a déclaré un New-Yorkais, Steve, à Fox News. “Je sais qu’il y a une ONU, je sais que les dirigeants mondiaux se réunissent presque chaque année.”

“Malheureusement, soit ils ont un très mauvais attaché de presse, parce que nous n’entendons rien de ce qu’ils font, soit ils ne font rien”, a déclaré Steve.

Un homme, Ronato, a dit qu’il ne pense pas que l’ONU soit efficace et qu’elle devrait “faire plus”.

“Je pense qu’il devrait être restructuré d’une manière ou d’une autre”, a déclaré un habitant, Brent.

LA CORÉE DU NORD CLASSE L’EXPERT DES DROITS HUMAINS DE L’ONU COMME “UNE MARIONNETTE AMÉRICAINE”

L’Assemblée générale de cette année se concentrera sur la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l’action climatique et la fin de la pandémie de COVID-19. Il comprendra également un sommet spécial sur des questions telles que l’équité, l’inclusion et la qualité de l’éducation.

“Peut-être que leurs objectifs sont un peu prétentieux”, a déclaré Brent. “Fixez-vous des objectifs réalistes et voyez ce qui pourrait arriver avec cela.”

Alors que l’ONU a mené 71 opérations de maintien de la paix depuis 1947, ces dernières années, l’organisme international a mis son énergie derrière les questions de justice sociale. Il accueille une conférence annuelle sur le changement climatique et a adopté le programme de développement durable à l’horizon 2030, qui comprend des objectifs tels que l’élimination de la pauvreté et la garantie d’une éducation équitable et de l’équité entre les sexes, selon son site internet.

“Je pense qu’ils pourraient faire beaucoup plus que ce qu’ils font”, a déclaré un homme, Michael, à Fox News. “Ils sont juste assis autour de dire aux gens, ‘faites ceci, faites cela'”

“Si ce sont les Nations unies, elles peuvent venir aider un peu plus l’Ukraine et ne pas faire payer aux Etats-Unis la totalité de la facture pour tout, que ce soit l’aide humanitaire ou les armes, etc.”, a-t-il ajouté.

Les États Unis contribué 11,6 milliards de dollars à l’ONU en 2020, ce qui en fait le plus grand donateur, suivi de la Chine, de l’Allemagne et du Japon.

“Je ne pense pas que cela en vaille la peine”, a déclaré Brent à propos des contributions de l’Amérique.

LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU PÈSE ACCUSANT LA CHINE DE “CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ”

“En ce qui concerne les sommes d’argent dépensées et ce qu’ils sont capables de produire, s’il s’agissait d’une entreprise privée, nous devrions nous en débarrasser”, a-t-il ajouté. “Ils devraient se déclarer en faillite.”

Michael a déclaré: “Je pense que nous devrions contribuer. Je ne sais pas quelle est la répartition, mais l’Allemagne ne devrait pas payer une fraction de ce que nous payons.”

Les organisations au sein de l’ONU ont dépensé près de 30 milliards de dollars en 2021.

“Je n’ai pas vu ou entendu où l’ONU redonne aux États-Unis”, a déclaré Jackson.

Ronato a ajouté: “Ce n’est pas bien dépensé. Nous devrions continuer à soutenir les Nations Unies, cela ne fait aucun doute, mais nous devrions également exiger plus d’activité, plus d’intervention dans tout ce qu’ils font.”

Michael a suggéré que les États-Unis allouent une partie de ces fonds à des fins nationales.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Vous pouvez résoudre la crise des sans-abri, vous pouvez résoudre le congé de maternité payé”, a-t-il déclaré. “Il existe un million de façons différentes de réaffecter ces fonds.”

Brent, cependant, a mis en doute la capacité des États-Unis à utiliser efficacement l’argent des contribuables.

“Je ne doute pas que si nous ne le dépensions pas là-bas, nous trouverions un autre endroit pour le gaspiller ici”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas comme si nous faisions un très bon travail sur nos dépenses non plus en ce moment.”