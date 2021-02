Les manifestants se rassemblent devant l’ambassade de Russie à Yangon vendredi – Getty Images AsiaPac / Hkun Lat

Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues du Myanmar le huitième jour de manifestations nationales appelant le général Min Aung Hlaing, qui a pris le pouvoir la semaine dernière, à libérer Mme Suu Kyi et d’autres dirigeants civils.

Au moins trois personnes ont été blessées lorsque la police a tiré des balles en caoutchouc pour disperser les partisans d’Aung San Suu Kyi qui protestaient contre le coup d’État militaire du pays.

Les dernières manifestations ont eu lieu alors que les Nations Unies appelaient au rétablissement immédiat du régime civil et affirmaient que plus de 350 personnes, dont des responsables, des militants et des moines, avaient été arrêtées au Myanmar depuis le coup d’État du 1er février, dont certaines qui font face à des accusations criminelles pour << motifs douteux ".

Thomas Andrews, le Rapporteur spécial de l’ONU pour les droits de l’homme au Myanmar, a déclaré lors d’une réunion du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qu’il y avait « de plus en plus de rapports, des preuves photographiques » selon lesquelles les autorités militaires avaient utilisé des balles réelles contre des manifestants en violation du droit international.

Il a déclaré que le Conseil de sécurité de l’ONU devrait envisager des sanctions, mais a déclaré que de telles mesures devraient être soigneusement ciblées contre des individus pour éviter de blesser les Birmans ordinaires.

Le conseil de 47 membres a adopté à l’unanimité une résolution britannique et européenne appelant à la libération de Mme Suu Kyi et à l’accès d’un observateur de l’ONU dans le pays, bien que la Chine, la Russie et le Myanmar aient déclaré qu’ils se «dissociaient».

Myint Thu, l’ambassadeur du Myanmar auprès de l’ONU, a déclaré que le pays continuerait de coopérer avec les Nations Unies et de respecter les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Un manifestant est arrêté par des policiers lors d’une manifestation contre le coup d’État militaire à Mawlamyine – THAN LWIN TIMES / via REUTERS

Les manifestations de vendredi étaient les plus importantes auxquelles la junte ait été confrontée jusqu’à présent.

Ils étaient pour la plupart pacifiques, mais des affrontements ont été signalés entre la police et une foule de dizaines de milliers de personnes dans la ville sud-est de Mawlamyin. Trois personnes ont été blessées lorsque la police a tiré des balles en caoutchouc.

Plus tôt vendredi, les autorités militaires ont amnistié 23 000 prisonniers, ce qui, selon eux, aiderait à établir « un nouvel État démocratique avec paix, développement et discipline » et « plairait au public ».

Pendant ce temps, des parlementaires élus et plus de 50 entreprises au Myanmar ont critiqué les nouvelles lois sur la cybersécurité proposées par la junte, affirmant qu’elles enfreindraient les droits de l’homme, violeraient la confidentialité des données et limiteraient l’innovation.

Certaines des plus grandes sociétés Internet et organisations de la société civile du monde ont également sonné l’alarme sur les projets de loi, qui ont été diffusés cette semaine aux entreprises de télécommunications après la prise du pouvoir par l’armée lors d’un coup d’État du 1er février.

Les propositions ont été décrites par des militants de l’opposition comme une tentative de mettre fin aux libertés sur Internet et d’intimider les manifestants potentiels. Le gouvernement n’a pas commenté le plan.