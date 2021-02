Les Nations Unies ont souligné mardi la préoccupation de l’organisation concernant « l’utilisation d’une force disproportionnée » contre les manifestants anti-coup d’État au Myanmar.

Pourquoi est-ce important: Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans des villes du pays et du monde entier pour protester contre le régime militaire du Myanmar, qui a pris le pouvoir le 1er février et a détenu des élus, dont la dirigeante Aung San Suu Kyi.

Ce qu’ils disent: « Selon les rapports de Nay Pyi Taw, Mandalay et d’autres villes, de nombreux manifestants ont été blessés, certains gravement, par les forces de sécurité en relation avec les manifestations actuelles à travers le pays », a déclaré l’ONU dans un communiqué publié mardi.

« J’appelle les forces de sécurité à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris le droit de réunion pacifique et la liberté d’expression », a déclaré Ola Almgren, coordonnatrice résidente et coordonnatrice humanitaire de l’ONU au Myanmar.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU rendez-vous vendredi pour discuter de la crise.

L’état des lieux: Mardi était le cinquième jour consécutif de manifestations de masse contre le coup d’État.

Des publications sur les réseaux sociaux montrent des policiers anti-émeute se débattant avec des matraques, utilisant des canons à eau et tirant des balles en caoutchouc sur des foules, selon AP.

La police a arrêté plus de deux douzaines de manifestants pour avoir défié l’interdiction des grands rassemblements.

Un médecin a déclaré qu’une femme ne survivrait probablement pas à une blessure par balle à la tête, tandis que trois autres avaient été soignées pour des blessures causées par des balles en caoutchouc présumées dans la capitale Naypyidaw, selon Reuters.

La télévision d’État a également signalé des blessures à la police – sa première reconnaissance des manifestations nationales.

La station a diffusé une déclaration du ministère de l’Information, qui a averti qu’elle engagerait des poursuites judiciaires « pour empêcher les actes qui violent la stabilité de l’État, la sécurité publique et la primauté du droit ».

La grande image: Les manifestations de cette semaine sont les plus importantes depuis la «révolution safran» de 2007, qui a conduit à des réformes démocratiques dans le pays.

