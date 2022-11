Les nations riches ne combattront pas le changement climatique tant que d’autres ne mourront pas, selon un ministre gabonais

Comme ça arrive6:29Les nations riches ne combattront pas le changement climatique tant que d’autres ne mourront pas, selon un ministre gabonais

Les pays riches ne feront peut-être jamais leur juste part dans la lutte contre le changement climatique tant que la vie de leurs propres citoyens ne sera pas en jeu, déclare Lee White, ministre gabonais de l’environnement.

White se rend à la conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte la semaine prochaine, et il veut savoir ce qu’il est advenu des milliards de dollars que les pays riches ont promis l’année dernière pour aider les pays en développement comme le sien.

La Conférence des Parties, ou COP, se réunit chaque année et est l’organe décisionnel mondial mis en place pour mettre en œuvre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée dans les années 1990, et d’autres accords climatiques qui ont suivi.

Lors de la conférence de l’année dernière à Glasgow, les pays développés – qui contribuent à la plupart des émissions mondiales de gaz à effet de serre – se sont engagés à dépenser 100 milliards de dollars américains pour aider les pays en développement confrontés au poids des effets dévastateurs du changement climatique.

Jusqu’à présent, les pays développés n’ont pas tenu leur promesse, délivrant environ 83 milliards de dollars cette année, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques .

White dit que le Gabon et d’autres pays africains n’ont pas reçu leur juste part de ces fonds. Alors qu’il se prépare pour la COP27, qui aura lieu en Égypte du 6 au 18 novembre, il dit qu’il demandera un compte rendu détaillé de cet argent. Voici une partie de sa conversation avec Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Je me demande dans quelle mesure vous êtes optimiste quant à la possibilité de voir des actions significatives, des changements significatifs, de la part des pays riches lors de ce sommet ?

Ce qui va se passer en Égypte, c’est que nous avons plusieurs programmes de travail de deux ou trois ans qui ont été lancés [at COP26 last year] à Glasgow. Il n’y a donc pas de gros problèmes de négociation qui s’aggravent en Égypte.

Il va donc y avoir un bilan pour savoir si oui ou non les promesses qui ont été faites ont été tenues. Tout le monde a un peu peur que nous découvrions que ce n’est pas le cas. Et cela risque d’aigrir le goût de la COP. Mais le temps nous le dira.

Vous avez l’air sceptique.

Je suis en partie sceptique… parce que je ne le vois pas vraiment sur le terrain.

Si vous répartissez hypothétiquement 83 milliards de dollars sur les 152 pays en développement et faites en quelque sorte une simple arithmétique de la superficie, vous savez, la taille des pays et à peu près combien vous pourriez vous attendre à ce qu’ils reçoivent, alors je m’attendrais à ce que le Gabon reçoive peut-être 200 millions de dollars. par an pour financer notre adaptation [and] pour récompenser nos efforts d’atténuation.

Et je ne vois vraiment qu’environ [$10 million]je pense, du climat [financing] entrer. Alors oui, j’ai l’impression que nous sommes environ 20 fois plus éloignés.

Les pays en développement posent beaucoup de questions sur la transparence des 82 milliards de dollars mis à disposition par les pays développés cette année. Qui a donné combien ? Où est-il? Où a-t-il été déposé ? Et surtout, où a-t-il été dépensé ?

Quand je parle à mes collègues, des ministres du Congo, du Cameroun… ils sont tous du même avis que moi, à savoir que nous ne voyons pas vraiment d’argent arriver.

Et si, une fois de plus, nous sommes confrontés à de fausses promesses, cela ne fait que changer le sentiment des négociations. Cela aigrit les choses et les vieilles frustrations ressortent. Et puis il devient difficile de faire des compromis pour aller de l’avant.

On a certainement vu des canicules, des feux de forêts [and] inondations dans ces pays développés – au cas où, vous savez, ils ne seraient pas convaincus que le changement climatique avait un effet partout dans le monde. Mais que pensez-vous qu’il faudra pour que les pays riches agissent ?

Il m’est arrivé d’emmener mon fils en vacances dans les Alpes françaises, et il a été brûlé. C’était choquant de voir combien d’arbres mouraient et que les bergers devaient marcher 14 heures avec leurs moutons pour trouver de l’herbe.

Nous commençons donc à sentir que nous sommes au point de basculement, où catastrophe après catastrophe nous frappe. Nous voyons donc 22 millions de personnes mourir de faim dans la Corne de l’Afrique. Nous voyons le Pakistan sous l’eau. Nous assistons à des incendies de forêt, etc.

Mais pourtant, la triste réalité est que jusqu’à ce que davantage de personnes soient directement touchées par le changement climatique dans les pays développés et les pays du G20 – vous savez, c’est tragique à dire, jusqu’à ce que davantage de personnes meurent dans les pays responsables du problème – les choses ne vont pas changer assez vite, c’est mon souci.

Quel genre de leadership aimeriez-vous voir de la part de pays comme le Canada, par exemple?

J’aimerais voir le climat traité de la même manière que nous avons traité le COVID-19, ou de la même manière que nous avons traité le VIH/SIDA. Le monde doit comprendre qu’il s’agit d’une menace imminente.

Nous n’arrêtons pas de dire que le changement climatique est quelque chose dont nous nous occuperons plus tard.

Il se trouve que je suis ministre et climatologue. Plus nous attendons, plus ça va empirer, et plus ça va être dur de sortir les choses du feu. Et il va arriver un moment où les écosystèmes vont imploser, les glaciers vont fondre, les calottes glaciaires vont fondre. Et nous risquons d’en arriver à un point où nous ne pouvons vraiment pas prédire la gravité de ce qui va se passer. Mais nous savons que ça va être très, très, très mauvais.

Une équipe de coupeurs d’arbres est vue au travail le 29 mars 2022, dans la forêt près du village de Bambidi dans la province de l’Ogoué au Gabon. (Steeve Jordan/AFP/Getty Images)

Votre pays tire environ 60 % de ses recettes publiques du pétrole. Que fait le Gabon pour faire face au changement climatique ?

Nous savons qu’au cours des 20 prochaines années, nous perdrons ces revenus provenant du pétrole parce que les gens n’achèteront plus de pétrole.

Le Gabon est une nation forestière. Nous sommes boisés à 88 %. Au cours des cinq dernières décennies, nous avons eu un leadership environnemental très fort… Le président actuel Ali Bongo Ondimba a été élu sur une plate-forme de développement durable.

Nous gérons nos forêts. Même là où nous récoltons du bois, nous récoltons du bois d’une manière positive en carbone. La forêt pousse plus vite après que nous l’avons récoltée.

Nous compensons tout le pétrole que nous vendons. Nous compensons toutes nos émissions industrielles. Et nous absorbons un peu plus de 100 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année, soit environ un quart des émissions de carbone du Royaume-Uni.

Le Gabon est en fait l’un des meilleurs de sa catégorie en matière de lutte contre le changement climatique. Nous avons atteint l’objectif de neutralité carbone de Paris, et nous sommes allés bien au-delà. Et nous continuons à essayer de faire mieux.

Retour au sommet auquel vous vous apprêtez à assister. Vous savez, il y a déjà des critiques à son sujet. Le jeune militant pour le climat Greta Thunberg fait partie de ceux qui critiquent la COP27. Elle va jusqu’à appeler cela du “greenwashing” et dit qu’elle ne sera pas présente. Et je me demande pourquoi c’est important pour toi d’être là ?

La négociation sur le climat à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est le seul lieu dont nous disposons pour parler de ces questions et prendre des décisions collectives entre tous les membres de l’ONU sur la manière dont nous allons lutter contre cela.

Donc, que j’aime ou que je déteste, c’est le seul endroit où nous pouvons conclure ces accords et, vous savez, espérer encourager les pays à respecter leurs engagements.

Je suis négociateur depuis 15 ans. Je trouve que c’est un processus incroyablement frustrant d’arriver à un consensus avec près de 200 nations avec des points de vue très différents. C’est très, très difficile sur de nombreux points. Je comprends donc parfaitement la frustration des jeunes militants qui vont subir de plein fouet les effets du changement climatique, vont devoir ramasser, vous savez, et nettoyer le gâchis que notre génération a fait.

Mais si vous laissez votre chaise vide… si vous n’êtes pas là pour continuer à pousser, alors nous ne trouverons certainement pas de solutions.