Les nations riches et les sociétés de vaccins devraient mettre fin aux accords bilatéraux

GENÈVE (AP) – Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a appelé vendredi les fabricants de vaccins COVID-19 et les pays plus riches qui les achetaient à «cesser de conclure des accords bilatéraux», affirmant qu’ils avaient nui à un effort soutenu par l’ONU pour élargir l’accès aux coups.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que 42 pays déploient actuellement de tels vaccins, principalement des pays à revenu élevé et quelques pays à revenu intermédiaire. Il a appelé les pays qui ont plus de vaccins qu’ils n’en ont besoin à en mettre à la disposition de la Facilité COVAX – le projet soutenu par l’ONU pour que les vaccins soient largement déployés.

«Maintenant, nous voyons également des pays à revenu élevé et intermédiaire qui font partie de COVAX conclure des accords bilatéraux supplémentaires», a-t-il déclaré aux journalistes à Genève. «Cela fait potentiellement grimper le prix pour tout le monde et signifie que les personnes à haut risque dans les pays les plus pauvres et les plus marginalisés ne reçoivent pas le vaccin.»

«J’exhorte les pays et les fabricants à cesser de conclure des accords bilatéraux aux dépens de COVAX», a déclaré Tedros, le directeur général de l’OMS.

Tedros a également exhorté les fabricants à rendre disponibles les données sur leurs vaccins, ce qui est nécessaire pour que l’agence de santé des Nations Unies puisse fournir des «listes d’utilisation d’urgence» qui peuvent accélérer leur déploiement.

Le manque de telles données «bloque l’ensemble du système d’approvisionnement et de livraison», a-t-il déclaré.

Les responsables de l’OMS, qui évitent généralement de pointer du doigt des pays et des entreprises spécifiques avec lesquels ils doivent travailler, n’ont pas précisé lesquels doivent faire plus pour aider à élargir l’accès aux vaccins.

Mais le Canada, par exemple, est connu pour avoir un accès beaucoup plus large aux vaccins dont sa population a besoin. Et les partenaires Pfizer et BioNTech, qui fabriquent le premier vaccin à avoir reçu l’approbation pour une utilisation d’urgence de l’OMS et de pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, n’ont pas conclu d’accord pour participer à l’installation COVAX.

Le Dr Bruce Aylward, conseiller spécial du chef de l’OMS, a déclaré que 50% des pays à revenu élevé déploient des vaccins – et «zéro pour cent» des pays pauvres le sont.

«Ce n’est pas un accès équitable», a-t-il déclaré.

Sharon Castillo, une porte-parole de Pfizer, a déclaré que son entreprise et BioNTech «sont fermement résolues à assurer un accès équitable et abordable» à leur vaccin pour les populations du monde entier.

«En ce qui concerne COVAX, nous soutenons son objectif de fournir deux milliards de doses de vaccin COVID-19 en 2021 à des pays du monde entier, dont la moitié vont aux (pays à revenu faible et intermédiaire)», a-t-elle déclaré. en négociations actives avec COVAX pour l’aider à atteindre cet objectif et espérer finaliser un accord très prochainement.

Les appels de l’OMS interviennent alors que le monde a été confronté à un nombre élevé de cas ces dernières semaines – environ 4 millions de nouvelles infections confirmées par semaine, a déclaré le Dr Michael Ryan, chef des urgences de l’OMS.

Tedros a déclaré que certains des nombres les plus élevés de décès enregistrés à tout moment de la pandémie étaient apparus ces derniers jours et ont critiqué le non-respect des recommandations des autorités sanitaires.

L’OMS a également déclaré qu’une équipe d’experts qui avait initialement prévu d’arriver en Chine cette semaine pour examiner les origines de la pandémie n’était pas encore arrivée, affirmant que maintenant, «nous prévoyons de fixer les dates de voyage la semaine prochaine».

Mardi, Tedros s’est dit « très déçu » que les officiels chinois n’aient pas finalisé les autorisations nécessaires pour l’arrivée de l’équipe en Chine.

L’installation COVAX a jusqu’à présent sécurisé l’accès à près de 2 milliards de doses de vaccins produits par le fabricant pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca et son partenaire Oxford; l’Institut indien du sérum; Le géant américain Johnson & Johnson; et le partenariat de Sanofi en France et de GSK de Grande-Bretagne.

La rédactrice médicale d’AP, Linda A. Johnson, de Fairless Hills, en Pennsylvanie, a contribué à ce rapport.

