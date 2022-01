Les nations populistes ont fait bien pire pendant l’épidémie de Covid, selon la recherche

Viktor Orban, Premier ministre hongrois, prononce un discours au siège du parti Fidesz à Budapest, Hongrie, le 8 avril 2018. Akos Stiller | Bloomberg via Getty Images

Le risque de décès par Covid-19 est nettement plus élevé dans les pays dirigés par des gouvernements populistes, selon une nouvelle étude. Paru jeudi dans le Journal des institutions politiques et de l’économie politique, l’étude évaluée par des pairs, menée par une équipe internationale de chercheurs, a révélé que les gouvernements populistes avaient moins bien réussi que les gouvernements non populistes à gérer la crise. Les chercheurs ont analysé les décès excédentaires en 2020, la première année de la pandémie. Ils ont constaté que la surmortalité était, en moyenne, plus de deux fois plus élevée dans les pays à gouvernement populiste que dans les pays à gouvernement non populiste. Avant la pandémie, une soi-disant « vague populiste » – qui a vu des dirigeants radicaux et anti-establishment, dont l’ancien président américain Donald Trump, prendre le pouvoir – a déferlé sur de nombreux pays. Le populisme a été défini dans l’étude comme une idéologie qui considère la société comme « séparée en deux groupes homogènes et antagonistes, « le peuple pur » contre « l’élite corrompue », et qui soutient que la politique doit être l’expression de la volonté générale du gens. »

Sur les 42 pays inclus dans l’analyse, 11 ont été classés comme populistes en 2020 : les États-Unis, le Brésil, la République tchèque, la Hongrie, le Royaume-Uni, l’Inde, Israël, le Mexique, la Pologne, la Slovaquie et la Turquie. Les pays considérés comme non gouvernés par les populistes comprenaient le Japon, le Canada et la Suède. Les pays inclus dans l’analyse étaient des membres de l’OCDE ou des pays BRICS (l’une des cinq principales économies émergentes). Pour 100 décès attendus dans les pays non populistes, Covid a causé 8 décès supplémentaires, ont découvert les chercheurs. Mais dans les pays dirigés par les populistes, Covid a entraîné 18 décès supplémentaires pour 100 décès non liés à Covid.

Les auteurs de l’étude ont attribué cela en grande partie à une « mobilité citoyenne » plus élevée dans les pays gouvernés par les populistes, qui a été calculée à l’aide des données de Google pour déterminer à quel point certains endroits – comme les épiceries – étaient occupés pendant la pandémie. Ils ont constaté que dans les pays populistes, le mouvement des individus était deux fois plus élevé que dans les pays non populistes. Deux raisons ont été identifiées comme étant à l’origine de cette disparité. Premièrement, selon l’étude, les gouvernements populistes étaient moins susceptibles de mettre en œuvre des politiques d’atténuation impopulaires à long terme qui enfreignaient la capacité du public à mener une vie relativement normale – même au risque de permettre au virus de se propager. Les communications des gouvernements populistes sur Covid étaient également « conçues pour minimiser la gravité de la pandémie et pour discréditer les découvertes scientifiques », a constaté l’Institut de Kiel, un groupe de réflexion allemand impliqué dans la recherche. Les citoyens de ces pays étaient par conséquent moins susceptibles de prendre le virus au sérieux et de faire des choix pour limiter le risque de contracter ou de propager le Covid.