Les nations plus riches ne respectent pas leur promesse de financement climatique

Selon une analyse de l’Organisation de coopération et de développement économiques, ou OCDE, les pays les plus riches n’ont pas tenu leur engagement de 100 milliards de dollars par an envers les pays en développement pour les aider à atteindre leurs objectifs climatiques.

83,3 milliards de dollars de financement climatique ont été accordés aux pays les plus pauvres en 2020, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente, mais toujours en deçà de l’objectif proposé. Le plan de paiement soutenu par les Nations Unies a été convenu pour la première fois en 2009 pour aider les pays les plus pauvres à s’adapter aux effets du changement climatique et à réduire les émissions.

L’engagement, initialement établi comme un engagement annuel depuis sa création jusqu’en 2020, n’a jamais été tenu.

« Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire » pour combler le déficit, a admis le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann.

Qui paie pour lutter contre le changement climatique et s’y adapter est un point de friction clé entre les nations riches et les plus pauvres depuis le début des négociations internationales sur le climat il y a 30 ans.

Harsen Nyambe, qui dirige la division changement climatique et environnement de l’Union africaine, a déclaré à l’Associated Press que le continent continuera de faire pression sur les pays les plus riches pour garantir le respect de l’accord de 100 milliards de dollars par an. Il a ajouté que les fonds donneront au continent un meilleur accès à la technologie requise et aideront les pays à passer équitablement à l’énergie verte.

Mais d’autres pensent qu’après des décennies de promesses non tenues, il est peu probable que les pays les plus riches commencent à se mobiliser.

« Ils n’ont pas d’argent. Ils sont trop engagés dans des problèmes tels que la crise ukrainienne et c’est pourquoi ils n’ont pu tenir aucune de leurs promesses », a déclaré Godwell Nhamo, professeur de recherche sur le climat à l’Université d’Afrique du Sud.

“L’Afrique devrait passer à autre chose et trouver d’autres sources de financement”, a-t-il ajouté.

Un rapport publié par l’organisation caritative britannique Oxfam en 2020 a averti que la récente augmentation du financement se présentait sous la forme de prêts, et non de subventions, les prêts liés au climat passant de 13,5 milliards de dollars en 2015 à 24 milliards de dollars en 2018. L’organisme de bienfaisance a déclaré à l’époque qu’atteindre l’objectif de 100 milliards de dollars de cette manière “serait une source d’inquiétude, pas de célébration”. On ne sait pas si la dernière augmentation d’une année sur l’autre du financement climatique a pris la forme de prêts ou de subventions.

Ces dernières années, le financement climatique a aidé à financer des secteurs de l’énergie et des transports plus verts pour les pays les plus pauvres, ainsi que des mesures d’adaptation pour les industries agricoles et forestières qui sont menacées par la dégradation des terres, selon l’OCDE. ___ La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press