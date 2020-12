Les nations du monde ont parcouru toute la gamme des réponses à la pandémie COVID-19 – passant parfois de mesures strictes à laxistes en quelques mois seulement, et vice versa. Un regard sur l’état de la pandémie dans le monde:

AUSTRALIE

L’Australie a remporté un succès notable dans la lutte contre le virus, bien qu’il y ait eu des moments d’anxiété. Le premier cas australien a été confirmé en janvier et le Premier ministre Scott Morrison a interdit aux résidents de voyager à l’étranger en mars. Les autorités ont imposé des restrictions de voyage sur le continent insulaire et fermé des écoles et des entreprises. L’Australie s’est également appuyée sur les tests et la recherche des contacts. La stratégie semblait bien fonctionner jusqu’à une épidémie à Melbourne, qui a été attribuée à des contrôles laxistes dans des hôtels où les résidents de retour de l’étranger étaient mis en quarantaine. Les autorités ont tardé à réagir mais, alors que la nouvelle épidémie se propageait rapidement, l’État de Victoria a imposé un verrouillage strict en juillet qui a duré près de quatre mois. Le verrouillage s’est finalement avéré réussi et la plupart des aspects de la vie australienne sont revenus à la normale. Au total, la nation de 26 millions d’habitants a signalé environ 28 000 cas et plus de 900 décès.

___

CANADA

Après la flambée des cas de COVID-19 au printemps, le Canada a aplati la courbe épidémique avec un verrouillage. Mais comme dans d’autres pays, la fatigue du COVID s’est installée, les restrictions ont été assouplies et une deuxième vague s’est déchaînée. Toronto, la plus grande ville, est de nouveau fermée, mais les écoles sont ouvertes. La mort de personnes âgées dans des résidences de soins de longue durée et de retraite a été une marque noire majeure; plus de 8 460 des 13 430 décès au Canada y sont survenus. Dans l’ensemble, il y a eu plus de 460 000 cas confirmés de COVID-19 au Canada depuis le début de la pandémie, un contraste frappant avec les États-Unis qui enregistrent près de la moitié de ce nombre chaque jour. Le port du masque n’est jamais devenu un problème politique au Canada et est répandu. Le Canada a été le troisième pays à commencer à administrer le vaccin Pfizer.

___

FRANCE

La France a signalé le premier cas de COVID-19 en Europe, détecté le 24 janvier chez une personne qui avait récemment voyagé de Chine. Le pays a également été le site du premier décès lié au virus en dehors de l’Asie, le 28 janvier.Il est apparu plus tard que le virus était arrivé encore plus tôt qu’on ne le pensait auparavant – un hôpital français a découvert qu’il avait traité un homme contaminé le 27 décembre. puis, la France a figuré parmi les pires cas et nombre de morts du continent, faisant plus de 58 000 morts en France. La crise a révélé les faiblesses du système de santé publique largement admiré du pays, déjà battu par les coupes budgétaires. De mars à mai, la France a connu l’un des verrouillages les plus stricts d’Europe, fermant les célèbres cafés du pays. La France est entrée dans un deuxième verrouillage à l’approche de Noël.

___

MEXIQUE

Le Mexique a confirmé son premier cas de COVID-19 fin février et n’a jamais institué de restrictions sévères visant à enrayer sa propagation. Il n’y avait pas de couvre-feu ni d’exigence de masque, juste des appels répétés à agir de manière responsable. Le président Andrés Manuel López Obrador a minimisé la gravité dès le début et n’a presque jamais été vu publiquement porter un masque. Il a soutenu qu’il ne voulait pas recourir à des mesures «autoritaires». Il était également bien conscient de l’impact dévastateur sur l’économie mexicaine déjà affaiblie et conscient que rester à la maison signifierait ne pas manger pour de nombreuses familles. Il a été confirmé que plus de 114000 Mexicains sont morts du COVID-19. On estime que le nombre réel est beaucoup plus élevé en raison de tests extrêmement limités.

___

NOUVELLE-ZÉLANDE

Lorsque le virus a commencé sa propagation en mars, circulant lors d’événements tels que des conférences et des mariages, le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a agi rapidement pour fermer les frontières du pays et imposer un verrouillage strict. Sa devise: «Allez-y fort et allez-y tôt.» Ardern avait l’intention d’éliminer complètement le virus – une vision plus audacieuse que le simple confinement. Le verrouillage s’est avéré être un succès remarquable et la Nouvelle-Zélande a passé plus de 100 jours sans aucune propagation de la communauté. Mais ensuite, plusieurs petites épidémies se sont produites à Auckland. Jusqu’à présent, la Nouvelle-Zélande a réussi à éradiquer chaque nouvelle épidémie grâce à des verrouillages ciblés et à la recherche des contacts. Cela signifie que les Néo-Zélandais ont pu jouir de libertés qui demeurent l’envie de nombreux autres pays. Ils sont retournés au travail, à l’école et aux stades sportifs sans aucune restriction significative. Le pays de 5 millions d’habitants a signalé environ 2 000 cas et seulement 25 décès.

___

RUSSIE

Fin mars, le président russe Vladimir Poutine a ordonné un arrêt économique partiel, qui a ensuite été prolongé jusqu’à la mi-mai. La plupart des restrictions liées aux virus ont été levées au cours de l’été, ce que les critiques ont vu comme une tentative de stimuler la participation au vote de juillet sur les amendements constitutionnels prolongeant le règne de Poutine. Les cas de coronavirus ont recommencé à croître rapidement à l’automne, atteignant de nouveaux records quotidiens de nouvelles infections et de décès – doublant ceux établis au printemps – mais les autorités ont évité un autre verrouillage national ou une fermeture de l’économie. À la mi-décembre, la Russie avait le quatrième plus grand nombre de cas confirmés au monde avec plus de 2,6 millions, et la plupart des régions ont introduit des restrictions légères, telles que le fait d’ordonner aux personnes âgées de s’isoler ou de limiter les heures d’ouverture des restaurants et des bars. Le groupe de travail de l’État sur les coronavirus du pays a signalé plus de 47000 décès dans la pandémie, mais l’agence statistique de l’État russe, Rosstat, a déclaré que plus de 78000 personnes atteintes de COVID-19 étaient décédées en novembre, y compris des cas dans lesquels le virus n’était pas la principale cause de décès et autres dans lesquels le coronavirus n’avait pas été confirmé.

___

CORÉE DU SUD et DU NORD

La Corée du Nord soutient qu’il n’y a pas eu un seul cas de virus sur son sol, une affirmation largement contestée par des experts extérieurs. Malgré sa déclaration de zéro infection, la Corée du Nord a considérablement restreint le trafic frontalier, a expulsé des diplomates étrangers et isolé des résidents présentant des symptômes. Les analystes estiment qu’une épidémie de pandémie en Corée du Nord pourrait être dévastatrice en raison de son infrastructure de soins de santé délabrée.

La Corée du Sud a enregistré plus de 45 000 cas. En février et mars, lorsqu’elle a vu une augmentation spectaculaire des cas viraux liés à une secte religieuse, la Corée du Sud a enregistré le plus grand nombre d’infections au monde en dehors de la Chine continentale. Il a réussi à contenir cette épidémie d’ici avril, grâce à ses plans agressifs de recherche des contacts, de dépistage et de traitement et à l’utilisation généralisée des masques par le public. Mais le pays a connu ces dernières semaines une résurgence virale dans la région de la capitale densément peuplée alors que la distance sociale diminuait, suscitant des inquiétudes quant à d’éventuelles pénuries de capacité hospitalière.

___

SUÈDE

Après que le premier virus confirmé soit arrivé en Suède en janvier, le pays scandinave de 10 millions d’habitants a opté pour une approche différente – et très controversée – pour gérer la pandémie: il reposait principalement sur la recommandation aux résidents d’agir de manière responsable, sans mandat de masque et sans verrouillage. La Suède a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes, a fermé les lycées et les universités et a exhorté les personnes de plus de 70 ans ou autrement plus exposées à s’isoler. Cette approche plus douce signifiait que les écoles pour les jeunes enfants, les restaurants et la plupart des entreprises restaient ouverts, donnant l’impression que les Suédois vivaient leur vie comme d’habitude. Le résultat: l’un des taux de mortalité par COVID-19 par habitant les plus élevés au monde. Lorsque la deuxième vague est arrivée à l’automne, une augmentation rapide des nouveaux cas et des tensions sur les services médicaux ont poussé le gouvernement à prendre des mesures plus strictes, notamment une interdiction nationale de la vente d’alcool après 22 heures dans les bars et restaurants. La Suède a ensuite fixé les restrictions virales les plus strictes à ce jour en interdisant les rassemblements publics de plus de huit personnes.

___

ROYAUME-UNI

La Grande-Bretagne a été touchée par la pandémie un peu plus tard que les pays d’Europe continentale comme l’Italie et l’Espagne, mais, malgré l’avertissement, elle a fait pire que la plupart de ses voisins, avec plus de 64000 décès officiellement confirmés. Le Premier ministre Boris Johnson, hospitalisé avec le virus en avril, a été accusé d’avoir trop attendu pour imposer un verrouillage national. Le Royaume-Uni manquait également d’équipements de protection et de capacités de test à grande échelle pour le COVID-19, facteurs qui ont contribué à la libération des patients infectés des hôpitaux vers les maisons de retraite, où le virus s’est rapidement propagé et a coûté la vie à des milliers de personnes. Un verrouillage de trois mois qui a débuté en mars a réussi à enrayer l’épidémie, bien qu’à un coût énorme pour l’économie, et les tests ont été considérablement étendus. Le virus a recommencé à devenir incontrôlable après le retour des Britanniques sur les lieux de travail, en socialisant, dans les écoles et les universités. Un verrouillage de quatre semaines en novembre n’a fourni qu’un répit temporaire, et les Britanniques font toujours face à des restrictions strictes – bien que les espoirs se soient multipliés lorsque le Royaume-Uni est devenu le premier pays à autoriser un vaccin contre le coronavirus rigoureusement testé.