Les nations occidentales pourraient boycotter les Jeux olympiques – ancien membre du CIO

La manifestation pourrait avoir lieu si la Russie est autorisée à participer aux Jeux de 2024, a déclaré l’ancien responsable

Si la Russie est autorisée à participer aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, cela pourrait entraîner un boycott généralisé de cet événement prestigieux par les nations occidentales, a déclaré l’ancien membre du CIO, Gerhard Heiberg.

Les athlètes russes et biélorusses ont été confrontés à plusieurs restrictions dans les sports internationaux pendant une grande partie de l’année écoulée depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine à la suite d’un décret du Comité international olympique (CIO) qui a été adopté par plusieurs autres fédérations sportives à travers le monde.

Cependant, le mois dernier, le CIO a signalé qu’il étudiait la possibilité de réintégrer les deux nations dans le giron international avant les épreuves de qualification pour Paris 2024, dont beaucoup devraient commencer dans les semaines à venir.

Le CIO a déclaré qu’il étudiait des propositions qui «faciliter la participation des athlètes de Russie et de Biélorussie aux compétitions en Asie sous son autorité, tout en respectant les sanctions en place» – mais Heiberg, un industriel norvégien qui a été un membre de haut rang du CIO pendant 23 ans, dit que c’est «beaucoup trop tôt» pour de telles considérations.

“Le plan visant à concevoir des conditions acceptables pour l’inclusion des athlètes russes est beaucoup trop tôt,” il a dit.

“Les alliés de l’Ukraine, voire toute l’Europe, ont tout à fait raison de s’inquiéter. Plus d’informations sont nécessaires sur Poutine et ses chefs militaires [who are] encore formidablement agressif.

“Il est beaucoup trop tôt pour que les dirigeants du Conseil olympique d’Asie se penchent sur d’éventuelles échappatoires à l’intégration russe. Les voisins de l’Ukraine pourraient bien recourir au boycott. L’Occident devrait faire profil bas pour le moment et ne pas s’aventurer dans cette fausse direction.”

Les commentaires de Heiberg interviennent plusieurs semaines après que le président du CIO, Thomas Bach, ait semblé ouvrir la voie à la réintégration de la Russie dans le sport international.

“Ce que nous n’avons jamais fait et que nous n’avons jamais voulu faire, c’est [prohibit] athlètes de participer à des sports uniquement en raison de leur passeport“, a déclaré Bach.

“Comme nous l’avons toujours fait en ce qui concerne les nombreux autres conflits et guerres du passé et du présent, le Mouvement olympique doit être une force unificatrice et non une force de division.”

La position de Bach a été reprise par les Nations Unies, qui ont également suggéré que le sport devrait être exempt de démagogie politique, affirmant que «doivent être organisés dans un esprit de paix,” et cela « le caractère fédérateur et conciliateur de tels événements doit être respecté.”

Bach a également soutenu que les sanctions devraient s’appliquer spécifiquement aux États russe et biélorusse, mais pas aux athlètes qui représentent les deux nations.

“La question de la participation des athlètes n’a jamais fait partie, et ne pouvait faire partie des sanctions,” il a dit.

“La question de la participation des athlètes était une mesure de protection visant à sauvegarder l’intégrité des compétitions sportives internationales et à assurer la sécurité des athlètes de ces deux pays.”